Польша
Польша провалила стартовый матч квалификации на континентальное первенство, потерпев разгром от Чехии (1:3) на выезде.
Поляки не столь успешно выступили на чемпионате мира. «Кадра» вылетела в 1/8 финала, уступив блестящим французам (3:1).
Коэффициенты матча Польша — Албания
Польша все так же зависит от формы своей главной звезды. Роберт Левандовский иногда фактически в одиночку вытягивает свою команду.
В последних трех матчах кряду коллектив потерпел поражения, так что против неуступчивых албанцев им будет нелегко.
Албания
Балканская сборная только начинает борьбу в отборе на чемпионат Европы после пропуска первого тура турнира, но ее форма не обещает особого успеха.
Албанцам явно недостает стабильности в игре. В текущем году команда не победила еще ни разу.
Причем даже в матчах со средними оппонентами Албания выглядит бледно. Например, эстонцев обыграть не удалось (0:0).
После 10 поединков кряду без побед коллектив выиграл в своем прошлом матче, который был товарищеским — против Армении (2:0).
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом Польшу, коэффициент на победу которой равен 1,59. Успех Албании оценивается в 6,20, ничья — в 3,88.
Гости забивали в пяти из шести последних поединков.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,27.
Еще один вариант ставки — Польша выиграет и тотал больше 1,5 голов за 1,94, ведь в четырех последних матчах хозяев, которые имеют статус фаворита игры, было забито больше 1,5 голов.