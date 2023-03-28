В ночь на 28 марта в 6-м туре группового этапа Лига наций КОНКАКАФ дивизиона А сборная США на своем поле сыграет против национальной команды Сальвадора. Начало — в 02:30 по мск. США — Сальвадор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

США

Национальная команда США является одной из самых сильных на своем континента. Она неоднократно выигрывала континентальное первенство и часто участвует в финальных раундах ЧМ.

В своей последнем мировом форуме «звездно-полосатые» оставили о себе неплохое впечатление. Они смогли выйти из группы в компании с Англией, Уэльсом и Ираном, набрав пять баллов в трех играх.

Однако уже на первой стадии плей-офф американцы проиграли со счетом 1:3 Нидерландам и вылетели из турнира. После того «янки» провели два товарнияка, проиграв 1:2 Сербии и сыграв вничью 0:0 с Колумбией.

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В текущем турнире сборная США расписала мировую с предстоящим противником 1:1 и дважды разгромила Гренаду — 5:0 и 7:1. С семью очками американцы идут первыми, на два балла опережая Сальвадор.

Сальвадор

Сборная Сальвадора — середняк зоны КОНКАКАФ. Команда дважды участвовала в финальных частях чемпионата мира, но последний визит датирован аж 1982 годом.

На внутренней арене «сине-белые» выступают значительно лучше и редко когда пропускают основную часть. Правда, выиграть континентальный турнир у них ни разу не получилось, но дважды они стали серебряными призерами.

В данном розыгрыше Лига наций КОНКАКАФ сальвадорцы идут вторыми с пятью очками. Они сыграли дома вничью 1:1 с предстоящим противником, а Гранаду на своем поле одолели 3:1 и расписали с ней мировую 2:2 на ее поле.

К данной же игре сборная Сальвадора подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией. Сперва в данном отрезке она сыграла вничью, а затем потерпела три фиаско кряду с общим счетом 1:6.

В восьми последних очных противостояниях этих команд шесть раз сильнее были американцы и дважды победитель не был определен. На своем же поле «янки» обыграли Сальвадор в 13 из 14 матчей при одной мировой.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу США предлагают — 1.14.

На викторию Сальвадора дают — 20.00, ничья оценена — в 7.50.

На своей территории американцы не должны иметь проблем с сальвадорцами, которых при своих зрителях в основном только обыгрывают, причем зачастую крупно. Так что ставим на хозяев с форой -2.