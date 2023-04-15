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    «Бавария» пропустит от «Хоффенхайма», но выиграет

    «Бавария» — «Хоффенхайм». Ставка (к. 2.28) и прогноз на чемпионат Германии 15 апреля 2023 года

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    Лерой Сане
    «Бавария» сыграет на своем поле против «Хоффенхайма» в рамках 28-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 16:30 мск. «Бавария» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Апреля 2023 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 16:30 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
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    «Бавария»

    «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрала 58 очков.

    Команда снова на вершине, но в Мюнхене сейчас некогда об этом думать. Среди недели Рекордмайстер «влетел» на поле «Манчестер Сити» — 0:3.

    Коэффициенты матча Бавария — Хоффенхайм

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    Внезапное увольнение Юлиана Нагельсманна и назначение Томаса Тухеля, похоже, только навредили «Баварии». Надо признать, что чемпион Германии капитулировал на поле лучшего клуба Англии.

    Но на этом проблемы не закончились. Уже после матча Садио Мане ударил по лицу Лероя Сане и разбил ему губу. Конфликт между ними начался еще на поле и потом продолжился в раздевалке.

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    • В общем, Тухелю некогда скучать. При нем «Бавария» уже вылетела из Кубка Германии, вот-вот попращается с Лигой чемпионов и при этом еще не факт, что ей удастся выиграть Бундеслигу.

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в 27-ми турах 28 очков.

    Еще не так давно было ощущение, что «Хоффе» обречен — в марте безвыигрышная серия достигла 14 матчей.

    Но команда Пеллегрино Матараццо все-таки смогла прийти в себя.

    «Хоффенхайм» набрал максимальное количество очков в трех предыдущих матчах, выиграв у «Герты», «Вердера» и «Шальке».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Но также стоит отметить, что «Хоффенхайм» проиграл шесть из семи последних матчей на выезде в рамках Бундеслиги.

    Прогноз и ставка

    На «Баварию» в этом матче можно поставить за 1.19, ничью букмекеры предлагают за 7.80, а победу «Хоффенхайма» — за 12.25.

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    «Баварии» сейчас, как говорится, не до «Хоффенхайма». На носу ответная игра с «Ман Сити», обстановка в команде ужасная — кто-то шокирован поступком Мане, а кто-то до сих пор пытается понять, зачем клуб уволил Нагельсманна.

    Но с учетом ситуации в таблице «Бавария» не может себе позволить еще одну осечку. Отрыв от дортмундской «Боруссии» составляет лишь два очка.

    Скорее всего, «Бавария» выиграет, но при этом позволит гостям забить хотя бы один мяч.

    Ставка — победа «Баварии» + обе команды забьют за 2.12.

    Также можно рассмотреть ставку на гол «Хоффенхайма» во втором тайме за 2.28.

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    «Бавария» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 15.04.2023. Прогнозы на футбол. «Бавария» пропустит от «Хоффенхайма», но выиграет
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