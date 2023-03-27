Сборные Польши и Албании сыграют в матче 2-го тура группы B отбора на чемпионат Европы 2024 года. Встреча состоится 27 марта в 21:45 мск. Польша — Албания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Польша

Польша провалила стартовый матч квалификации на континентальное первенство, потерпев разгром от Чехии (1:3) на выезде.

Поляки не столь успешно выступили на чемпионате мира. «Кадра» вылетела в 1/8 финала, уступив блестящим французам (3:1).

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Польша все так же зависит от формы своей главной звезды. Роберт Левандовский иногда фактически в одиночку вытягивает свою команду.

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В последних трех матчах кряду коллектив потерпел поражения, так что против неуступчивых албанцев им будет нелегко.

Албания

Балканская сборная только начинает борьбу в отборе на чемпионат Европы после пропуска первого тура турнира, но ее форма не обещает особого успеха.

Албанцам явно недостает стабильности в игре. В текущем году команда не победила еще ни разу.

Причем даже в матчах со средними оппонентами Албания выглядит бледно. Например, эстонцев обыграть не удалось (0:0).

После 10 поединков кряду без побед коллектив выиграл в своем прошлом матче, который был товарищеским — против Армении (2:0).

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Польшу, коэффициент на победу которой равен 1,59. Успех Албании оценивается в 6,20, ничья — в 3,88.

Гости забивали в пяти из шести последних поединков.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,27.

Еще один вариант ставки — Польша выиграет и тотал больше 1,5 голов за 1,94, ведь в четырех последних матчах хозяев, которые имеют статус фаворита игры, было забито больше 1,5 голов.