ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг Холанн и Мартин ЭдегорНа плечах гигантов. Смогут ли Холанн и Эдегор вывести Норвегию на Евро-2024? UndisputedРасширенный ростер, новые наборы движений и режим карьеры. Что вошло в дорожную карту симулятора бокса Undisputed? Харри КейнАнглия — Украина. Онлайн
  • 12:32
    • «Ак Барс» обыграл «Адмирал» и вышел в финал Восточной конференции
    Все новости спорта

    «Янки» дома уверенно разберутся с Сальвадором

    США — Сальвадор. Прогноз, ставка (к. 1.83) на футбол, Лига наций КОНКАКАФ, 28 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную США
    Прогноз и ставки на США — Сальвадор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная США
    В ночь на 28 марта в 6-м туре группового этапа Лига наций КОНКАКАФ дивизиона А сборная США на своем поле сыграет против национальной команды Сальвадора. Начало — в 02:30 по мск. США — Сальвадор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига наций КОНКАКАФ 28 Марта 2023 года
    США
  • Вашингтон
    •  США 02:30 Сальвадор Сальвадор
  • Сан-Сальвадор
    •

    США

    Национальная команда США является одной из самых сильных на своем континента. Она неоднократно выигрывала континентальное первенство и часто участвует в финальных раундах ЧМ.

    В своей последнем мировом форуме «звездно-полосатые» оставили о себе неплохое впечатление. Они смогли выйти из группы в компании с Англией, Уэльсом и Ираном, набрав пять баллов в трех играх.

    Однако уже на первой стадии плей-офф американцы проиграли со счетом 1:3 Нидерландам и вылетели из турнира. После того «янки» провели два товарнияка, проиграв 1:2 Сербии и сыграв вничью 0:0 с Колумбией.

    Все прогнозы на футбол

    В текущем турнире сборная США расписала мировую с предстоящим противником 1:1 и дважды разгромила Гренаду — 5:0 и 7:1. С семью очками американцы идут первыми, на два балла опережая Сальвадор.

    Сальвадор

    Сборная Сальвадора — середняк зоны КОНКАКАФ. Команда дважды участвовала в финальных частях чемпионата мира, но последний визит датирован аж 1982 годом.

    На внутренней арене «сине-белые» выступают значительно лучше и редко когда пропускают основную часть. Правда, выиграть континентальный турнир у них ни разу не получилось, но дважды они стали серебряными призерами.

  • Латиноамериканские контрасты. Аргентина еще празднует, а Бразилия ищет потерянную искру
  • В каком состоянии две топ-команды из Южной Америки подходят к старту нового цикла?
  • 23/03/2023

    • В данном розыгрыше Лига наций КОНКАКАФ сальвадорцы идут вторыми с пятью очками. Они сыграли дома вничью 1:1 с предстоящим противником, а Гранаду на своем поле одолели 3:1 и расписали с ней мировую 2:2 на ее поле.

    К данной же игре сборная Сальвадора подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией. Сперва в данном отрезке она сыграла вничью, а затем потерпела три фиаско кряду с общим счетом 1:6.

    В восьми последних очных противостояниях этих команд шесть раз сильнее были американцы и дважды победитель не был определен. На своем же поле «янки» обыграли Сальвадор в 13 из 14 матчей при одной мировой.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу США предлагают — 1.14.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию Сальвадора дают — 20.00, ничья оценена — в 7.50.

    На своей территории американцы не должны иметь проблем с сальвадорцами, которых при своих зрителях в основном только обыгрывают, причем зачастую крупно. Так что ставим на хозяев с форой -2.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Велес — Волга
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Краснодар-2 — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.13
  • Прогноз на матч Волгарь — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Акрон — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Эйбар — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Казахстан — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Шинник — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Россия — Ирак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фрех — Грачева
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Англия — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    США — Сальвадор: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 28.03.2023. Прогнозы на футбол. «Янки» дома уверенно разберутся с Сальвадором
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры