«Металлист» сыграет на своем поле с «Александрией» в рамках 18-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 17 марта, начало — в 14:00 мск. «Металлист» — «Александрия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлист»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает неудачно. «Металлист» на текущий момент находится на 13 месте.

Показатели у харьковчан тоже весьма скромные. Например, в 17 матчах «желто-синие» добыли только 4 виктории.

В своем предыдущем поединке «Металлист» вновь уступил. На выезде харьковчане потерпели поражение от «Ингульца» (2:1).

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Да и вообще, осенний цикл команда начала крайне неудачно. «Руху» харьковчане также проиграли (1:2), и вместо борьбы за высокие места оказались в зоны стыков.

Наверняка в этом поединке «Металлист» постарается добыть первые очки. Вот только состав у «желто-синих», даже по нынешним меркам, весьма скромный.

«Александрия»

Александрийцы сражаются за попадание в топ-5. Правда, Руслан Ротань пока только играет вничью: уже 3 паритета в 3 матчах.

Вот только с надежностью обороны у команды есть проблемы. В 16 поединках пропущено уже 25 мячей.

Минувший тур не принес команде положительных эмоций. «Александрия» расписала лишь мировую с «Минаем» (1:1).

Зато проигрывают александрийцы нечасто. Команда в 16 матчах УПЛ потерпела лишь три поражения.

«Александрия» явно будет пытаться добыть первую победу при Ротане. Да и наличие в составе такого игрока, как Максим Третьяков, может сослужить гостям хорошую службу.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Александрии» предлагают — 1.87.

На викторию «Металлиста» дают — 3.96, ничья оценена — в 3.80.

Мотивированные александрийцы явно прибавят в атаке , тогда как «Металлист» по игре сейчас выглядит бледновато.

Наш прогноз — Победа «Александрии» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.10.