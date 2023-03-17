В пятницу, 17 марта, «Малага» на своем поле сыграет против «Леванте» в 32-м туре второго испанского дивизиона. Начало поединка намечено на 23:00 по мск. «Малага» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Малага»

Похоже, что полуфиналист Лиги чемпионов по итогам сезоне вылетит из Сегунды. На текущий момент он идет третьим с конца, отставая на десять баллов от безопасной строки.

«Анчоусы» в этот чемпионате смогли выиграть всего лишь пять матчей из 31 проведенного, 11 встреч они еще свели вничью и 15 раз проиграли, забили 26 голов при 37 пропущенных.

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У «медуз» только одна виктория за последние десять матчей. К данной же игре они подходят после почетной выездной мировой против одного из лидеров «Лас-Пальмаса» 2:2. До этого они дважды подряд уступали.

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В родных стенах «Малага» проиграла только дважды за минувшие девять поединков, трижды она еще смогла выиграть и четыре встречи свела вничью.

«Леванте»

«Леванте», который в прошлом году вылетел из Примеры, планирует вернуться туда сходу. Сейчас коллектив с 55 очками идет в Сегунде третьим, отставая на три очка от второй строки.

«Лягушки» на протяжении последних 22 встреч чемпионата потерпели всего лишь одно фиаско, 13 поединков в данном отрезке они еще выиграли и восемь игр завершили мировыми исходами.

Календарь и таблица испанской Примеры

В минувшем туре первенства клуб из Валенсии на своем поле смог переиграть «Альбасете», сыграв 0:0. Перед он был разгромлен в гостях «Уэской» 0:3, а ранее выиграл три поединка и расписал одну мировую.

Вне родных стенах в текущем чемпионате «Леванте» восемь из 15 встреч свел мировыми исходами при пяти победных результатах и двух фиаско.

В первом круге «Леванте» дома обыграл «Малагу» со счетом 1:0, и этот поединок стал для команд первым за четыре года.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Леванте» предлагают — 2.10.

На викторию «Малаги» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.20.

«Малага» уж точно будет цепляться за спасительную соломину. И на своем поле, скорее всего, сможет забить одному из лидеров. В общем, наш прогноз — обе забьют: да.