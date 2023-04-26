«Фамаликан»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма успешно. Текущее 6 место для скромного клуба сойдет за достижение.
«Фамаликан» имеет сложности с реализацией. В 29 поединках игроки команды отличились всего 33 раза.
Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Фамаликан» добыл победу над «Маритиму» (3:2).
«Фамаликан» имеет действующую серию из трех побед подряд. Правда, поединки с «Порту» для команды сродни сущего кошмара.
В этой встрече хозяева явно будут настроены максимально. «Фамаликан» уже почти 3 года не обыгрывал «драконов».
«Порту»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает не столь успешно. Отставание от «Бенфики» вновь увеличилось до 4 очков.
А вот атакуют «драконы» традиционно результативно. В 29 матчах игроки «Порту» наколотили уже 62 мяча.
А вот в Кубке Португалии «драконы» намерены преуспеть. Потенциал у команды высокий, к тому же соперник не выглядит непроходимым.
Минувший тур чемпионата Португалии команда провела продуктивно. На выезде «Порту» уверенно переиграл «Пасуш де Феррейру» (0:2).
Гости явно намерены решить все вопросы по выходу в финал еще в первом поединке. Так что стоит ожидать от «драконов» атакующих акций прямо со стартовых минут матча.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Порту» предлагают — 1.44.
На викторию «Фамаликана» дают — 5.75, ничья оценена — в 4.50.
Наш прогноз — Фора «Порту» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.