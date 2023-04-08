«Реал Сосьедад»
Баски в нынешнем сезоне выступают весьма прилично. На текущий момент команда занимает 4-е место в таблице.
«Реал Сосьедад» намерен, как минимум, сохранить свое место в зоне Лиги чемпионов. Да и побороться за топ-3 с «матрасниками» еще реально.
Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Хетафе
Свой последний поединок команда проиграла. Сансебастьянцы на выезде потерпели поражение от «Вильярреала» (0:2).
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В последних восьми поединках во всех турнирах коллектив одержал лишь одну победу при трех поражениях, так что находится не в лучшей форме.
«Хетафе»
Команда сейчас сражается за выживание. Нынешняя 14-я строчка выглядит спасением, но до него еще далеко, ведь отрыв от опасной зоны составляет всего 3 очка.
Главной проблемой клуба является слабая атака. В 27 поединках игроки «Хетафе» забили всего 27 мячей.
Свой последующий поединок команда провела успешно. «Хетафе» дома добыл важнейшую викторию над «Севильей» (2:0).
С учетом товарищеских встреч, коллектив не знает поражений вот уже пять поединков кряду при трех победах, поэтому гости способны шокировать хозяев.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Реал Сосьедад», коэффициент на победу которого равен 1,72. Успех «Хетафе» оценивается в 5,91, ничья — в 3,46.
В четырех из шести последних матчей гостей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,49.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,66, ведь четырех из шести последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.