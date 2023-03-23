ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хвича КварацхелияИстория Кварадоны. Как Хвича Кварацхелия ворвался в число лучших вингеров мира Антон МиранчукБез Головина и Миранчука, но с семью спартаковцами. Сборная России готовится к Ирану Мойсес КайседоЕсли не Беллингем, то кто? Маунт, Барелла и еще 11 полузащитников для «Ливерпуля»
    Все новости спорта

    Забьют и те, и эти?!

    Гана — Ангола. Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Кубок африканских наций, 23 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Ганы
    Прогноз и ставки на Гана — Ангола
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мохаммед Кудус
    Гана сыграет на своем поле с Анголой в рамках квалификации Кубка африканских наций. Матч пройдет 23 марта, начало — в 19:00 мск. Гана — Ангола: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гана

    Гана всегда считается крепкой сборной. И состав под стать, и игра команды часто вызывает восхищение.

    Вот только со стабильностью результатов имеются сложности. Гана может выдать феерию, а может проиграть слабому оппоненту.

    В своем последнем матче команда также проиграла. Гана уступила сборной Нигеру со счетом 2:0.

    Все прогнозы на футбол

    До того сборная Ганы добыла 2 победы кряду. Причем и Судан, и Марокко были обыграны уверенно.

    Гана наверняка будет активно атаковать. Мохаммед Кудус и его партнеры настроены весьма решительно.

    Ангола

    Эта команда также не отличается стабильностью. Да и с победами у Анголы в последнее время не складывается.

    Например, свой последний поединок Ангола свела вничью. В матче с Мавританией голов забито не было.

  • Трансферный дайджест. 14-20 марта
  • Выбор Гюндогана и де Йонга, Лукаку и Рабьо сменят команду, желание Салаха
  • 20/03/2023

    • Три своих последних поединка ангольцы завершили паритетами. До того в активе у сборной было 5 побед подряд.

    Ангольцы пока еще ни разу не забивали в ворота Ганы. Из двух очных поединков один был проигран, другой — сведен вничью.

    Ангола явно не будет отсиживаться в тылах. Свои шансы у ворот соперника у команды должны возникнуть.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Ганы предлагают — 1.85.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию Анголы дают — 4.33, ничья оценена — в 3.10.

    Гана имеет более крепкий состав, к тому же явно постарается воспользоваться фактором своего поля.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Адмирал — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Маррей — Лайович
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бублик — Вольф
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Бенин — Руанда
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Лион (жен) — Челси (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сьерра-Леоне — Сан-Томе и Принсипи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Андреева — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Андрееску — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Блинкова — Нимайер
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  3.15
  • Экспресс дня 22 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ирландия — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч ПСЖ (жен) — Вольфсбург (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сальвадор — Гондурас
  • Футбол
  • Завтра в 07:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Гана — Ангола: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 23.03.2023. Прогнозы на футбол. Забьют и те, и эти?!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры