«Лутон Таун»
«Лутон Таун» борется за попадание в зону плей-офф. Ныне команда осела на 4 строчке турнирной таблицы.
Вот только атака команды явно не блещет результативностью. В 36 поединках забито всего лишь 44 мяча.
Коэффициенты матча Лутон Таун — Бристоль Сити
В минувшем туре «Лутон Таун» сумел разжиться тремя очками. На выезде команда минимально одолела «Шеффилд Юнайтед».
Поединки с «Бристоль Сити» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных встреч «Лутон Таун» выиграл трижды.
Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Лутон Таун» постарается продлить свою победную серию, ныне составляющую 2 матча.
«Бристоль Сити»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает довольно скромно. «Бристоль Сити» пребывает на 13 месте в турнирной таблице.
Типичный середняк лиги вряд ли потянет борьбу за выход в плей-офф. А вот вылет команде уж точно не угрожает.
В минувшем туре команда заработала 3 очка. Дома «Бристоль Сити» уверенно переиграл «Блэкпул» (2:0).
Интересно, что команда не пропускает уже в двух матчах кряду. Да и в матче первого круга бристольцы одолели «Лутон Таун» (2:0).
Гости наверняка не будут отсиживаться в тылах. Свои шансы у ворот соперника бристольцы способны создать и реализовать.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лутон Таун» предлагают — 1.83.
На викторию «Бристоль Сити» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.75.
Хозяева борются за самые высокие места, к тому же
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.20.