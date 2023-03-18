«Салернитана»
Эта команда отчаянно сражается за выживание. Ныне клуб из Салерно находится на 16 месте, опережая опасную зону на 7 очков.
Главной проблемой команды является слабая оборона. «Салернитана» пропустила 45 мячей в 26 матчах.
Коэффициенты матча Салернитана — Болонья
В своем предыдущем поединке «Салернитана» добыла 1 балл. На выезде команда сыграла вничью с «Миланом» (1:1).
Матчи с «Болоньей» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Салернитана» выиграла и проиграла по разу.
Сейчас команда проводит довольно неплохой турнирный отрезок. В 3 последних поединках «Салернитана» добыла одну победу при двух паритетах.
«Болонья»
«Болонья» привычно обитает в районе экватора турнирной таблицы. Команда находится на предпоследнем 9 месте в Серии А.
Причем отставание от еврокубковой 6 позиции составляет 6 очков. Так что у «Болоньи» еще есть теоретические шансы побороться за высокие позиции.
Свой последний поединок команда провела довольно успешно. «Болонья» в родных стенах дала бой сильному «Лацио» (0:0).
Главным бичом «Болоньи» является атака. В 26 матчах игроки команды забили всего лишь 31 мяч.
«Болонья» явно не собирается отсиживаться в тылах. И состав у команды сильнее, чем у оппонента, и игра команда смотрится монолитнее.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Болоньи» предлагают — 2.15.
На викторию «Салернитаны» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.25.
Обе команды явно планируют улучшить свои турнирные показатели, так что
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 4.00.