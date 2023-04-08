«Аталанта»
Команда находится в верхней части турнирной таблицы Серии А. «Аталанта» занимает 6-е место в лиге с 48-ю очками в активе, отставая от зоны Лиги Европы на 2 балла.
Команда одновременно ведет борьбу за попадание в Лигу конференций с «Ювентусом». Туринцы отстают от «Аталанты» на 4 балла.
Коэффициенты матча Аталанта — Болонья
Стоит отметить, что команда проиграла 8 матчей из 28-ми в нынешнем сезоне, и за последние 6 матчей в Серии А команда проиграла 3 раза, однажды сыграла вничью и дважды выиграла.
Обе победы в этих поединках были одержаны в двух последних поединках, так что, похоже, бергамаски приходят в себя.
«Болонья»
Команда находится на скромном восьмом месте. Вот только шансы на попадание в зону еврокубков фактически исчезли.
Главной проблемой команды является слабая результативность. Игроки «Болоньи» в 28-ми матчах забили 36 мячей.
В своем предыдущем поединке команда одержала разгромную победу. На своем поле «россоблу» не оставила шансов «Удинезе» (3:0).
Коллектив не знает поражений три последних поединка при двух ничьих, а значит хозяевам будет не так просто одержать победу.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Аталанту», коэффициент на победу которого равен 1,68. Успех «Болоньи» оценивается в 5,28, ничья — в 3,93.
В четырех из пяти последних матчей гостей по крайней мере одна команда не забивала.
Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,83.
Еще один вариант ставки — «Аталанта» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2,32, ведь в двух последних матчах хозяева выиграли, и в этих играх было забито больше 2,5 голов.