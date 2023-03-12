«Марсель» сыграет на своем поле с «Страсбург» в рамках 27-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 12 марта, начало — в 22:45 мск. «Марсель» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

«Марсель» в нынешнем сезоне выглядит весьма прилично. Казалось, что команда имеет шансы на чемпионство, но отстает от ПСЖ на восемь очков.

К тому же провансальцы имеют сложности с реализацией. В 26 матчах команда забила всего 49 мячей.

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Вместе с тем, ближайшие преследователи южан «Монако» и «Ланс» отстают на четыре очка, поэтому вторая позиция еще далеко не гарантирована.

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После двух поражений кряду «Олимпик» выиграл в прошлом туре Лиги 1, а значит постепенно набирает былую форму.

«Страсбург»

Команда находится на 16-м месте, располагаясь аккурат над зоной вылета из чемпионата, и опережает «опасную трясину» по разнице мячей.

«Страсбург» часто штормит, команда может выдать серию поражений. Правда, недавняя серия неплохих результатов позволила ей выбраться прямо со дна таблицы.

Клуб довольно много пропускает. За последние пять матчей команда пропустила 17 голов при 9-ти забитых.

В четырех последних поединках гости одержали лишь одну победу при двух поражениях, так что им будет сложно увезти домой три очка.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Марсель», коэффициент на победу которого равен 1,41. Успех «Страсбурга» оценивается в 8,20, ничья — в 4,90.

В девяти из последних 15 матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.

Еще один вариант ставки — «Марсель» выиграет 1-й тайм за 1,94, ведь в шести из последних 10 матчей гости проигрывали к перерыву.