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    «Волки» обыграют «фуггеров» в результативном матче

    «Вольфсбург» — «Аугсбург». Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, чемпионат Германии, 1 апреля 2023 года

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    «Вольфсбург»
    В рамках 26-го тура первой Бундеслиги «Вольфсбург» на своей арене сыграет против «Аугсбурга». Поединок, который пройдет 1 апреля, начнется в 16:30 по мск. «Вольфсбург» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 01 Апреля 2023 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 16:30 Аугсбург Аугсбург
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    «Вольфсбург»

    По итогам 25 проведенных туров «Вольфсбург» с 38 очками идет на седьмой строке в турнирной таблице. От шестой позиции он отстает на два пункта, а ближайший преследователь находится на расстоянии всего одного балла.

    За всю турнирную дистанцию «волки» смогли отпраздновать десять викторий, восемь матчей еще они свели вничью и семь раз уходили с поля поверженными, разница мячей составляет 44:32.

    Коэффициенты матча Вольфсбург — Аугсбург

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    К данной игре «зелено-белые» подходят с 4-матчевой беспроигрышной серией. В этот период они по два раза побеждали и играли вничью. В минувшем туре они одолели в гостях со счетом 1:0 «Штутгарт».

    Календарь и таблица Бундеслиги

    А вот на своем поле «Вольфсбург» не побеждает на протяжении последних четырех матчей, дважды проиграв за это время при двух мировых. Перед этим же он дома не уступал на протяжении пяти игр, выиграв три из них.

    «Аугсбург»

    «Аугсбург» имеет в своем активе 28 зачетных пунктов, с которыми засел во второй половине турнирной таблицы Бундеслиги, оторвавшись на комфортные семь баллов от опасной зоны.

    «Фуггеры» в текущем первенстве смогли отпраздновать восемь викторий, четыре поединка они свели вничью и 13 раз уходили с поля ни с чем, разница мячей составляет 32:45.

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    • В своей последней проведенной игре чемпионата «Аугсбург» на своем поле расписал мировую со счетом 1:1 с «Шальке», а игровым днем ранее уступил в Мюнхене «Баварии» 3:5.

    За 12 выездных встреч текущего розыгрыша Бундеслиги «Аугсбург» смог выиграть в трех их них при одном ничейном исходе и десяти поражениях. Вот уже как пять матчей подряд в гостях он неизменно только проигрывал.

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    В первом круге в Аугсбурге эти команды поделили между собой очки — 1:1. На своем поле «Вольфсбург» не проигрывает «фуггерам» в последних пяти матчах, выиграв за это время дважды.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вольфсбурга» — 1.62, победа «Аугсбурга» — 5.50, ничья — 4.00.

    Прогнозируем, что на своей арене «волки» смогут одолеть неубедительных на выезде «фуггеров», и в матче будет забито более двух мячей.

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    «Вольфсбург» — «Аугсбург»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на футбол. «Волки» обыграют «фуггеров» в результативном матче
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