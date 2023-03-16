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    «Фрайбург» — «Ювентус». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Лига Европы, 16 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Ювентус»
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    Филип Костич
    «Фрайбург» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 16 марта, начало — в 20:45 мск. «Фрайбург» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 16 Марта 2023 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 20:45 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    «Фрайбург»

    «Фрайбург» в нынешнем сезоне неплохо выступает в своем чемпионате. Команда на текущий момент находится на 5 месте в турнирной таблице Бундеслиги.

    Вот только результативность команды не радует ее почитателей. В 24 матчах чемпионата игроки команды отличились всего лишь 37 мячами.

    Коэффициенты матча Фрайбург — Ювентус

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  • 3.203.152.35Фрибет$40
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    В первом поединке «Фрайбург» минимально уступил туринцам. Так что теперь немцам нужно активно атаковать с первых минут встречи.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В предыдущем своем поединке «Фрайбург» победил. Дома команда с трудом одолела слабенький «Хоффенхайм» (2:1).

    «Фрайбург» наверняка не собирается сдаваться на милость фаворита. Немцы способны изрядно пощекотать нервишки «Старой Сеньоре».

    «Ювентус»

    Эта команда нынешний сезон проводит не особенно ярко. «Ювентус» в своем чемпионате находится на 7 месте.

    Правда, в двух последних матчах туринцы одержали победы. Да и вообще, за последнее время команда уступила лишь «Роме», да и то минимально.

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    • Главным бичом команды является слабенькая реализация. В 26 матчах чемпионата Италии туринцы отличились всего лишь 44 точными выстрелами.

    Свой предыдущий поединок «Ювентус» провел успешно. Туринцы перестреляли аутсайдера Серии А «Сампдорию» (4:2).

    «Ювентус» уж точно не будет действовать на удержание минимального преимущества. Ждем от итальянцев острых атакующих акций!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ювентуса» предлагают — 2.30.

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    На викторию «Фрайбурга» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.10.

    Туринцы сильнее соперника, к тому же точно не планируют действовать на удержание минимального преимущества, добытого в первом матче.

    Наш прогноз — Победа «Ювентуса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.10.

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    «Фрайбург» — «Ювентус»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 16.03.2023. Прогнозы на футбол. «Старая Синьора» повторно обставит немцев
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