В четверг, 16 марта, в ответном поединке 1/8 финала Лиги конференций «Вест Хэм» в родных стенах примет «АЕК Ларнака». Стадион «Лондон» в Лондоне. Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени. «Вест Хэм» — «АЕК Ларнака»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

В первом матче 1,8 финала Лиги конференций «Молотобойцы» обыграли кипрского соперника (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги конференций.

«Вест Хэм» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрал 24 очка.

Коэффициенты матча Вест Хэм — АЕК Ларнака 1X2Новым игрокам 1.235.8014.00Фрибет$40

Команда Дэвида Мойеса выиграла лишь один из шести предыдущих матчей в АПЛ. В прошлом туре клуб сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1).

Все прогнозы на Лигу конференций

Хотя во всех турнирах лондонцы одержали одну победу в четырех последних играх, уровень соперника все равно делает их фаворитом.

«АЕК Ларнака»

Домашнее поражение со счетом 0:2 не оставляет коллективу другого выбора, кроме как пытаться совершить сенсацию и выиграть на выезде.

АЕК успешно сыграл в стыковом раунде Лиги конференций, не пропустив ни одного мяча. На предыдущей стадии турнира был обыгран украинский «Днепр-1» (1:0 — по сумме двух встреч).

В своем национальном чемпионате клуб борется за титул, занимая второе место с отставанием в три очка от лидера АПОЕЛа.

В последних шести поединках гости одержали только одну победу при четырех поражениях, так что им вряд ли удастся достичь успеха в Лондоне.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Вест Хэм», коэффициент на победу которого равен 1,25. Успех «АЕК Ларнака» оценивается в 12,50, ничья — в 5,70.

В девяти из 15 последних матчей хозяева сыграли вничью к перерыву.

Поэтому наши прогноз и ставка — ничья после 1-го тайма за 2,65.

Еще один вариант ставки — «Вест Хэм» выиграет с разницей в 1-2 голов за 1,89, ведь гости как фавориты имеют больше шансов на победу, но она вряд ли будет крупной.