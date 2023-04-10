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    «Парма» пропустит, но победит!

    «Читтаделла» — «Парма». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Серия В, 10 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Читтаделла» — «Парма»
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    Джанлуиджи Буффон
    «Читтаделла» сыграет на своем поле с «Пармой» в рамках 32-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 16:00 мск. «Читтаделла» — «Парма»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    «Читтаделла»

    Эта команда находится на 15 месте в турнирной таблице Серии В. Причем отрыв от опасной зоны минимальный.

    Главной проблемой команды является откровенно слабый уровень реализации. В 31 матче игроки «Читтаделлы» забили всего 28 мячей.

    В своем предыдущем поединке команда добыла один зачетный пункт. На выезде «Читтаделла» расписала сухую мировую с «Моденой».

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    Правда, «Читтаделла» давненько не знает радости побед. Последняя случилась почти полтора месяц назад.

    Матчи с «Пармой» для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграно 3.

    «Парма»

    «Парма» борется за попадание в плей-офф. Вот и на текущий момент команда как раз осела на 8 позиции.

    Атака команды действует не столь результативно. В 31 матче игроки «Пармы» настреляли всего 37 мячей в ворота соперников.

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    • Свой последний поединок «Парма» может записать себе в актив. Команда дома переиграла «Палермо» со счетом 2:1.

    Ну и, конечно же, в воротах команды по-прежнему Джанлуиджи Буффон. 45-летняя легенда мирового футбола отыграла уже 12 поединков.

    «Парма» наверняка будет активно атаковать. Команде нужно закрепиться в искомой зоне плей-офф, а там и побороться за выход в элиту можно будет.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Пармы» предлагают — 2.50.

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    На викторию «Читтаделлы» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.10.

    «Парма» явно сильнее одного из аутсайдеров, к тому же «Читтаделла» в последнее время явно пикирует в зону вылета.

    Наш прогноз — Победа «Пармы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.05.

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    «Читтаделла» — «Парма»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 10.04.2023. Прогнозы на футбол. «Парма» пропустит, но победит!
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