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    Сможет ли «Ахмат» переиграть «Сочи»?

    «Ахмат» — «Сочи». Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, чемпионат России, 23 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Сочи»
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    Кристиан Нобоа
    23 апреля в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги «Ахмат» из Грозного на своем поле сыграет против «Сочи». Начало поединка намечено на 16:30 мск «Ахмат» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 23 Апреля 2023 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 16:30 Сочи Сочи
  • Сочи
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    «Ахмат»

    Команда из Грозного в текущем сезоне российской Премьер-лиги продолжает бороться за топ-5. В настоящий момент грозненцы занимают седьмое место в турнирной таблице. В активе «бело-зеленых» 37 очков.

    Подопечные Сергея Ташуева лишь на один пункт отстают от шестого «Краснодара» и на два балла от пятого московского «Динамо», поэтому побороться за пятерку сильнейших команде еще под силу. Следом за ними расположились «Оренбург» (33 очка) и «Сочи» (31).

    Коэффициенты матча Ахмат — Сочи

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    Из Кубка России «Ахмат» вылетел, уступив «Краснодару», поэтому продолжает борьбу лишь в чемпионате. В РПЛ у команды положительная разница забитых и пропущенных мячей — 34 забили и 30 пропустили.

    Все прогнозы на РПЛ

    Сейчас у «Ахмата» серия из четырех матчей без поражений. За это время команда из Грозного сыграла вничью с «Факелом» (1:1) и «Спартаком» (0:0), а также одолела «Урал» (2:0) и «Крылья Советов» (1:0). Последнее поражение было от «Локомотива» (0:1) 11 марта.

    «Сочи»

    Команда из одноименного города является крепким середняком российского первенства, хотя в последнее время выступает не очень хорошо. На данный момент сочинцы занимают лишь девятое место в турнирной таблице. В активе южан 31 очко.

    «Барсы» уже вряд ли смогут побороться за высокие места, но и сильно не опустятся, поэтому они могут спокойно доигрывать текущий сезон и готовиться к следующему.

    Команда из Сочи недавно сменила главного тренера. На смену Курбану Бердыеву пришел Дмитрий Хохлов, который стал исполняющим обязанности наставника команды. В итоге у команды неутешительная разница забитых и пропущенных — 32:43.

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    • После возобновления сезона «Сочи» провел шесть игр, в которых четыре раза проиграл и дважды победил. Поражения были от «Оренбурга» (0:4), «Факела» (0:3), «Крыльев Советов» (1:2) и «Краснодара» (0:2), а победы над ЦСКА (2:0) и «Динамо» (2:0).

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам. На победу «Ахмата» предлагают поставить за 2.24.

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    На викторию «Сочи» дают 3.40, ничья оценена в 3.62.

    «Ахмат» сейчас на ходу и в хорошей форме, а «Сочи» наоборот, поэтому поставим на победу грозненцев.

    Также сделаем ставку на то, что обе команды в данном противостоянии отличатся забитыми мячами.

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    «Ахмат» — «Сочи»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 23.04.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ахмат» переиграть «Сочи»?
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