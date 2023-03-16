В четверг, 16 марта, в ответном поединке 1/8 финала Лиги конференций «Ницца» дома примет «Шериф». «Гранд-Стад-де-Нис» в Ницце. Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени. «Ницца» — «Шериф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ницца»

«Ницца» сделала шаг в сторону четвертьфинала Лиги конференций. Французский клуб добыл минимальное преимущество в гостевом поединке с «Шерифом». Благодаря голу Амрауи, французский клуб сможет построить игру от соперника и ловить оппонента на контратаке.

Средиземноморские «орлята» избежали участия в 1/16 финала Лиги конференций, получив прямую путёвку в 1/8. Дело в том, что «Ницца» выиграла свою группу в основной сетке еврокубка.

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В ответном матче в составе «Ниццы» не сыграют шесть футболистов. Травмы у Аталя, Брайана, Диопа, Менди и Пепе. А Данте пропустит встречу из-за перебора жёлтых карточек.

Все прогнозы на Лигу конференций

Во французской Лиге 1 «Ницца» обменялась голами с «Нантом» (2:2). В турнирной таблице команда с 43 набранными очками занимает 7 место.

«Шериф»

Перед ответным поединком Лиги конференций «Шериф» лишился Патрика Кпозо. В домашнем матче против «Ниццы» полузащитник тираспольского клуба получил жёлтую. Из-за этого «горчичника» игрок получил дисквалификацию. Причина — перебор карточек.

В стыках «Шериф» совершил камбэк и выбил из турнира серьезного соперника — «Партизан» (3:2 — по сумме двух матчей).

«Шериф» перебрался в Лигу конференций из Лиги Европы. Во втором по значимости турнире команда из Тирасполя сражалась с «Ман Юнайтед» и «Реал Сосьедадом», заняв в группе третье место «Шериф» продолжил участие в еврокубках.

Команда Роберто Бордина старовала и во второй фазе чемпионата Молдавии. В 1 туре Суперлиги «Шериф» играл с «Бельцами» и победил (1:0). Единственный и победный гол забил Диоп.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ниццы» можно поставить за 1.44, ничью оценивают в 4.50. А на победу «Шерифа» — в 7.30.

Прогноз: «Ницца» — фаворит пары, но «Шериф» умеет удивлять, тираспольчане особенно хороши в гостевых матчах. Потрепать нервы молдавский клуб может. Так что сыграть на форе гостей — вариант оптимальный.

Ставка: Фора «Шерифа» (+1) с коэффициентом 2.10.

Альтернативный прогноз: Команды не будут форсировать события, это скорее тот случай, когда судьба поединка будет зависеть от одного взятия ворот.

Альтернативная ставка: Тотал меньше 2 с коэффициентом 2.76.