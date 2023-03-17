«Металлист»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает неудачно. «Металлист» на текущий момент находится на 13 месте.
Показатели у харьковчан тоже весьма скромные. Например, в 17 матчах «желто-синие» добыли только 4 виктории.
В своем предыдущем поединке «Металлист» вновь уступил. На выезде харьковчане потерпели поражение от «Ингульца» (2:1).
Да и вообще, осенний цикл команда начала крайне неудачно. «Руху» харьковчане также проиграли (1:2), и вместо борьбы за высокие места оказались в зоны стыков.
Наверняка в этом поединке «Металлист» постарается добыть первые очки. Вот только состав у «желто-синих», даже по нынешним меркам, весьма скромный.
«Александрия»
Александрийцы сражаются за попадание в топ-5. Правда, Руслан Ротань пока только играет вничью: уже 3 паритета в 3 матчах.
Вот только с надежностью обороны у команды есть проблемы. В 16 поединках пропущено уже 25 мячей.
Минувший тур не принес команде положительных эмоций. «Александрия» расписала лишь мировую с «Минаем» (1:1).
Зато проигрывают александрийцы нечасто. Команда в 16 матчах УПЛ потерпела лишь три поражения.
«Александрия» явно будет пытаться добыть первую победу при Ротане. Да и наличие в составе такого игрока, как Максим Третьяков, может сослужить гостям хорошую службу.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Александрии» предлагают — 1.87.
На викторию «Металлиста» дают — 3.96, ничья оценена — в 3.80.
Наш прогноз — Победа «Александрии» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.10.