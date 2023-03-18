«Салернитана» сыграет на своем поле с «Болоньей» в рамках 27-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 18 марта, начало — в 20:00 мск. «Салернитана» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салернитана»

Эта команда отчаянно сражается за выживание. Ныне клуб из Салерно находится на 16 месте, опережая опасную зону на 7 очков.

Главной проблемой команды является слабая оборона. «Салернитана» пропустила 45 мячей в 26 матчах.

Коэффициенты матча Салернитана — Болонья 1X2Новым игрокам 3.453.252.20Фрибет$40

В своем предыдущем поединке «Салернитана» добыла 1 балл. На выезде команда сыграла вничью с «Миланом» (1:1).

Все прогнозы на Серию А

Матчи с «Болоньей» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Салернитана» выиграла и проиграла по разу.

Сейчас команда проводит довольно неплохой турнирный отрезок. В 3 последних поединках «Салернитана» добыла одну победу при двух паритетах.

«Болонья»

«Болонья» привычно обитает в районе экватора турнирной таблицы. Команда находится на предпоследнем 9 месте в Серии А.

Причем отставание от еврокубковой 6 позиции составляет 6 очков. Так что у «Болоньи» еще есть теоретические шансы побороться за высокие позиции.

Свой последний поединок команда провела довольно успешно. «Болонья» в родных стенах дала бой сильному «Лацио» (0:0).

Главным бичом «Болоньи» является атака. В 26 матчах игроки команды забили всего лишь 31 мяч.

«Болонья» явно не собирается отсиживаться в тылах. И состав у команды сильнее, чем у оппонента, и игра команда смотрится монолитнее.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Болоньи» предлагают — 2.15.

На викторию «Салернитаны» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.25.

Обе команды явно планируют улучшить свои турнирные показатели, так что ждем от соперников атакующей активности .

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 4.00.