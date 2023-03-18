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    «Лейпциг» выиграет в результативном поединке

    «Бохум» — «Лейпциг». Ставки (к. 2.55) и прогноз на Бундеслигу 18 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бохум» — «Лейпциг»
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    Доминик Собослаи
    Матч 25-го тура чемпионата Германии между «Бохумом» и «Лейпцигом» состоится 18 марта в 17:30 по мск. «Бохум» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 18 Марта 2023 года
    Бохум
  • Бохум
    •  Бохум 17:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    «Бохум»

    После серии поражений хозяева наконец-то выиграли. Победив «Кельн» (2:0), «Бохум» одержал свою 7-ю победу в сезоне Бундеслиги.

    До этого коллектив проиграл 4 раза подряд и вдобавок потерпел неудачу Кубке Германии, уступив дортмундской «Боруссии» (1:2).

    Коэффициенты матча Бохум — РБ Лейпциг

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    Март «Бохум» начал поражением в матче с «Шальке» (0:2). Та же участь постигла команду в матчах с «Баварией» (0:3), «Вердером» (0:3) и «Фрайбургом» (0:2).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В турнирной таблице «Бохум» занимает 14-е место. За 24 сыгранных поединка клуб имеет в своем активе 22 очка.

    «Лейпциг»

    «Быки» подошли к матчу после сильного потрясения. На неделе они проиграли «Манчестер Сити» в 1/8 Лиги чемпионов. Первая игра оставила перспективу для маневра (1:1), но в ответном матче гости проиграли 0:7.

    Еще одним серьезным фиаско стал результат в Дортмунде (1:2). Правда после этого «Лейпциг» исправился и разгромил гладбахскую «Боруссию» со счетом 3:0.

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    • Если взять конкретно Бундеслигу, то здесь у «Лейпцига» 3 победы в последних четырех выступлениях.

    Клуб имеет 45 очков, как и «Унион» с «Фрайбургом». Так что для гарантированного сохранения своей позиции «быкам» нужно набрать 3 очка.

    Прогноз и ставки

    В победу «Бохума» мало кто верит. Ставки на победу принимаются с коэффициентами 5.80 и 1.55.

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    «Лейпциг» разгромил «Бохум» в первом круге (4:0). Сейчас он будет злой, так как потерпел унизительное поражение в Лиге чемпионов. Мотивация сохранить третье место тоже сыграет свою роль.

    Рекомендуемая ставка — победа «Лейпцига» с форой — 1.5 с котировкой 2.55.

    Соответственно игра получится результативной и здесь рекомендуется взять ставку на тотал больше 3 с коэффициентом 2.13.

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    «Бохум» — «Лейпциг»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 18.03.2023. Прогнозы на футбол. «Лейпциг» выиграет в результативном поединке
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