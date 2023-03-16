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    «Доностьяррас» переиграют «Рому»

    «Реал Сосьедад» — «Рома». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига Европы, 16 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Рома»
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    Тэмми Абрахам
    «Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 16 марта, начало — в 23:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 16 Марта 2023 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 23:00 Рома Рома
  • Рим
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    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне неплохо выступает в Примере. Команда сейчас находится на 4 месте в турнирной таблице.

    Вот только результативность «доностьяррас» хромает. В 25 матчах чемпионата игроки команды отличились всего лишь 33 мячами.

    Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Рома

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    В первом поединке «Реал Сосьедад» уступил «Роме» (2:0). Так что баскам дома нужно атаковать с первых минут матча.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В предыдущем своем поединке «доностьяррас» разжились одним баллом. На выезде команда сыграла вничью с «Мальоркой» (1:1).

    «Реал Сосьедад» наверняка будет действовать первым номером. Забивать в составе басков есть кому!

    «Рома»

    Эта команда нынешний сезон проводит не особенно ярко. «Рома» в своем чемпионате находится на 5 месте.

    За чемпионский титул в Серии А команда Жозе Моуриньо уже не поборется. А вот в Лиге Европы задачи у римлян максимальные.

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    • Главным бичом команды является нестабильность результатов. В 26 матчах чемпионата Италии «волки» проиграли уже 7 раз.

    Свой предыдущий поединок «Рома» откровенно провалила. Дома команда Моуриньо уступила «Сассуоло» (3:4).

    «Рома» не отличается стабильностью результатов. Да и голевая отдача от форвардов могла бы быть большей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реал Сосьедад» предлагают — 2.05.

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    На викторию «Ромы» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.25.

    Баскам ничего не остается, кроме как активно атаковать, чем они и займутся с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа «Реал Сосьедад». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Победа «Реал Сосьедад» в 1 тайме за 3.00.

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    «Реал Сосьедад» — «Рома»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 16.03.2023. Прогнозы на футбол. «Доностьяррас» переиграют «Рому»
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