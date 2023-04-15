«Интер»
«Нерадзурри» в чемпионате Италии уже не смогут претендовать на чемпионство, но продолжают борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. В настоящий момент команда из Милана занимает пятое место в турнирной таблице. В активе «черно-синих» 51 очко.
«Змеи» на один пункт отстают от «Милана» и на два — от «Ромы», поэтому вся борьба еще впереди, однако «желанным» уже сейчас нужно побеждать, чтобы надеяться на топ-4. Также миланцы продолжают борьбу в Кубке Италии, где в полуфинале им противостоит «Ювентус».
Коэффициенты матча Интер — Монца
В Лиге чемпионов «Интер» обыграл на выезде «Бенфику» (2:0) в первом поединке четвертьфинала, так что имеет хорошие шансы на полуфинал.
Этот успех прервал шестиматчевую безвыигрышную серию подопечных Симоне Индзаги во всех турнирах. За это время они трижды сыграли вничью и трижды проиграли.
«Монца»
Команда, по сути, уже избежала борьбы за выживание. Нынешнее 13-е место в таблице можно считать успехом для скромного клуба.
Главной проблемой команды является реализация. При неплохом подборе атакующих исполнителей «Монца» забила только 34 мяча в 29 матчах.
В своем предыдущем поединке клуб добыл один балл. На выезде команда сыграла вничью с «Удинезе» (2:2).
В четырех последних матчах коллектив не знает побед при одном поражении, так что гостям сложно рассчитывать на выигрыш, но могут увезти и ничью.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Интер», коэффициент на победу которого равен 1,46. Успех «Монцы» оценивается в 7,40, ничья — в 4,57.
В четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,99.
Еще один вариант ставки — «Интер» выиграет 1-й тайм и матч за 1,97, ведь хозяева, как фаворит, более чем способны на такой расклад.