«Фейеноорд» сыграет на своем поле с «Ромой» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 19:45 мск. «Фейеноорд» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фейеноорд»

Команда нынешний сезон проводит блестяще. Роттердамцы уверенно лидируют в чемпионате и уже не должны упустить долгожданное чемпионство.

«Фейеноорд» опережает «Аякс» и ПСВ на восемь очков. При этом в пассиве у команды лишь одно поражение в национальном первенстве.

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В своем предыдущем поединке коллектив добыл три очка. На своем поле команда разгромно победила «Валвейк» (5:1).

Все прогнозы на Лигу Европы

В последних 21 матче клуб потерпел только одно поражение, поэтому хозяева поля имеют неплохие шансы совершить реванш против грядущего соперника за проигранный финал Лиги конференций прошлого сезона.

«Рома»

«Волки» находятся на третьем месте в турнирной таблице итальянской Серии А. «Рома» имеет отличные шансы попасть в Лигу чемпионов даже через национальный чемпионат.

А вот с голами у «джаллоросси» явно не складывается. В 29 поединках римляне отличились лишь 39 мячами.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Рома» на выезде минимально переиграла «Торино» (1:0).

В последних двух матчах коллектив выиграл, ни разу не пропустив, так что ему вполне по силам увезти домой победу.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Фейеноорд», коэффициент на победу которого равен 2,27. Успех «Ромы» оценивается в 3,29, ничья — в 3,27.

В последних семи матчах хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,98.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,30, ведь в шести последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.