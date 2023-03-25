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    Разгромная победа ЦСКА

    ЦСКА — 2DROTS. Прогноз, ставка (к. 3.14) на футбол, товарищеский матч, 25 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — 2DROTS
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    Игорь Дивеев
    ЦСКА сыграет на своем поле с 2DROTS в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 25 марта, начало — в 16:00 мск. ЦСКА — 2DROTS: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    ЦСКА

    Армейцы в минувшем туре РПЛ одержали важнейшую победу. Минимально был обыгран лидер чемпионата «Зенит».

    Правда, пока ЦСКА оседает лишь 5 позиции. Отставание от 2 места составляет 6 зачетных баллов.

    Владимиру Федотову приходится строить команду практически на ходу. Правда, подбор игроков у армейцев вполне себе качественный.

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    В матче с аматорами наставник ЦСКА явно даст проявить себя дублерам. Впрочем, наверняка на поле появится кто-то из основы.

    ЦСКА сильнее аматоров в любом сочетании. Так что стоит ожидать от армейцев острых атак с первых минут встречи.

    2DROTS

    Представитель Медиалиги постарается не дать себя в обиду. 2DROTS давно зарекомендовал себя крепким орешком.

    2DROTS навел шороху в Кубке России. А вот в поединке с полпредом РПЛ команде придется крайне несладко: класса может банально не хватить.

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    • Эта команда способна выдать отдельный сильный поединок. Да и вообще, пора бы 2DROTS напомнить о себе!

    А вот дать бой гранду российского футбола — уже шикарная мотивация. Да и состав у команды относительно неплохой.

    2DROTS явно будет действовать вторым номером. Даже забить гол в ворота ЦСКА для команды будет достижением.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ЦСКА предлагают — 1.34.

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    На викторию 2DROTS дают — 7.60, ничья оценена — в 5.25.

    Армейцы в любом кадровом сочетании не должны испытать сложностей в игре с представителем Медиалиги.

    Наш прогноз — Фора ЦСКА -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.23.

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    ЦСКА — 2DROTS: прогноз, ставка (3.14), статистика, коэффициенты матча 25.03.2023. Прогнозы на футбол. Разгромная победа ЦСКА
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