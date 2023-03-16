«Фенербахче» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет 16 марта, начало — в 20:45 мск. «Фенербахче» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фенербахче»

«Фенербахче» потерпел поражение на выезде 0:2 в первом поединке, поэтому рассчитывают отыгрываться на своем поле в ответном матче.

Клуб сыграл в 1/8 финала Лиги Европы благодаря победе в своей группе, где также выступали «Ренн», «Динамо» Киев и «АЕК» Ларнака.

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Команда является одним из лидеров турецкой Суперлиги. «Фенербахче» занимает 2-ю строчку в турнирной таблице с 51 баллом в активе, уступая первое место «Галатасараю» 9 баллами.

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Поражение от андалузцев прервало серию «Канареек» в восемь поединков кряду без поражений при семи победах, так что их шансы на отыгрыш не выглядят мизерными.

«Севилья»

Победа 2:0 на своем поле в первой игре позволяет гостям сыграл на выезде вничью или даже проиграть 0:1, чтобы выйти в четвертьфинал.

Команда находится в нижней половине таблицы испанской Примеры. «Севилья» проводит не самый удачный сезон, команда много потеряла на старте чемпионата.

«Рохибланкос» выиграли всего 7 матчей из 25-ти в сезоне. Команда занимает 13-е место и оторвалась от зоны вылета на два очка.

В последних двух матчах в разных турнирах у гостей победы, так что, похоже, коллектив выбирается из кризиса и вряд ли вылетит из еврокубка.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Фенербахче», коэффициент на победу которого равен 2,31. Успех «Севильи» оценивается в 3,20, ничья — в 3,45.

В девяти из 15-ти последних матчей в плей-офф гости выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Севилья» выиграет за 3,20.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,73, ведь в шести из 10 последних домашних матчей хозяев забивали оба соперника.