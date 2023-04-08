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    Обойдет ли «Аталанта» «Рому»?

    «Аталанта» — «Болонья». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, Серия А, 8 апреля 2023 года

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    «Аталанта» занимает 6-е место
    «Аталанта» сыграет на своем поле с «Болоньей» в рамках 29-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 17:30 мск. «Аталанта» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 08 Апреля 2023 года
    Аталанта
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    •  Аталанта 17:30 Болонья Болонья
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    «Аталанта»

    Команда находится в верхней части турнирной таблицы Серии А. «Аталанта» занимает 6-е место в лиге с 48-ю очками в активе, отставая от зоны Лиги Европы на 2 балла.

    Команда одновременно ведет борьбу за попадание в Лигу конференций с «Ювентусом». Туринцы отстают от «Аталанты» на 4 балла.

    Коэффициенты матча Аталанта — Болонья

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    Стоит отметить, что команда проиграла 8 матчей из 28-ми в нынешнем сезоне, и за последние 6 матчей в Серии А команда проиграла 3 раза, однажды сыграла вничью и дважды выиграла.

    Все прогнозы на Серию А

    Обе победы в этих поединках были одержаны в двух последних поединках, так что, похоже, бергамаски приходят в себя.

    «Болонья»

    Команда находится на скромном восьмом месте. Вот только шансы на попадание в зону еврокубков фактически исчезли.

    Главной проблемой команды является слабая результативность. Игроки «Болоньи» в 28-ми матчах забили 36 мячей.

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    • В своем предыдущем поединке команда одержала разгромную победу. На своем поле «россоблу» не оставила шансов «Удинезе» (3:0).

    Коллектив не знает поражений три последних поединка при двух ничьих, а значит хозяевам будет не так просто одержать победу.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Аталанту», коэффициент на победу которого равен 1,68. Успех «Болоньи» оценивается в 5,28, ничья — в 3,93.

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    В четырех из пяти последних матчей гостей по крайней мере одна команда не забивала.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,83.

    Еще один вариант ставки — «Аталанта» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2,32, ведь в двух последних матчах хозяева выиграли, и в этих играх было забито больше 2,5 голов.

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    «Аталанта» — «Болонья»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 08.04.2023. Прогнозы на футбол. Обойдет ли «Аталанта» «Рому»?
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