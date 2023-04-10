«Читтаделла» сыграет на своем поле с «Пармой» в рамках 32-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 16:00 мск. «Читтаделла» — «Парма»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Читтаделла»

Эта команда находится на 15 месте в турнирной таблице Серии В. Причем отрыв от опасной зоны минимальный.

Главной проблемой команды является откровенно слабый уровень реализации. В 31 матче игроки «Читтаделлы» забили всего 28 мячей.

В своем предыдущем поединке команда добыла один зачетный пункт. На выезде «Читтаделла» расписала сухую мировую с «Моденой».

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Правда, «Читтаделла» давненько не знает радости побед. Последняя случилась почти полтора месяц назад.

Матчи с «Пармой» для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграно 3.

«Парма»

«Парма» борется за попадание в плей-офф. Вот и на текущий момент команда как раз осела на 8 позиции.

Атака команды действует не столь результативно. В 31 матче игроки «Пармы» настреляли всего 37 мячей в ворота соперников.

Свой последний поединок «Парма» может записать себе в актив. Команда дома переиграла «Палермо» со счетом 2:1.

Ну и, конечно же, в воротах команды по-прежнему Джанлуиджи Буффон. 45-летняя легенда мирового футбола отыграла уже 12 поединков.

«Парма» наверняка будет активно атаковать. Команде нужно закрепиться в искомой зоне плей-офф, а там и побороться за выход в элиту можно будет.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Пармы» предлагают — 2.50.

На викторию «Читтаделлы» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.10.

«Парма» явно сильнее одного из аутсайдеров , к тому же «Читтаделла» в последнее время явно пикирует в зону вылета.

Наш прогноз — Победа «Пармы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.05.