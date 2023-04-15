«Интер» сыграет на своем поле с «Монцой» в рамках 30-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 21:45 мск. «Интер» — «Монца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

«Нерадзурри» в чемпионате Италии уже не смогут претендовать на чемпионство, но продолжают борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. В настоящий момент команда из Милана занимает пятое место в турнирной таблице. В активе «черно-синих» 51 очко.

«Змеи» на один пункт отстают от «Милана» и на два — от «Ромы», поэтому вся борьба еще впереди, однако «желанным» уже сейчас нужно побеждать, чтобы надеяться на топ-4. Также миланцы продолжают борьбу в Кубке Италии, где в полуфинале им противостоит «Ювентус».

Коэффициенты матча Интер — Монца 1X2Новым игрокам 1.434.507.60Фрибет$40

В Лиге чемпионов «Интер» обыграл на выезде «Бенфику» (2:0) в первом поединке четвертьфинала, так что имеет хорошие шансы на полуфинал.

Все прогнозы на Серию А

Этот успех прервал шестиматчевую безвыигрышную серию подопечных Симоне Индзаги во всех турнирах. За это время они трижды сыграли вничью и трижды проиграли.

«Монца»

Команда, по сути, уже избежала борьбы за выживание. Нынешнее 13-е место в таблице можно считать успехом для скромного клуба.

Главной проблемой команды является реализация. При неплохом подборе атакующих исполнителей «Монца» забила только 34 мяча в 29 матчах.

В своем предыдущем поединке клуб добыл один балл. На выезде команда сыграла вничью с «Удинезе» (2:2).

В четырех последних матчах коллектив не знает побед при одном поражении, так что гостям сложно рассчитывать на выигрыш, но могут увезти и ничью.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Интер», коэффициент на победу которого равен 1,46. Успех «Монцы» оценивается в 7,40, ничья — в 4,57.

В четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,99.

Еще один вариант ставки — «Интер» выиграет 1-й тайм и матч за 1,97, ведь хозяева, как фаворит, более чем способны на такой расклад.