«Фрайбург»
«Фрайбург» в нынешнем сезоне неплохо выступает в своем чемпионате. Команда на текущий момент находится на 5 месте в турнирной таблице Бундеслиги.
Вот только результативность команды не радует ее почитателей. В 24 матчах чемпионата игроки команды отличились всего лишь 37 мячами.
Коэффициенты матча Фрайбург — Ювентус
В первом поединке «Фрайбург» минимально уступил туринцам. Так что теперь немцам нужно активно атаковать с первых минут встречи.
В предыдущем своем поединке «Фрайбург» победил. Дома команда с трудом одолела слабенький «Хоффенхайм» (2:1).
«Фрайбург» наверняка не собирается сдаваться на милость фаворита. Немцы способны изрядно пощекотать нервишки «Старой Сеньоре».
«Ювентус»
Эта команда нынешний сезон проводит не особенно ярко. «Ювентус» в своем чемпионате находится на 7 месте.
Правда, в двух последних матчах туринцы одержали победы. Да и вообще, за последнее время команда уступила лишь «Роме», да и то минимально.
Главным бичом команды является слабенькая реализация. В 26 матчах чемпионата Италии туринцы отличились всего лишь 44 точными выстрелами.
Свой предыдущий поединок «Ювентус» провел успешно. Туринцы перестреляли аутсайдера Серии А «Сампдорию» (4:2).
«Ювентус» уж точно не будет действовать на удержание минимального преимущества. Ждем от итальянцев острых атакующих акций!
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ювентуса» предлагают — 2.30.
На викторию «Фрайбурга» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.10.
Туринцы сильнее соперника, к тому же
Наш прогноз — Победа «Ювентуса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.10.