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    «Брага» позволит «Насьоналю» провести гол престижа

    «Брага» — «Насьонал». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Кубок Португалии, 25 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Брага» — «Насьонал»
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    «Брага»
    Во вторник, 25 апреля, в ответном поединке 1/2 финала Кубка Португалии «Брага» на своем поле сыграет против «Насьонала» из Фуншала. Начало поединка намечено на 21:30 по мск. «Брага» — «Насьонал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Брага»

    В первом поединке, который прошел десять дней тому назад в Фуншале, уверенную викторию со счетом 5:0 одержала «Брага», так что она уже почти в финале.

    Всего же в этом турнире до данной стадии «оружейники» убрали со своего пути еще четырех соперников, среди них была и «Бенфика», которую удалось одолеть в четвертьфинале по пенальти.

    Что касаемо чемпионат страны, то там «архиепископы» находятся на третьей позиции, но от второй строки отстают всего на два очка, поэтому еще вполне могут добыть прямой билет в Лигу чемпионов.

    Все прогнозы на футбол

    Сейчас же у «Браги» 8-матчевая беспроигрышная серия, в которой она расписала одну мировую и добилась семи викторий. Причем пять из них пришлись на последние пять встреч.

    «Насьонал»

    «Насьонал» этот сезон проводит во втором по рангу дивизионе Португалии, где ведет борьбу за выживание. Сейчас он там находится на безопасной позиции, но от красной зоны оторвался всего на два очка.

    Клуб из Фуншала до полуфинальной стадии убрал со своего пути пять соперников. На первых четырех оппонентами были клубы из низших лиг, а в четвертьфинале он одолел «Каса Пиа» 5:2 из Примейры.

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    • Вот уже как семь матчей подряд с учетом всех турниров команда из Мадейры выиграть не может. За этот период она потерпела пять поражений и расписала две мировые.

    «Брага» удачно играет против своего предстоящего противника в последнее время, выиграв восемь минувших очных игр, причем шесть из них всухую.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Браги» — 1.15, победа «Насьоналя» — 17.50, ничья — 7.90.

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    Проход: «Браги» — -; «Насьоналя» — 55.00.

    Так как «Брага» решила исход данного противостояния еще в первой игре, то наверняка в ответке она выпустит ближайший резерв, что даст гостям шанс хотя бы на забитый мяч.

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    «Брага» — «Насьонал»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 25.04.2023. Прогнозы на футбол. «Брага» позволит «Насьоналю» провести гол престижа
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