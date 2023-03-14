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    Престонцы наконец-то одолеют «Ротерхэм»

    «Ротерхэм» — «Престон». Прогноз, ставка (к. 2.80) на футбол, Чемпионшип, 14 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ротерхэм» — «Престон»
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    Чед Эванс
    «Ротерхэм» сыграет на своем поле с «Престоном» в рамках 37-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 14 марта, начало — в 22:45 мск. «Ротерхэм» — «Престон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 14 Марта 2023 года

    «Ротерхэм»

    «Ротерхэм» привычно сражается за выживание. На данный момент команда осела на 20 месте турнирной таблицы.

    Отрыв от опасной зоны измеряется 8 очками. Зато с атакой у команды относительный порядок: 40 забитых мячей в 36 встречах.

    В минувшем туре «Ротерхэм» вновь потерпел поражение. На выезде команда уступила «Бирмингему» (2:0).

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    Поединки с «Престоном» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных встреч было выиграно три.

    Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Ротерхэм» явно мотивирован отдалиться от опасной зоны.

    «Престон»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает неровно. «Престон» находится на 11 месте в турнирной таблице второго по рангу английского дивизиона.

    А вот с реализацией у престонцев не складывается. В 36 поединках игроки команды забили всего 32 мяча.

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    • В предыдущем своем поединке «Престон» добыл 3 очка. Дома команда переиграла «Кардифф» (2:0).

    В последних матчах «Престон» смотрится достаточно прилично. Последнее поражение случилось еще месяц назад, да и то от лидера лиги «Бернли».

    Гости наверняка не будут отсиживаться в тылах. Правда, последнюю свою викторию над «Ротерхэмом» «Престон» одержал еще более 6 лет назад.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ротерхэма» предлагают — 2.55.

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    На викторию «Престона» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.20.

    «Престон» проводит вполне продуктивный турнирный отрезок, и уж точно будет активно атаковать.

    Наш прогноз — Победа «Престона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.80. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.20.

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    «Ротерхэм» — «Престон»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 14.03.2023. Прогнозы на футбол. Престонцы наконец-то одолеют «Ротерхэм»
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