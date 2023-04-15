ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» — «Севилья»Вырвали ничью из пасти победы. Два автогола лишили «МЮ» успеха в матче с «Севильей» «Реал» — «Челси»ЛЧ. Ожидаемый успех «Реала», внезапные фиаско «Баварии» и «Наполи» Садио МанеПадение Садио Мане: от символа «Ливерпуля» до проблемы «Баварии»
    Все новости спорта

    Поднимется ли «Интер» в зону Лиги чемпионов?

    «Интер» — «Монца». Ставка (к. 1.99) и прогноз на футбол, Серия А, 15 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Интер Прогнозы на Монца Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Интер» — «Монца»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Интер» занимает 5-е место
    «Интер» сыграет на своем поле с «Монцой» в рамках 30-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 21:45 мск. «Интер» — «Монца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 15 Апреля 2023 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 21:45 Монца Монца
  • Монца
    •

    «Интер»

    «Нерадзурри» в чемпионате Италии уже не смогут претендовать на чемпионство, но продолжают борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. В настоящий момент команда из Милана занимает пятое место в турнирной таблице. В активе «черно-синих» 51 очко.

    «Змеи» на один пункт отстают от «Милана» и на два — от «Ромы», поэтому вся борьба еще впереди, однако «желанным» уже сейчас нужно побеждать, чтобы надеяться на топ-4. Также миланцы продолжают борьбу в Кубке Италии, где в полуфинале им противостоит «Ювентус».

    Коэффициенты матча Интер — Монца

    1X2Новым игрокам
  • 1.434.507.60Фрибет$40
    •

    В Лиге чемпионов «Интер» обыграл на выезде «Бенфику» (2:0) в первом поединке четвертьфинала, так что имеет хорошие шансы на полуфинал.

    Все прогнозы на Серию А

    Этот успех прервал шестиматчевую безвыигрышную серию подопечных Симоне Индзаги во всех турнирах. За это время они трижды сыграли вничью и трижды проиграли.

    «Монца»

    Команда, по сути, уже избежала борьбы за выживание. Нынешнее 13-е место в таблице можно считать успехом для скромного клуба.

    Главной проблемой команды является реализация. При неплохом подборе атакующих исполнителей «Монца» забила только 34 мяча в 29 матчах.

  • Осимхен, Рамуш и еще семь центрфорвардов для «Челси»
  • Летом «Челси» предстоит решить серьезную проблему — команде срочно нужен классный центральный нападающий
  • 12/04/2023

    • В своем предыдущем поединке клуб добыл один балл. На выезде команда сыграла вничью с «Удинезе» (2:2).

    В четырех последних матчах коллектив не знает побед при одном поражении, так что гостям сложно рассчитывать на выигрыш, но могут увезти и ничью.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Интер», коэффициент на победу которого равен 1,46. Успех «Монцы» оценивается в 7,40, ничья — в 4,57.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,99.

    Еще один вариант ставки — «Интер» выиграет 1-й тайм и матч за 1,97, ведь хозяева, как фаворит, более чем способны на такой расклад.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.15
  • Прогноз на матч Чикаго — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аризона — Ванкувер
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Анахайм — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сиэтл — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Минай — Кривбасс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фриц — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ингулец — Колос
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Рух Львов — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Нафтан — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Навбахор — Андижан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Музетти — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Кызылкум — Сурхан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Интер» — «Монца»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 15.04.2023. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Интер» в зону Лиги чемпионов?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры