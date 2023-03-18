Матч 25-го тура чемпионата Германии между «Бохумом» и «Лейпцигом» состоится 18 марта в 17:30 по мск. «Бохум» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бохум»

После серии поражений хозяева наконец-то выиграли. Победив «Кельн» (2:0), «Бохум» одержал свою 7-ю победу в сезоне Бундеслиги.

До этого коллектив проиграл 4 раза подряд и вдобавок потерпел неудачу Кубке Германии, уступив дортмундской «Боруссии» (1:2).

Коэффициенты матча Бохум — РБ Лейпциг 1X2Новым игрокам 5.804.301.55Фрибет$40

Март «Бохум» начал поражением в матче с «Шальке» (0:2). Та же участь постигла команду в матчах с «Баварией» (0:3), «Вердером» (0:3) и «Фрайбургом» (0:2).

Все прогнозы на Бундеслигу

В турнирной таблице «Бохум» занимает 14-е место. За 24 сыгранных поединка клуб имеет в своем активе 22 очка.

«Лейпциг»

«Быки» подошли к матчу после сильного потрясения. На неделе они проиграли «Манчестер Сити» в 1/8 Лиги чемпионов. Первая игра оставила перспективу для маневра (1:1), но в ответном матче гости проиграли 0:7.

Еще одним серьезным фиаско стал результат в Дортмунде (1:2). Правда после этого «Лейпциг» исправился и разгромил гладбахскую «Боруссию» со счетом 3:0.

Если взять конкретно Бундеслигу, то здесь у «Лейпцига» 3 победы в последних четырех выступлениях.

Клуб имеет 45 очков, как и «Унион» с «Фрайбургом». Так что для гарантированного сохранения своей позиции «быкам» нужно набрать 3 очка.

Прогноз и ставки

В победу «Бохума» мало кто верит. Ставки на победу принимаются с коэффициентами 5.80 и 1.55.

«Лейпциг» разгромил «Бохум» в первом круге (4:0). Сейчас он будет злой, так как потерпел унизительное поражение в Лиге чемпионов. Мотивация сохранить третье место тоже сыграет свою роль.

Рекомендуемая ставка — победа «Лейпцига» с форой — 1.5 с котировкой 2.55.

Соответственно игра получится результативной и здесь рекомендуется взять ставку на тотал больше 3 с коэффициентом 2.13.