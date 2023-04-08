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    Прервет ли «Сосьедад» беспроигрышную серию «Хетафе»?

    «Реал Сосьедад» — «Хетафе». Ставка (к. 2.49) и прогноз на футбол, Примера, 8 апреля 2023 года

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    «Реал Сосьедад» идет на 4 месте
    «Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Хетафе» в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 19:30 мск. «Реал Сосьедад» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 08 Апреля 2023 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 19:30 Хетафе Хетафе
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    «Реал Сосьедад»

    Баски в нынешнем сезоне выступают весьма прилично. На текущий момент команда занимает 4-е место в таблице.

    «Реал Сосьедад» намерен, как минимум, сохранить свое место в зоне Лиги чемпионов. Да и побороться за топ-3 с «матрасниками» еще реально.

    Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Хетафе

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  • 1.673.406.40Фрибет$40
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    Свой последний поединок команда проиграла. Сансебастьянцы на выезде потерпели поражение от «Вильярреала» (0:2).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В последних восьми поединках во всех турнирах коллектив одержал лишь одну победу при трех поражениях, так что находится не в лучшей форме.

    «Хетафе»

    Команда сейчас сражается за выживание. Нынешняя 14-я строчка выглядит спасением, но до него еще далеко, ведь отрыв от опасной зоны составляет всего 3 очка.

    Главной проблемой клуба является слабая атака. В 27 поединках игроки «Хетафе» забили всего 27 мячей.

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    • Свой последующий поединок команда провела успешно. «Хетафе» дома добыл важнейшую викторию над «Севильей» (2:0).

    С учетом товарищеских встреч, коллектив не знает поражений вот уже пять поединков кряду при трех победах, поэтому гости способны шокировать хозяев.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Реал Сосьедад», коэффициент на победу которого равен 1,72. Успех «Хетафе» оценивается в 5,91, ничья — в 3,46.

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    В четырех из шести последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,49.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,66, ведь четырех из шести последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

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    «Реал Сосьедад» — «Хетафе»: прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 08.04.2023. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Сосьедад» беспроигрышную серию «Хетафе»?
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