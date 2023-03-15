«Лутон Таун» сыграет на своем поле с «Бристоль Сити» в рамках 37-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 15 марта, начало — в 22:45 мск. «Лутон Таун» — «Бристоль Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лутон Таун»

«Лутон Таун» борется за попадание в зону плей-офф. Ныне команда осела на 4 строчке турнирной таблицы.

Вот только атака команды явно не блещет результативностью. В 36 поединках забито всего лишь 44 мяча.

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В минувшем туре «Лутон Таун» сумел разжиться тремя очками. На выезде команда минимально одолела «Шеффилд Юнайтед».

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Поединки с «Бристоль Сити» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных встреч «Лутон Таун» выиграл трижды.

Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Лутон Таун» постарается продлить свою победную серию, ныне составляющую 2 матча.

«Бристоль Сити»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает довольно скромно. «Бристоль Сити» пребывает на 13 месте в турнирной таблице.

Типичный середняк лиги вряд ли потянет борьбу за выход в плей-офф. А вот вылет команде уж точно не угрожает.

В минувшем туре команда заработала 3 очка. Дома «Бристоль Сити» уверенно переиграл «Блэкпул» (2:0).

Интересно, что команда не пропускает уже в двух матчах кряду. Да и в матче первого круга бристольцы одолели «Лутон Таун» (2:0).

Гости наверняка не будут отсиживаться в тылах. Свои шансы у ворот соперника бристольцы способны создать и реализовать.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лутон Таун» предлагают — 1.83.

На викторию «Бристоль Сити» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.75.

Хозяева борются за самые высокие места, к тому же постараются отомстить бристольцам за поражение в первом круге .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.20.