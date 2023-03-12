ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ»Гарантированный четвертьфинал. «МЮ» реабилитировался за провал на «Энфилде» «Бавария» — ПСЖЛига чемпионов. Провал ПСЖ, триумф «Челси» и капитуляция «Тоттенхэма» «Спортинг» — «Арсенал» Хаос в Лиссабоне. Сносный результат неоднозначного выступления «Арсенала»
  • 09:10
    • «Ванкувер» подписал контракт с 19-летним российским защитником
  • 09:00
    • Медведев выиграл у Накашимы и продлил победную серию
  • 08:04
    • Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс
    Все новости спорта

    Подпустит ли «Марсель» к себе «Монако»?

    «Марсель» — «Страсбург». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Примера, 12 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Марсель Прогнозы на Страсбург Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Страсбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Марсель» занимает второе место
    «Марсель» сыграет на своем поле с «Страсбург» в рамках 27-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 12 марта, начало — в 22:45 мск. «Марсель» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 12 Марта 2023 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 22:45 Страсбург Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •

    «Марсель»

    «Марсель» в нынешнем сезоне выглядит весьма прилично. Казалось, что команда имеет шансы на чемпионство, но отстает от ПСЖ на восемь очков.

    К тому же провансальцы имеют сложности с реализацией. В 26 матчах команда забила всего 49 мячей.

    Коэффициенты матча Марсель — Страсбург

    1X2Новым игрокам
  • 1.404.808.00Фрибет$40
    •

    Вместе с тем, ближайшие преследователи южан «Монако» и «Ланс» отстают на четыре очка, поэтому вторая позиция еще далеко не гарантирована.

    Все прогнозы на Лигу 1

    После двух поражений кряду «Олимпик» выиграл в прошлом туре Лиги 1, а значит постепенно набирает былую форму.

    «Страсбург»

    Команда находится на 16-м месте, располагаясь аккурат над зоной вылета из чемпионата, и опережает «опасную трясину» по разнице мячей.

    «Страсбург» часто штормит, команда может выдать серию поражений. Правда, недавняя серия неплохих результатов позволила ей выбраться прямо со дна таблицы.

  • Все или ничего. Очередной провал в Лиге чемпионов оставит ПСЖ в руинах
  • Вылет парижан из Лиги чемпионов может привести к уходу из клуба Мбаппе, Месси и Неймара
  • 08/03/2023

    • Клуб довольно много пропускает. За последние пять матчей команда пропустила 17 голов при 9-ти забитых.

    В четырех последних поединках гости одержали лишь одну победу при двух поражениях, так что им будет сложно увезти домой три очка.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Марсель», коэффициент на победу которого равен 1,41. Успех «Страсбурга» оценивается в 8,20, ничья — в 4,90.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В девяти из последних 15 матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.

    Еще один вариант ставки — «Марсель» выиграет 1-й тайм за 1,94, ведь в шести из последних 10 матчей гости проигрывали к перерыву.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Мусаев — Шаблий
  • Бокс
  • Сегодня в 08:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Хендерсон
  • Бокс
  • Сегодня в 09:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Адмирал — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Торпедо — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Акрон — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Борнмут — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Реал — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Спартак — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Ахмат — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Эмполи — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Динамо Минск — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:10
    •  1.91
  • Прогноз на матч Бавария — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Марсель» — «Страсбург»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 12.03.2023. Прогнозы на футбол. Подпустит ли «Марсель» к себе «Монако»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры