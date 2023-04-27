«Пюник» сыграет на своем поле с «Араратом-Арменией» в рамках 29-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 19:00 мск. «Пюник» — «Арарат-Армения»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пюник»

Эта команда сражается за самые высокие места. Сейчас «Пюник» занимает 3 место в турнирной таблице, на 3 очка отставая от лидера.

При этом команда заметно прибавила в последнее время. Об этом говорит действующая серия из трех побед кряду.

В минувшем туре «Пюник» добыл очередные 3 очка. На выезде команда без проблем переиграла «Арарат» (0:2).

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Матчи с «Араратом-Арменией» в последнее время проходят для «Пюника» успешно. Из 5 последних очных поединков выиграно 2 при 3 паритетах.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. «Пюник» имеет неплохие шансы побороться за чемпионство.

«Арарат-Армения»

«Арарат-Армения» активно сражается за чемпионский титул. И состав у команды приличный, и атака выглядит привлекательно: 55 мячей в 28 матчах.

Монолитна и оборона ереванцев. Пропущено всего 16 мячей, что является лучшим показателем в лиге.

В своем предыдущем поединке команда потеряла 2 очка. «Арарат-Армения» дома не смог переиграть конкурента в борьбе за чемпионство «Урарту» (2:2).

А вот не проигрывает «Арарат-Армения» еще с ноября. Более того, до последнего тура команда добыла 5 викторий кряду.

«Арарат-Армения» явно намеревается продлить свою беспроигрышную серию. Гости постараются выбросить «Пюник» из чемпионской гонки.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Пюника» предлагают — 2.63.

На викторию «Арарата-Армении» дают — 2.66, ничья оценена — в 2.98.

Обеим командам нельзя терять драгоценные очки , так что ждем от соперников высокой атакующей активности.

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.43. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.98.