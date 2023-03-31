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    «Дефенса и Хустисия» — «Велес Сарсфилд». Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, чемпионат Аргентины, 31 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Дефенса и Хустисия» — «Велес Сарсфилд»
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    «Велес Сарсфилд»
    В 9-м туре чемпионата Аргентины по футболу сезона 2023 года «Дефенса и Хустисия» на своем поле сыграет против клуба «Велес Сарсфилд». Встреча пройдет в ночь на 31 марта и начнется в 02:00 по мск. «Дефенса и Хустисия» — «Велес Сарсфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 31 Марта 2023 года
    Дефенса и Хустисия
  • Аргентина. Примера
    •  Дефенса и Хустисия 02:00 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд
  • Аргентина. Примера
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    «Дефенса и Хустисия»

    «Дефенса и Хустисия» в минувшем розыгрыше чемпионата Аргентины финишировала на 12 позиции, отстав от победителя соревнования на 12 баллов.

    Новый же сезон «желто-зеленые» начали с поражения в поединке чемпионата страны, после чего выиграли четыре игры подряд, а затем стали на безвыигрышный путь, дважды сыграв вничью и потерпев одной фиаско.

    В прошлом туре они на выезде уступили «Платенсе» со счетом 0:1. С 14 очками Клуб из города Флоренсио-Варела разместился на третьей позиции, отставая на четыре очка от лидера.

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    В родных стенах «Дефенса и Хустисия» потерпела только одно фиаско за десять последних игр различных соревнований при семи победах и двух мировых исходах.

    «Велес Сарсфилд»

    «Велес Сарсфилд» очень скромно провел прошлый чемпионат Аргентины, закончив его аж на 26 месте среди 28 участников, набрав только 28 баллов.

    В текущем же первенстве «фортики» в восьми проведенных поединках заработали 12 баллов, с которыми идут на десятой позиции в турнирной таблице, отставая всего на два балла от предстоящего противника.

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    • К данной встрече коллектив из Буэнос-Айреса подходит с 3-матчевой беспроигрышной серией, где раз сыграл вничью и дважды победил. Одна из викторий пришлась на прошлый тур — дома над «Сентрал Кардобой» 4:0.

    Вне родных стен во всех турнирах «Велес Сарсфилд» выиграл только дважды за 13 проведенных матчей, четыре поединка свел вничью и семь раз уступал.

    Три последние поединка между этими командами завершились вничью — дважды по 1:1 и раз 0:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Дефенса и Хустисии» предлагают — 2.50.

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    На викторию «Велес Сарсфилда» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.00.

    Исходя из статистика последних очных игр этих команд напрашивается ставка на мировой исход. В общем, наш прогноз — ничья.

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    «Дефенса и Хустисия» — «Велес Сарсфилд»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 31.03.2023. Прогнозы на футбол. И снова команды поделят очки
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