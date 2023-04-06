«Анси» сыграет на своем поле с «Тулузой» в рамках 1/2 финала Кубка Франции. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 21:45 мск. «Анси» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анси»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает в Лиге 2. «Анси» находится на скромном 15-м месте в турнирной таблице.

Клуб не просто ни на что серьезное не претендует — он всерьез рискует понизиться в классе, ведь опережает зону вылета на два очка.

Тем удивительно, что в четвертьфинале Кубка Франции коллектив сумел пройти по пенальти одного из лидеров элитного дивизиона «Марсель» (2:2).

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С тех пор и до сегодня хозяева поля не знают побед четыре поединка кряду при трех поражениях, а значит им сложно рассчитывать на еще одну сенсацию.

«Тулуза»

В четвертьфинале «Тулуза» разгромила «Родез» со счетом 6:1 в Кубке Франции, благодаря чему пробилась в полуфинал.

Клуб подходит к матчу после поражения. В матче 29-го тура чемпионата Франции команда потерпела крупное поражение от «Бреста» (1:3) на своем поле.

В турнирной таблице французской Лиги 1 «горожане» занимают 13-е место. В их активе 35 набранных баллов.

В последних семи поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив бувально чередует поражения с победами, поэтому его форму сложно оценить.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Тулузу», коэффициент на победу которой равен 1,85. Успех «Анси» оценивается в 3,92, ничья — в 3,65.

В четырех из пяти последних поединков гостей хотя бы один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,02.

Еще один вариант ставки — «Тулуза» выиграет за 1,85, ведь гости на правах фаворита более чем способны победить.