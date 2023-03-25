ЦСКА
Армейцы в минувшем туре РПЛ одержали важнейшую победу. Минимально был обыгран лидер чемпионата «Зенит».
Правда, пока ЦСКА оседает лишь 5 позиции. Отставание от 2 места составляет 6 зачетных баллов.
Владимиру Федотову приходится строить команду практически на ходу. Правда, подбор игроков у армейцев вполне себе качественный.
В матче с аматорами наставник ЦСКА явно даст проявить себя дублерам. Впрочем, наверняка на поле появится кто-то из основы.
ЦСКА сильнее аматоров в любом сочетании. Так что стоит ожидать от армейцев острых атак с первых минут встречи.
2DROTS
Представитель Медиалиги постарается не дать себя в обиду. 2DROTS давно зарекомендовал себя крепким орешком.
2DROTS навел шороху в Кубке России. А вот в поединке с полпредом РПЛ команде придется крайне несладко: класса может банально не хватить.
Эта команда способна выдать отдельный сильный поединок. Да и вообще, пора бы 2DROTS напомнить о себе!
А вот дать бой гранду российского футбола — уже шикарная мотивация. Да и состав у команды относительно неплохой.
2DROTS явно будет действовать вторым номером. Даже забить гол в ворота ЦСКА для команды будет достижением.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ЦСКА предлагают — 1.34.
На викторию 2DROTS дают — 7.60, ничья оценена — в 5.25.
Наш прогноз — Фора ЦСКА -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.23.