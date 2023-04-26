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    Уверенная победа «Порту»?

    «Фамаликан» — «Порту». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Кубок Португалии, 26 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Фамаликан» — «Порту»
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    Пепе
    «Фамаликан» сыграет на своем поле с «Порту» в рамках первого поединка 1/2 финала Кубка Португалии. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 22:30 мск. «Фамаликан» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Фамаликан»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма успешно. Текущее 6 место для скромного клуба сойдет за достижение.

    «Фамаликан» имеет сложности с реализацией. В 29 поединках игроки команды отличились всего 33 раза.

    Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Фамаликан» добыл победу над «Маритиму» (3:2).

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    «Фамаликан» имеет действующую серию из трех побед подряд. Правда, поединки с «Порту» для команды сродни сущего кошмара.

    В этой встрече хозяева явно будут настроены максимально. «Фамаликан» уже почти 3 года не обыгрывал «драконов».

    «Порту»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает не столь успешно. Отставание от «Бенфики» вновь увеличилось до 4 очков.

    А вот атакуют «драконы» традиционно результативно. В 29 матчах игроки «Порту» наколотили уже 62 мяча.

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    • А вот в Кубке Португалии «драконы» намерены преуспеть. Потенциал у команды высокий, к тому же соперник не выглядит непроходимым.

    Минувший тур чемпионата Португалии команда провела продуктивно. На выезде «Порту» уверенно переиграл «Пасуш де Феррейру» (0:2).

    Гости явно намерены решить все вопросы по выходу в финал еще в первом поединке. Так что стоит ожидать от «драконов» атакующих акций прямо со стартовых минут матча.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Порту» предлагают — 1.44.

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    На викторию «Фамаликана» дают — 5.75, ничья оценена — в 4.50.

    «Порту» на голову сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать с первых минут поединка.

    Наш прогноз — Фора «Порту» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.

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    «Фамаликан» — «Порту»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 26.04.2023. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «Порту»?
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