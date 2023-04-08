ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Ростов»Привез и не затащил. Ошибка Песьякова лишила Карпина надежды на первый трофей Леандро ТроссардТроссард против Мудрика: Запасной план «Арсенала» превзошел мегатрансфер «Челси» Фрэнк ЛэмпардВторой раз в ту же реку. Почему возвращение Лэмпарда в «Челси» имеет смысл
  • 22:20
    • «Краснодар» по пенальти победил «Ростов» в матче Кубка России
    Все новости спорта

    «Байер» и «Айнтрахт» устроят очередную перестрелку?

    «Байер» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 4.70) и ставки на чемпионат Германии 8 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Байер Прогнозы на Айнтрахт Франкфурт Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Байер» — «Айнтрахт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Байер» забил 27 мячей в 13-ти домашних матчах текущего чемпионата Германии
    Леверкузенский «Байер» встретится на своем поле с франкфуртским «Айнтрахтом» в 27-м туре чемпионата Германии. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 16:30 мск. «Байер» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 08 Апреля 2023 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 16:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •

    «Байер»

    «Байер» занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрал 40 очков. Отставание от идущего четвертым «Фрайбурга» составляет семь очков.

    Но прямо сейчас можно смело заявить, что «фармацевты» находятся в отличной форме. Достаточно взглянуть на их результаты.

    Коэффициенты матча Байер — Айнтрахт Ф

    1X2Новым игрокам
  • 1.804.004.00Фрибет$40
    •

    Беспроигрышная серия команды Хаби Алонсо составляет восемь матчей, а победная — шесть.

    Все прогнозы на футбол

    В первом матче после мартовского перерыва «Байер» разнес на выезде «Шальке» со счетом 3:0. А перед паузой леверкузенский клуб выиграла на своем поле у «Баварии» (2:1), для которой это поражение стало поводом для смены главного тренера.

    «Байер» забил 27 мячей в 13-ти домашних матчах текущего чемпионата Германии.

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» тем временем находится на шестой строчке, опережая «Байер» на одно очко.

    Команда Оливера Гласнера несколько дней назад выиграла на своем поле у берлинского «Униона» (2:0) и вышла в полуфинал Кубка Германии. Оба гола забил французский нападающий Рандаль Коло-Муани.

  • Лето рокировок. Топ-клубы готовятся к борьбе за вакантных тренеров
  • Целый ряд клубов топ-5 лиг Европы летом будет искать новых тренеров
  • 05/04/2023

    • В прошлую пятницу «Айнтрахт» был не так хорош, потеряв очки в домашнем матче против «Бохума» (1:1).

    При этом безвыигрышная серия «Айнтрахта» в рамках Бундеслиги составляет уже пять матчей. Клуб из Франкфурта ни разу не выигрывал после победы над «Вердером» в середине февраля.

    «Айнтрахт» выиграл четыре из 13-ти гостевых матчей в текущем сезоне Бундеслиги. Еще в пяти случаях была зафиксирована ничья.

    Прогноз и ставка

    На «Байер» в этом матче можно поставить за 1.88, ничью букмекеры предлагают за 3.85, а победу «Айнтрахта» — тоже за 3.85.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В первом круге «Айнтрахт» уничтожил «Байер» на своем поле со счетом 5:1. При этом в трех предыдущих матчах в Леверкузене клуб из Франкфурта проиграл.

    Но здесь также стоит обратить внимание на то, что в пяти матчах между этими командами было забито 24 мяча.

    И вполне логично предположить, что «Байер» и «Айнтрахт» снова порадуют болельщиков.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.98.

    Также можно рассмотреть смелую ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 4.70.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.76
  • Прогноз на матч Флорида — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Детройт — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  3.28
  • Прогноз на матч Орландо — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Питтсбург — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монреаль — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Бостон — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Филадельфия — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  3.95
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Айлендерс — Тампа
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Даллас — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Юта — Оклахома-Сити
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Финикс — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Байер» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 08.04.2023. Прогнозы на футбол. «Байер» и «Айнтрахт» устроят очередную перестрелку?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры