«Фрайбург» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 16 марта, начало — в 20:45 мск. «Фрайбург» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрайбург»

«Фрайбург» в нынешнем сезоне неплохо выступает в своем чемпионате. Команда на текущий момент находится на 5 месте в турнирной таблице Бундеслиги.

Вот только результативность команды не радует ее почитателей. В 24 матчах чемпионата игроки команды отличились всего лишь 37 мячами.

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В первом поединке «Фрайбург» минимально уступил туринцам. Так что теперь немцам нужно активно атаковать с первых минут встречи.

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В предыдущем своем поединке «Фрайбург» победил. Дома команда с трудом одолела слабенький «Хоффенхайм» (2:1).

«Фрайбург» наверняка не собирается сдаваться на милость фаворита. Немцы способны изрядно пощекотать нервишки «Старой Сеньоре».

«Ювентус»

Эта команда нынешний сезон проводит не особенно ярко. «Ювентус» в своем чемпионате находится на 7 месте.

Правда, в двух последних матчах туринцы одержали победы. Да и вообще, за последнее время команда уступила лишь «Роме», да и то минимально.

Главным бичом команды является слабенькая реализация. В 26 матчах чемпионата Италии туринцы отличились всего лишь 44 точными выстрелами.

Свой предыдущий поединок «Ювентус» провел успешно. Туринцы перестреляли аутсайдера Серии А «Сампдорию» (4:2).

«Ювентус» уж точно не будет действовать на удержание минимального преимущества. Ждем от итальянцев острых атакующих акций!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ювентуса» предлагают — 2.30.

На викторию «Фрайбурга» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.10.

Туринцы сильнее соперника, к тому же точно не планируют действовать на удержание минимального преимущества , добытого в первом матче.

Наш прогноз — Победа «Ювентуса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.10.