«Ротерхэм» сыграет на своем поле с «Престоном» в рамках 37-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 14 марта, начало — в 22:45 мск. «Ротерхэм» — «Престон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ротерхэм»

«Ротерхэм» привычно сражается за выживание. На данный момент команда осела на 20 месте турнирной таблицы.

Отрыв от опасной зоны измеряется 8 очками. Зато с атакой у команды относительный порядок: 40 забитых мячей в 36 встречах.

В минувшем туре «Ротерхэм» вновь потерпел поражение. На выезде команда уступила «Бирмингему» (2:0).

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Поединки с «Престоном» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных встреч было выиграно три.

Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Ротерхэм» явно мотивирован отдалиться от опасной зоны.

«Престон»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает неровно. «Престон» находится на 11 месте в турнирной таблице второго по рангу английского дивизиона.

А вот с реализацией у престонцев не складывается. В 36 поединках игроки команды забили всего 32 мяча.

В предыдущем своем поединке «Престон» добыл 3 очка. Дома команда переиграла «Кардифф» (2:0).

В последних матчах «Престон» смотрится достаточно прилично. Последнее поражение случилось еще месяц назад, да и то от лидера лиги «Бернли».

Гости наверняка не будут отсиживаться в тылах. Правда, последнюю свою викторию над «Ротерхэмом» «Престон» одержал еще более 6 лет назад.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ротерхэма» предлагают — 2.55.

На викторию «Престона» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.20.

«Престон» проводит вполне продуктивный турнирный отрезок , и уж точно будет активно атаковать.

Наш прогноз — Победа «Престона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.80. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.20.