«Анси»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает в Лиге 2. «Анси» находится на скромном 15-м месте в турнирной таблице.
Клуб не просто ни на что серьезное не претендует — он всерьез рискует понизиться в классе, ведь опережает зону вылета на два очка.
Тем удивительно, что в четвертьфинале Кубка Франции коллектив сумел пройти по пенальти одного из лидеров элитного дивизиона «Марсель» (2:2).
С тех пор и до сегодня хозяева поля не знают побед четыре поединка кряду при трех поражениях, а значит им сложно рассчитывать на еще одну сенсацию.
«Тулуза»
В четвертьфинале «Тулуза» разгромила «Родез» со счетом 6:1 в Кубке Франции, благодаря чему пробилась в полуфинал.
Клуб подходит к матчу после поражения. В матче 29-го тура чемпионата Франции команда потерпела крупное поражение от «Бреста» (1:3) на своем поле.
В турнирной таблице французской Лиги 1 «горожане» занимают 13-е место. В их активе 35 набранных баллов.
В последних семи поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив бувально чередует поражения с победами, поэтому его форму сложно оценить.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Тулузу», коэффициент на победу которой равен 1,85. Успех «Анси» оценивается в 3,92, ничья — в 3,65.
В четырех из пяти последних поединков гостей хотя бы один из соперников не забивал.
Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,02.
Еще один вариант ставки — «Тулуза» выиграет за 1,85, ведь гости на правах фаворита более чем способны победить.