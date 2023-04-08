«Байер»
«Байер» занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрал 40 очков. Отставание от идущего четвертым «Фрайбурга» составляет семь очков.
Но прямо сейчас можно смело заявить, что «фармацевты» находятся в отличной форме. Достаточно взглянуть на их результаты.
Коэффициенты матча Байер — Айнтрахт Ф
Беспроигрышная серия команды Хаби Алонсо составляет восемь матчей, а победная — шесть.
В первом матче после мартовского перерыва «Байер» разнес на выезде «Шальке» со счетом 3:0. А перед паузой леверкузенский клуб выиграла на своем поле у «Баварии» (2:1), для которой это поражение стало поводом для смены главного тренера.
«Байер» забил 27 мячей в 13-ти домашних матчах текущего чемпионата Германии.
«Айнтрахт»
«Айнтрахт» тем временем находится на шестой строчке, опережая «Байер» на одно очко.
Команда Оливера Гласнера несколько дней назад выиграла на своем поле у берлинского «Униона» (2:0) и вышла в полуфинал Кубка Германии. Оба гола забил французский нападающий Рандаль Коло-Муани.
В прошлую пятницу «Айнтрахт» был не так хорош, потеряв очки в домашнем матче против «Бохума» (1:1).
При этом безвыигрышная серия «Айнтрахта» в рамках Бундеслиги составляет уже пять матчей. Клуб из Франкфурта ни разу не выигрывал после победы над «Вердером» в середине февраля.
«Айнтрахт» выиграл четыре из 13-ти гостевых матчей в текущем сезоне Бундеслиги. Еще в пяти случаях была зафиксирована ничья.
Прогноз и ставка
На «Байер» в этом матче можно поставить за 1.88, ничью букмекеры предлагают за 3.85, а победу «Айнтрахта» — тоже за 3.85.
В первом круге «Айнтрахт» уничтожил «Байер» на своем поле со счетом 5:1. При этом в трех предыдущих матчах в Леверкузене клуб из Франкфурта проиграл.
Но здесь также стоит обратить внимание на то, что в пяти матчах между этими командами было забито 24 мяча.
И вполне логично предположить, что «Байер» и «Айнтрахт» снова порадуют болельщиков.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.98.
Также можно рассмотреть смелую ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 4.70.