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    «Унион» одолеет бельгийцев

    «Юнион» — «Унион». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Лига Европы, 16 марта 2023 года

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    Шералдо Беккер
    «Юнион» сыграет на своем поле с «Унионом» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 16 марта, начало — в 23:00 мск. «Юнион» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 16 Марта 2023 года
    Юнион
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    «Юнион»

    «Юнион» проводит весьма продуктивный сезон. Команда сейчас находится на 2 месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии, отставая от лидера на 5 очков.

    Вот только пропускает команда частенько. В 29 матчах не самого сильного чемпионата «Юнион» пропустил 35 раз.

    В первом поединке «Юнион» добыл ничейный результат (3:3). Так что дома бельгийцы явно планируют дожать немцев.

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    В предыдущем своем поединке «Юнион» победил. На выезде команда сумела переиграть «Генк» (1:2).

    «Юнион» наверняка будет активно атаковать. Тем более, в последних матчах команда немало забивает.

    «Унион»

    Эта команда нынешний сезон проводит вполне прилично. «Унион» находится на 4 месте в Бундеслиге, борясь за попадание на пьедестал.

    За чемпионский титул в Бундеслиге команда уже не поборется. А вот в Лиге Европы берлинцы могут пройти далеко.

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    • Главным бичом команды является нестабильность результатов. Да и результативностью не все гладко: 36 мячей в 24 матчах.

    Свой предыдущий поединок «Унион» провел не столь успешно. На выезде берлинцы не смогли одолеть «Вольфсбург» (1:1).

    «Унион» наверняка будет активно идти в атаку. Правда, команда не побеждает уже 4 матча кряду.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Униона» предлагают — 2.20.

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    На викторию «Юниона» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.25.

    Берлинцы смотрятся монолитнее соперника, и вполне способны переиграть бельгийцев.

    Наш прогноз — Победа «Униона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Победа «Униона» в 1 тайме за 2.88.

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    «Юнион» — «Унион»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 16.03.2023. Прогнозы на футбол. «Унион» одолеет бельгийцев
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