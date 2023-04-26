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    «Челси» — «Брентфорд». Ставка (к. 1.88) и прогноз на чемпионат Англии по футболу 26 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Брентфорд»
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    «Челси» занимает 11 место
    «Челси» сыграет на своем поле против «Брентфорда» в 33-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 21:45 мск. «Челси» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Апреля 2023 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 21:45 Брентфорд Брентфорд
  • Брентфорд
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    «Челси»

    С приходом Фрэнка Лэмпарда ситуация в команде не поменялась. Команда продолжает терять очки, да и вовсе проигрывать. При новом тренере «Челси» проиграл четыре раза подряд, причем всухую.

    При этом «Синие» забили лишь один раз за шесть последних матчей. Такого не было давно. Редко вспомнишь, когда лондонцы были бы настолько беззубы — кризис налицо.

    Коэффициенты матча Челси — Брентфорд

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  • 1.703.855.00Фрибет$40
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    В турнирной таблице чемпионата Англии клуб занимает 11-е место с 39 очками. В нынешнем сезоне АПЛ у него 12 поражений при 10 победах и 9 ничьих.

    Все прогнозы на АПЛ

    В своем прошлом поединке коллектив потерпел поражение от «Реала» (0:2) на выезде, поэтому он вылетел из Лиги чемпионов.

    «Брентфорд»

    Команда в нынешнем сезоне выступает довольно прилично. На текущий момент «Брентфорд» находится на 10-м месте.

    Лондонцы отличаются своим миролюбием. В 32 поединках АПЛ команда сыграла вничью уже 14 раз.

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    • В минувшем туре «Пчелы» избежали поражение и довольствовались опять-таки мировой. На своем поле клуб сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1).

    На сегодня в шести последних поединках кряду коллектив не выиграл при трех поражениях, поэтому у хозяев есть шанс вернуться к победам.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Челси», коэффициент на победу которого равен 1,72. Успех «Брентфорда» оценивается в 4,95, ничья — в 3,89.

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    Хозяева поля не забивали в пяти из шести последних матчей.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,88.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,89, ведь в пяти из шести последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.

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    «Челси» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 26.04.2023. Прогнозы на футбол. Кто прервет свою беспроигрышную серию?
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