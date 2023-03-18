ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнЛига чемпионов. Шоу Холанна, стойкость «Интера» и исторический успех «Наполи» Маркус РашфордИ снова Рашфорд. Блестящий удар форварда «МЮ» решил исход матча в Севилье Джанни Инфантино вручает Лионелю Месси кубок после победы на ЧМ-2022Больше матчей — больше денег! ФИФА утвердила новый формат ЧМ-2026, который вряд ли понравится игрокам
    Все новости спорта

    «Матрасники» быстро загонят «Валенсию»

    «Атлетико» — «Валенсия». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Примера, 18 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Атлетико Прогнозы на Валенсию Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Валенсия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Альваро Мората
    «Атлетико» сыграет на своем поле с «Валенсией» в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 18 марта, начало — в 23:00 мск. «Атлетико» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 18 Марта 2023 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 23:00 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
    •

    «Атлетико»

    Эта команда в нынешнем сезоне борется лишь за 3 место. «Атлетико» на текущий момент как раз на нем и находится.

    Правда, с забитыми мячами у «матрасников» дела обстоят не ахти. В 25 поединках мадридцы отличились лишь 39 раз.

    Коэффициенты матча Атлетико — Валенсия

    1X2Новым игрокам
  • 1.553.906.70Фрибет$40
    •

    В своем предыдущем поединке «Атлетико» добыл важнейшие очки. На выезде команда переиграла «Жирону» (0:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Матчи с левантийцами для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Атлетико» выиграл 4 раза.

    Мадридцы в последнее время выигрывают, как правило, с минимальным счетом. Это и стало фирменным почерком команды Диего Симеоне.

    «Валенсия»

    «Валенсия» проводит крайне неудачный сезон. Левантийцы докатились до борьбы за выживание, находясь на 17 месте в таблице.

    К слову, «Валенсия» весьма неплохо обороняется. В 25 матчах «летучие мыши» пропустили всего 28 мячей, в чем немалая заслуга грузинского голкипера Гиорги Мамардашвили.

  • Время взрослеть. Неймару пора переосмыслить и перезагрузить карьеру
  • Будущее Неймара в качестве элитного плеймейкера ПСЖ и сборной Бразилии сейчас туманно
  • 14/03/2023

    • В минувшем туре «Валенсия» добыла 3 пункта. Дома левантийцам удалось минимально переиграть «Осасуну».

    До того «летучие мыши» дали бой лидеру Примеры «Барселоне», однако уступили с минимальным счетом. Да и вообще, «Валенсия» считается домашней командой.

    Гандикап от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями. Так что «Валенсии» срочно нужны очки.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетико» предлагают — 1.57.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Валенсии» дают — 5.75, ничья оценена — в 4.00.

    Мадридцы выглядят куда сильнее соперника, к тому же мотивированы сохранить нынешнюю третью позицию в таблице.

    Наш прогноз — Победа «Атлетико» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Фора «Атлетико» -1.5 за 2.67.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.60
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Алькарас — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Финикс — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Металлист — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Енисей — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Минск — Славия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Коньяспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Сассуоло — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Палермо — Модена
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Богемиан — ЮКД Дублин
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Атлетико» — «Валенсия»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 18.03.2023. Прогнозы на футбол. «Матрасники» быстро загонят «Валенсию»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры