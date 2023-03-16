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    Отыграется ли «Фенербахче» против «Севильи»?

    «Фенербахче» — «Севилья». Ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, Лига Европы, 16 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Севилья»
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    «Севилья» выиграла первый матч 2:0
    «Фенербахче» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет 16 марта, начало — в 20:45 мск. «Фенербахче» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 16 Марта 2023 года
    Фенербахче
  • Стамбул
    •  Фенербахче 20:45 Севилья Севилья
  • Севилья
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    «Фенербахче»

    «Фенербахче» потерпел поражение на выезде 0:2 в первом поединке, поэтому рассчитывают отыгрываться на своем поле в ответном матче.

    Клуб сыграл в 1/8 финала Лиги Европы благодаря победе в своей группе, где также выступали «Ренн», «Динамо» Киев и «АЕК» Ларнака.

    Коэффициенты матча Фенербахче — Севилья

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    Команда является одним из лидеров турецкой Суперлиги. «Фенербахче» занимает 2-ю строчку в турнирной таблице с 51 баллом в активе, уступая первое место «Галатасараю» 9 баллами.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Поражение от андалузцев прервало серию «Канареек» в восемь поединков кряду без поражений при семи победах, так что их шансы на отыгрыш не выглядят мизерными.

    «Севилья»

    Победа 2:0 на своем поле в первой игре позволяет гостям сыграл на выезде вничью или даже проиграть 0:1, чтобы выйти в четвертьфинал.

    Команда находится в нижней половине таблицы испанской Примеры. «Севилья» проводит не самый удачный сезон, команда много потеряла на старте чемпионата.

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    • «Рохибланкос» выиграли всего 7 матчей из 25-ти в сезоне. Команда занимает 13-е место и оторвалась от зоны вылета на два очка.

    В последних двух матчах в разных турнирах у гостей победы, так что, похоже, коллектив выбирается из кризиса и вряд ли вылетит из еврокубка.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Фенербахче», коэффициент на победу которого равен 2,31. Успех «Севильи» оценивается в 3,20, ничья — в 3,45.

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    В девяти из 15-ти последних матчей в плей-офф гости выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Севилья» выиграет за 3,20.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,73, ведь в шести из 10 последних домашних матчей хозяев забивали оба соперника.

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    «Фенербахче» — «Севилья»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 16.03.2023. Прогнозы на футбол. Отыграется ли «Фенербахче» против «Севильи»?
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