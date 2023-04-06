ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Ливерпуль»Победила дружба. Сезоны «Челси» и «Ливерпуля» подытожила унылая ничья «Урал» — «Спартак»Падение «Спартака» продолжается. «Урал» отправил красно-белых в Путь регионов Кубка Брендан РоджерсПочему «Лестер» уволил Роджерса. Конфликты с игроками, раскол среди фанатов и угроза вылета
    Все новости спорта

    Выйдет ли «Тулуза» в финал Кубка Франции?

    «Анси» — «Тулуза». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Кубок Франции, 6 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Франции Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Тулузу
    Прогноз и ставки на «Анси» — «Тулуза»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Тулуза» чередует победы с поражениями
    «Анси» сыграет на своем поле с «Тулузой» в рамках 1/2 финала Кубка Франции. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 21:45 мск. «Анси» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Анси»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает в Лиге 2. «Анси» находится на скромном 15-м месте в турнирной таблице.

    Клуб не просто ни на что серьезное не претендует — он всерьез рискует понизиться в классе, ведь опережает зону вылета на два очка.

    Тем удивительно, что в четвертьфинале Кубка Франции коллектив сумел пройти по пенальти одного из лидеров элитного дивизиона «Марсель» (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    С тех пор и до сегодня хозяева поля не знают побед четыре поединка кряду при трех поражениях, а значит им сложно рассчитывать на еще одну сенсацию.

    «Тулуза»

    В четвертьфинале «Тулуза» разгромила «Родез» со счетом 6:1 в Кубке Франции, благодаря чему пробилась в полуфинал.

    Клуб подходит к матчу после поражения. В матче 29-го тура чемпионата Франции команда потерпела крупное поражение от «Бреста» (1:3) на своем поле.

  • «ПСЖ» пора менять вектор развития. Нынешний путь — в никуда
  • И для этого парижскому клубу, возможно, следует расстаться с Лионелем Месси и Неймаром
  • 03/04/2023

    • В турнирной таблице французской Лиги 1 «горожане» занимают 13-е место. В их активе 35 набранных баллов.

    В последних семи поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив бувально чередует поражения с победами, поэтому его форму сложно оценить.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Тулузу», коэффициент на победу которой равен 1,85. Успех «Анси» оценивается в 3,92, ничья — в 3,65.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В четырех из пяти последних поединков гостей хотя бы один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,02.

    Еще один вариант ставки — «Тулуза» выиграет за 1,85, ведь гости на правах фаворита более чем способны победить.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.43
  • Прогноз на матч Музетти — Гастон
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Тим — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сапата-Миральес — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бренгл — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Нюрнберг — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч ЦСКА — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Галатасарай — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.30
  • Экспресс дня 5 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Кремонезе — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Анси» — «Тулуза»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 06.04.2023. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Тулуза» в финал Кубка Франции?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры