ЦСКА сыграет на своем поле с 2DROTS в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 25 марта, начало — в 16:00 мск. ЦСКА — 2DROTS: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Армейцы в минувшем туре РПЛ одержали важнейшую победу. Минимально был обыгран лидер чемпионата «Зенит».

Правда, пока ЦСКА оседает лишь 5 позиции. Отставание от 2 места составляет 6 зачетных баллов.

Владимиру Федотову приходится строить команду практически на ходу. Правда, подбор игроков у армейцев вполне себе качественный.

Все прогнозы на футбол

В матче с аматорами наставник ЦСКА явно даст проявить себя дублерам. Впрочем, наверняка на поле появится кто-то из основы.

ЦСКА сильнее аматоров в любом сочетании. Так что стоит ожидать от армейцев острых атак с первых минут встречи.

2DROTS

Представитель Медиалиги постарается не дать себя в обиду. 2DROTS давно зарекомендовал себя крепким орешком.

2DROTS навел шороху в Кубке России. А вот в поединке с полпредом РПЛ команде придется крайне несладко: класса может банально не хватить.

Эта команда способна выдать отдельный сильный поединок. Да и вообще, пора бы 2DROTS напомнить о себе!

А вот дать бой гранду российского футбола — уже шикарная мотивация. Да и состав у команды относительно неплохой.

2DROTS явно будет действовать вторым номером. Даже забить гол в ворота ЦСКА для команды будет достижением.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ЦСКА предлагают — 1.34.

На викторию 2DROTS дают — 7.60, ничья оценена — в 5.25.

Армейцы в любом кадровом сочетании не должны испытать сложностей в игре с представителем Медиалиги.

Наш прогноз — Фора ЦСКА -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.23.