«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне неплохо выступает в Примере. Команда сейчас находится на 4 месте в турнирной таблице.
Вот только результативность «доностьяррас» хромает. В 25 матчах чемпионата игроки команды отличились всего лишь 33 мячами.
Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Рома
В первом поединке «Реал Сосьедад» уступил «Роме» (2:0). Так что баскам дома нужно атаковать с первых минут матча.
В предыдущем своем поединке «доностьяррас» разжились одним баллом. На выезде команда сыграла вничью с «Мальоркой» (1:1).
«Реал Сосьедад» наверняка будет действовать первым номером. Забивать в составе басков есть кому!
«Рома»
Эта команда нынешний сезон проводит не особенно ярко. «Рома» в своем чемпионате находится на 5 месте.
За чемпионский титул в Серии А команда Жозе Моуриньо уже не поборется. А вот в Лиге Европы задачи у римлян максимальные.
Главным бичом команды является нестабильность результатов. В 26 матчах чемпионата Италии «волки» проиграли уже 7 раз.
Свой предыдущий поединок «Рома» откровенно провалила. Дома команда Моуриньо уступила «Сассуоло» (3:4).
«Рома» не отличается стабильностью результатов. Да и голевая отдача от форвардов могла бы быть большей.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реал Сосьедад» предлагают — 2.05.
На викторию «Ромы» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.25.
Баскам ничего не остается, кроме как активно атаковать, чем они и
Наш прогноз — Победа «Реал Сосьедад». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Победа «Реал Сосьедад» в 1 тайме за 3.00.