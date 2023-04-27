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    «Пюник» — «Арарат-Армения». Прогноз, ставка (к. 2.43) на футбол, чемпионат Армении, 27 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Пюник» — «Арарат-Армения»
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    «Пюник»
    «Пюник» сыграет на своем поле с «Араратом-Арменией» в рамках 29-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 19:00 мск. «Пюник» — «Арарат-Армения»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Армения. Высшая лига 27 Апреля 2023 года
    Пюник
  • Ереван
    •  Пюник 19:00 Арарат-Армения Арарат-Армения
  • Ереван
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    «Пюник»

    Эта команда сражается за самые высокие места. Сейчас «Пюник» занимает 3 место в турнирной таблице, на 3 очка отставая от лидера.

    При этом команда заметно прибавила в последнее время. Об этом говорит действующая серия из трех побед кряду.

    В минувшем туре «Пюник» добыл очередные 3 очка. На выезде команда без проблем переиграла «Арарат» (0:2).

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    Матчи с «Араратом-Арменией» в последнее время проходят для «Пюника» успешно. Из 5 последних очных поединков выиграно 2 при 3 паритетах.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. «Пюник» имеет неплохие шансы побороться за чемпионство.

    «Арарат-Армения»

    «Арарат-Армения» активно сражается за чемпионский титул. И состав у команды приличный, и атака выглядит привлекательно: 55 мячей в 28 матчах.

    Монолитна и оборона ереванцев. Пропущено всего 16 мячей, что является лучшим показателем в лиге.

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    • В своем предыдущем поединке команда потеряла 2 очка. «Арарат-Армения» дома не смог переиграть конкурента в борьбе за чемпионство «Урарту» (2:2).

    А вот не проигрывает «Арарат-Армения» еще с ноября. Более того, до последнего тура команда добыла 5 викторий кряду.

    «Арарат-Армения» явно намеревается продлить свою беспроигрышную серию. Гости постараются выбросить «Пюник» из чемпионской гонки.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Пюника» предлагают — 2.63.

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    На викторию «Арарата-Армении» дают — 2.66, ничья оценена — в 2.98.

    Обеим командам нельзя терять драгоценные очки, так что ждем от соперников высокой атакующей активности.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.43. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.98.

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    «Пюник» — «Арарат-Армения»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 27.04.2023. Прогнозы на футбол. Недостатка в голах не будет
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