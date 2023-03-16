«Юнион» сыграет на своем поле с «Унионом» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 16 марта, начало — в 23:00 мск. «Юнион» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юнион»

«Юнион» проводит весьма продуктивный сезон. Команда сейчас находится на 2 месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии, отставая от лидера на 5 очков.

Вот только пропускает команда частенько. В 29 матчах не самого сильного чемпионата «Юнион» пропустил 35 раз.

В первом поединке «Юнион» добыл ничейный результат (3:3). Так что дома бельгийцы явно планируют дожать немцев.

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В предыдущем своем поединке «Юнион» победил. На выезде команда сумела переиграть «Генк» (1:2).

«Юнион» наверняка будет активно атаковать. Тем более, в последних матчах команда немало забивает.

«Унион»

Эта команда нынешний сезон проводит вполне прилично. «Унион» находится на 4 месте в Бундеслиге, борясь за попадание на пьедестал.

За чемпионский титул в Бундеслиге команда уже не поборется. А вот в Лиге Европы берлинцы могут пройти далеко.

Главным бичом команды является нестабильность результатов. Да и результативностью не все гладко: 36 мячей в 24 матчах.

Свой предыдущий поединок «Унион» провел не столь успешно. На выезде берлинцы не смогли одолеть «Вольфсбург» (1:1).

«Унион» наверняка будет активно идти в атаку. Правда, команда не побеждает уже 4 матча кряду.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Униона» предлагают — 2.20.

На викторию «Юниона» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.25.

Берлинцы смотрятся монолитнее соперника , и вполне способны переиграть бельгийцев.

Наш прогноз — Победа «Униона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Победа «Униона» в 1 тайме за 2.88.