Леверкузенский «Байер» встретится на своем поле с франкфуртским «Айнтрахтом» в 27-м туре чемпионата Германии. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 16:30 мск. «Байер» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

«Байер» занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрал 40 очков. Отставание от идущего четвертым «Фрайбурга» составляет семь очков.

Но прямо сейчас можно смело заявить, что «фармацевты» находятся в отличной форме. Достаточно взглянуть на их результаты.

Коэффициенты матча Байер — Айнтрахт Ф 1X2Новым игрокам 1.804.004.00Фрибет$40

Беспроигрышная серия команды Хаби Алонсо составляет восемь матчей, а победная — шесть.

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В первом матче после мартовского перерыва «Байер» разнес на выезде «Шальке» со счетом 3:0. А перед паузой леверкузенский клуб выиграла на своем поле у «Баварии» (2:1), для которой это поражение стало поводом для смены главного тренера.

«Байер» забил 27 мячей в 13-ти домашних матчах текущего чемпионата Германии.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» тем временем находится на шестой строчке, опережая «Байер» на одно очко.

Команда Оливера Гласнера несколько дней назад выиграла на своем поле у берлинского «Униона» (2:0) и вышла в полуфинал Кубка Германии. Оба гола забил французский нападающий Рандаль Коло-Муани.

В прошлую пятницу «Айнтрахт» был не так хорош, потеряв очки в домашнем матче против «Бохума» (1:1).

При этом безвыигрышная серия «Айнтрахта» в рамках Бундеслиги составляет уже пять матчей. Клуб из Франкфурта ни разу не выигрывал после победы над «Вердером» в середине февраля.

«Айнтрахт» выиграл четыре из 13-ти гостевых матчей в текущем сезоне Бундеслиги. Еще в пяти случаях была зафиксирована ничья.

Прогноз и ставка

На «Байер» в этом матче можно поставить за 1.88, ничью букмекеры предлагают за 3.85, а победу «Айнтрахта» — тоже за 3.85.

В первом круге «Айнтрахт» уничтожил «Байер» на своем поле со счетом 5:1. При этом в трех предыдущих матчах в Леверкузене клуб из Франкфурта проиграл.

Но здесь также стоит обратить внимание на то, что в пяти матчах между этими командами было забито 24 мяча.

И вполне логично предположить, что «Байер» и «Айнтрахт» снова порадуют болельщиков.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.98.

Также можно рассмотреть смелую ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 4.70.