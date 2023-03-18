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    В Салерно будет веселье!

    «Салернитана» — «Болонья». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Серия А, 18 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Салернитана» — «Болонья»
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    Кшиштоф Пентек
    «Салернитана» сыграет на своем поле с «Болоньей» в рамках 27-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 18 марта, начало — в 20:00 мск. «Салернитана» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Марта 2023 года
    Салернитана
  • Салерно
    •  Салернитана 20:00 Болонья Болонья
  • Болонья
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    «Салернитана»

    Эта команда отчаянно сражается за выживание. Ныне клуб из Салерно находится на 16 месте, опережая опасную зону на 7 очков.

    Главной проблемой команды является слабая оборона. «Салернитана» пропустила 45 мячей в 26 матчах.

    Коэффициенты матча Салернитана — Болонья

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    В своем предыдущем поединке «Салернитана» добыла 1 балл. На выезде команда сыграла вничью с «Миланом» (1:1).

    Все прогнозы на Серию А

    Матчи с «Болоньей» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Салернитана» выиграла и проиграла по разу.

    Сейчас команда проводит довольно неплохой турнирный отрезок. В 3 последних поединках «Салернитана» добыла одну победу при двух паритетах.

    «Болонья»

    «Болонья» привычно обитает в районе экватора турнирной таблицы. Команда находится на предпоследнем 9 месте в Серии А.

    Причем отставание от еврокубковой 6 позиции составляет 6 очков. Так что у «Болоньи» еще есть теоретические шансы побороться за высокие позиции.

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    • Свой последний поединок команда провела довольно успешно. «Болонья» в родных стенах дала бой сильному «Лацио» (0:0).

    Главным бичом «Болоньи» является атака. В 26 матчах игроки команды забили всего лишь 31 мяч.

    «Болонья» явно не собирается отсиживаться в тылах. И состав у команды сильнее, чем у оппонента, и игра команда смотрится монолитнее.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Болоньи» предлагают — 2.15.

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    На викторию «Салернитаны» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.25.

    Обе команды явно планируют улучшить свои турнирные показатели, так что ждем от соперников атакующей активности.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 4.00.

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    «Салернитана» — «Болонья»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 18.03.2023. Прогнозы на футбол. В Салерно будет веселье!
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