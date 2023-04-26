«Фамаликан» сыграет на своем поле с «Порту» в рамках первого поединка 1/2 финала Кубка Португалии. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 22:30 мск. «Фамаликан» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фамаликан»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма успешно. Текущее 6 место для скромного клуба сойдет за достижение.

«Фамаликан» имеет сложности с реализацией. В 29 поединках игроки команды отличились всего 33 раза.

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Фамаликан» добыл победу над «Маритиму» (3:2).

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«Фамаликан» имеет действующую серию из трех побед подряд. Правда, поединки с «Порту» для команды сродни сущего кошмара.

В этой встрече хозяева явно будут настроены максимально. «Фамаликан» уже почти 3 года не обыгрывал «драконов».

«Порту»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает не столь успешно. Отставание от «Бенфики» вновь увеличилось до 4 очков.

А вот атакуют «драконы» традиционно результативно. В 29 матчах игроки «Порту» наколотили уже 62 мяча.

А вот в Кубке Португалии «драконы» намерены преуспеть. Потенциал у команды высокий, к тому же соперник не выглядит непроходимым.

Минувший тур чемпионата Португалии команда провела продуктивно. На выезде «Порту» уверенно переиграл «Пасуш де Феррейру» (0:2).

Гости явно намерены решить все вопросы по выходу в финал еще в первом поединке. Так что стоит ожидать от «драконов» атакующих акций прямо со стартовых минут матча.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Порту» предлагают — 1.44.

На викторию «Фамаликана» дают — 5.75, ничья оценена — в 4.50.

«Порту» на голову сильнее соперника , и наверняка будет активно атаковать с первых минут поединка.

Наш прогноз — Фора «Порту» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.