Гана сыграет на своем поле с Анголой в рамках квалификации Кубка африканских наций. Матч пройдет 23 марта, начало — в 19:00 мск. Гана — Ангола: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гана

Гана всегда считается крепкой сборной. И состав под стать, и игра команды часто вызывает восхищение.

Вот только со стабильностью результатов имеются сложности. Гана может выдать феерию, а может проиграть слабому оппоненту.

В своем последнем матче команда также проиграла. Гана уступила сборной Нигеру со счетом 2:0.

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До того сборная Ганы добыла 2 победы кряду. Причем и Судан, и Марокко были обыграны уверенно.

Гана наверняка будет активно атаковать. Мохаммед Кудус и его партнеры настроены весьма решительно.

Ангола

Эта команда также не отличается стабильностью. Да и с победами у Анголы в последнее время не складывается.

Например, свой последний поединок Ангола свела вничью. В матче с Мавританией голов забито не было.

Три своих последних поединка ангольцы завершили паритетами. До того в активе у сборной было 5 побед подряд.

Ангольцы пока еще ни разу не забивали в ворота Ганы. Из двух очных поединков один был проигран, другой — сведен вничью.

Ангола явно не будет отсиживаться в тылах. Свои шансы у ворот соперника у команды должны возникнуть.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Ганы предлагают — 1.85.

На викторию Анголы дают — 4.33, ничья оценена — в 3.10.

Гана имеет более крепкий состав , к тому же явно постарается воспользоваться фактором своего поля.

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.10.