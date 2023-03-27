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    Реабилитируется ли Польша в матче с Албанией?

    Польша — Албания. Ставки (к. 2.27) и прогноз на отбор Евро-2024 27 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Польша — Албания
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    Польша проиграла в первом туре отбора
    Сборные Польши и Албании сыграют в матче 2-го тура группы B отбора на чемпионат Европы 2024 года. Встреча состоится 27 марта в 21:45 мск. Польша — Албания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа E 27 Марта 2023 года
    Польша
  • Варшава
    •  Польша 21:45 Албания Албания
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    Польша

    Польша провалила стартовый матч квалификации на континентальное первенство, потерпев разгром от Чехии (1:3) на выезде.

    Поляки не столь успешно выступили на чемпионате мира. «Кадра» вылетела в 1/8 финала, уступив блестящим французам (3:1).

    Коэффициенты матча Польша — Албания

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    Польша все так же зависит от формы своей главной звезды. Роберт Левандовский иногда фактически в одиночку вытягивает свою команду.

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    В последних трех матчах кряду коллектив потерпел поражения, так что против неуступчивых албанцев им будет нелегко.

    Албания

    Балканская сборная только начинает борьбу в отборе на чемпионат Европы после пропуска первого тура турнира, но ее форма не обещает особого успеха.

    Албанцам явно недостает стабильности в игре. В текущем году команда не победила еще ни разу.

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    • Причем даже в матчах со средними оппонентами Албания выглядит бледно. Например, эстонцев обыграть не удалось (0:0).

    После 10 поединков кряду без побед коллектив выиграл в своем прошлом матче, который был товарищеским — против Армении (2:0).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Польшу, коэффициент на победу которой равен 1,59. Успех Албании оценивается в 6,20, ничья — в 3,88.

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    Гости забивали в пяти из шести последних поединков.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,27.

    Еще один вариант ставки — Польша выиграет и тотал больше 1,5 голов за 1,94, ведь в четырех последних матчах хозяев, которые имеют статус фаворита игры, было забито больше 1,5 голов.

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    Польша — Албания: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 27.03.2023. Прогнозы на футбол. Реабилитируется ли Польша в матче с Албанией?
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