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    «Лейпциг» попытается прыгнуть в зону Лиги чемпионов

    «Лейпциг» — «Майнц». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол,Бундеслига, 1 апреля 2023 года

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    «Лейпциг» — «Майнц»
    «Лейпциг» сыграет на своем поле с «Майнцем» в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 16:30 мск. «Лейпциг» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 01 Апреля 2023 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 16:30 Майнц Майнц
  • Майнц
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    «Лейпциг»

    Команда занимает 5-е место в турнирной таблице Бундеслиге, находясь в зоне Лиги Европы. «Лейпциг» набрал 45 очков и отстает от 4-й строчки, которая обеспечивает место в ЛЧ, лишь на один балл.

    «Лейпциг» надежно выступает в обороне. Команда занимает 3-е место в лиге по пропущенным голам — 30 мячей. Также, «Лейпциг» располагается на 3-й строчке в Бундеслиге по забитым голам (49).

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Майнц

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    Все прогнозы на Бундеслигу

    В последних 5-и матчах чемпионата Германии «Лейпциг» три раза одержал победу и дважды проиграл. За этот период команда забила 9 голов и 4 пропустила.

    Команда вылетела на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов в матчах с «Манчестер Сити». Во втором матче «Лейпциг» проиграл «горожанам» с разгромным счетом 0:7, и это поражение повлияло на команду.

    В следующем туре Бундеслиги «Лейпциг» неожиданно проиграл «Бохуму» (0:1). Получится ли у команды вернуться в свою привычную форму или «Лейпциг» еще не пришел в себя? Команда проиграла лишь один домашний матч в нынешнем сезоне. Предстоящая встреча — отличный шанс поймать победную волну.

    «Майнц»

    Команда располагается на 9-м месте в турнирной таблице Бундеслиги с 37-ю очками в активе. «Майнц» имеет теоретические шансы на попадание в зону Еврокубков.

    Команда довольно неплохо проводит сезон, проиграв всего 8 матчей из 25-и. «Майнц» забил 40 голов и 36 пропустил — это лучший показатель среди середняков в Бундеслиге.

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    • Команда выдала мощнейший отрезок после возобновления чемпионата. «Майнц» проиграл лишь один матч из последних 7-и, выиграла 4 раза и дважды сыграла вничью.

    «Майнц» и «Лейпциг» уже встречались в нынешнем сезоне. В рамках 9-го тура Бундеслиги команды разошлись миром (1:1). Причем «Майнц» вел в счете до 80-й минуты.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Лейпциг», коэффициент на победу которого равен 1.53. Успех «Майнца» оценивается в 5.90, ничья — в 4.40.

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    «Майнц» выиграл лишь один матч из последних 5-и на гостевом поле. Можно предположить, что «Лейпциг» сможет победить.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Индивидуальный тотал «Лейпцига» 2 больше за 2.08.

    Еще один вариант ставки — в 1 тайме забьет только одна команда за 1.75.

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    «Лейпциг» — «Майнц»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на футбол. «Лейпциг» попытается прыгнуть в зону Лиги чемпионов
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