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    «Металлист» — «Александрия». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, УПЛ, 17 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Металлист» — «Александрия»
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    Руслан Ротань
    «Металлист» сыграет на своем поле с «Александрией» в рамках 18-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 17 марта, начало — в 14:00 мск. «Металлист» — «Александрия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 17 Марта 2023 года
    Металлист
  • Украина. Премьер-лига
    •  Металлист 14:00 Александрия Александрия
  • Александрия
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    «Металлист»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает неудачно. «Металлист» на текущий момент находится на 13 месте.

    Показатели у харьковчан тоже весьма скромные. Например, в 17 матчах «желто-синие» добыли только 4 виктории.

    В своем предыдущем поединке «Металлист» вновь уступил. На выезде харьковчане потерпели поражение от «Ингульца» (2:1).

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    Да и вообще, осенний цикл команда начала крайне неудачно. «Руху» харьковчане также проиграли (1:2), и вместо борьбы за высокие места оказались в зоны стыков.

    Наверняка в этом поединке «Металлист» постарается добыть первые очки. Вот только состав у «желто-синих», даже по нынешним меркам, весьма скромный.

    «Александрия»

    Александрийцы сражаются за попадание в топ-5. Правда, Руслан Ротань пока только играет вничью: уже 3 паритета в 3 матчах.

    Вот только с надежностью обороны у команды есть проблемы. В 16 поединках пропущено уже 25 мячей.

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    • Минувший тур не принес команде положительных эмоций. «Александрия» расписала лишь мировую с «Минаем» (1:1).

    Зато проигрывают александрийцы нечасто. Команда в 16 матчах УПЛ потерпела лишь три поражения.

    «Александрия» явно будет пытаться добыть первую победу при Ротане. Да и наличие в составе такого игрока, как Максим Третьяков, может сослужить гостям хорошую службу.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Александрии» предлагают — 1.87.

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    На викторию «Металлиста» дают — 3.96, ничья оценена — в 3.80.

    Мотивированные александрийцы явно прибавят в атаке, тогда как «Металлист» по игре сейчас выглядит бледновато.

    Наш прогноз — Победа «Александрии» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.10.

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    «Металлист» — «Александрия»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 17.03.2023. Прогнозы на футбол. Команда Ротаня быстро возьмет свое
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