«Лейпциг» сыграет на своем поле с «Майнцем» в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 16:30 мск. «Лейпциг» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейпциг»

Команда занимает 5-е место в турнирной таблице Бундеслиге, находясь в зоне Лиги Европы. «Лейпциг» набрал 45 очков и отстает от 4-й строчки, которая обеспечивает место в ЛЧ, лишь на один балл.

«Лейпциг» надежно выступает в обороне. Команда занимает 3-е место в лиге по пропущенным голам — 30 мячей. Также, «Лейпциг» располагается на 3-й строчке в Бундеслиге по забитым голам (49).

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Все прогнозы на Бундеслигу

В последних 5-и матчах чемпионата Германии «Лейпциг» три раза одержал победу и дважды проиграл. За этот период команда забила 9 голов и 4 пропустила.

Команда вылетела на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов в матчах с «Манчестер Сити». Во втором матче «Лейпциг» проиграл «горожанам» с разгромным счетом 0:7, и это поражение повлияло на команду.

В следующем туре Бундеслиги «Лейпциг» неожиданно проиграл «Бохуму» (0:1). Получится ли у команды вернуться в свою привычную форму или «Лейпциг» еще не пришел в себя? Команда проиграла лишь один домашний матч в нынешнем сезоне. Предстоящая встреча — отличный шанс поймать победную волну.

«Майнц»

Команда располагается на 9-м месте в турнирной таблице Бундеслиги с 37-ю очками в активе. «Майнц» имеет теоретические шансы на попадание в зону Еврокубков.

Команда довольно неплохо проводит сезон, проиграв всего 8 матчей из 25-и. «Майнц» забил 40 голов и 36 пропустил — это лучший показатель среди середняков в Бундеслиге.

Команда выдала мощнейший отрезок после возобновления чемпионата. «Майнц» проиграл лишь один матч из последних 7-и, выиграла 4 раза и дважды сыграла вничью.

«Майнц» и «Лейпциг» уже встречались в нынешнем сезоне. В рамках 9-го тура Бундеслиги команды разошлись миром (1:1). Причем «Майнц» вел в счете до 80-й минуты.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Лейпциг», коэффициент на победу которого равен 1.53. Успех «Майнца» оценивается в 5.90, ничья — в 4.40.

«Майнц» выиграл лишь один матч из последних 5-и на гостевом поле. Можно предположить, что «Лейпциг» сможет победить.

Поэтому наши прогноз и ставка — Индивидуальный тотал «Лейпцига» 2 больше за 2.08.

Еще один вариант ставки — в 1 тайме забьет только одна команда за 1.75.