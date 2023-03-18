«Атлетико» сыграет на своем поле с «Валенсией» в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 18 марта, начало — в 23:00 мск. «Атлетико» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

Эта команда в нынешнем сезоне борется лишь за 3 место. «Атлетико» на текущий момент как раз на нем и находится.

Правда, с забитыми мячами у «матрасников» дела обстоят не ахти. В 25 поединках мадридцы отличились лишь 39 раз.

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В своем предыдущем поединке «Атлетико» добыл важнейшие очки. На выезде команда переиграла «Жирону» (0:1).

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Матчи с левантийцами для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Атлетико» выиграл 4 раза.

Мадридцы в последнее время выигрывают, как правило, с минимальным счетом. Это и стало фирменным почерком команды Диего Симеоне.

«Валенсия»

«Валенсия» проводит крайне неудачный сезон. Левантийцы докатились до борьбы за выживание, находясь на 17 месте в таблице.

К слову, «Валенсия» весьма неплохо обороняется. В 25 матчах «летучие мыши» пропустили всего 28 мячей, в чем немалая заслуга грузинского голкипера Гиорги Мамардашвили.

В минувшем туре «Валенсия» добыла 3 пункта. Дома левантийцам удалось минимально переиграть «Осасуну».

До того «летучие мыши» дали бой лидеру Примеры «Барселоне», однако уступили с минимальным счетом. Да и вообще, «Валенсия» считается домашней командой.

Гандикап от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями. Так что «Валенсии» срочно нужны очки.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетико» предлагают — 1.57.

На викторию «Валенсии» дают — 5.75, ничья оценена — в 4.00.

Мадридцы выглядят куда сильнее соперника, к тому же мотивированы сохранить нынешнюю третью позицию в таблице .

Наш прогноз — Победа «Атлетико» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Фора «Атлетико» -1.5 за 2.67.