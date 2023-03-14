«Ротерхэм»
«Ротерхэм» привычно сражается за выживание. На данный момент команда осела на 20 месте турнирной таблицы.
Отрыв от опасной зоны измеряется 8 очками. Зато с атакой у команды относительный порядок: 40 забитых мячей в 36 встречах.
В минувшем туре «Ротерхэм» вновь потерпел поражение. На выезде команда уступила «Бирмингему» (2:0).
Поединки с «Престоном» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных встреч было выиграно три.
Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Ротерхэм» явно мотивирован отдалиться от опасной зоны.
«Престон»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает неровно. «Престон» находится на 11 месте в турнирной таблице второго по рангу английского дивизиона.
А вот с реализацией у престонцев не складывается. В 36 поединках игроки команды забили всего 32 мяча.
В предыдущем своем поединке «Престон» добыл 3 очка. Дома команда переиграла «Кардифф» (2:0).
В последних матчах «Престон» смотрится достаточно прилично. Последнее поражение случилось еще месяц назад, да и то от лидера лиги «Бернли».
Гости наверняка не будут отсиживаться в тылах. Правда, последнюю свою викторию над «Ротерхэмом» «Престон» одержал еще более 6 лет назад.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ротерхэма» предлагают — 2.55.
На викторию «Престона» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.20.
«Престон»
Наш прогноз — Победа «Престона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.80. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.20.