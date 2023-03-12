12 марта в рамках 24-го тура чемпионата Германии по футболу «Фрайбург» сыграет против «Хоффенхайма». Начало игры — в 17:30 по мск. «Фрайбург» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрайбург»

Команда нынешний сезон проводит не особенно ярко. «Фрайбург» в своем чемпионате находится на 5-м месте в турнирной таблице.

За Серебряную салатницу команда вряд ли поборется. А вот в топ-4 (зона Лиги чемпионов) попасть — задача для «Фрайбурга» вполне посильная.

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В своем предыдущем поединке коллектив потерпел поражение от «Ювентуса» (0:1) на выезде в первой встрече 1/8 финала Лиги Европы.

Все прогнозы на Бундеслигу

В последних трех матчах во всех турнирах клуб не знает побед при двух ничьих, так что демонстрирует не лучшую форму.

«Хоффейнхайм»

У «Хоффе» худшая серия из шести поединков среди всех команд Бундеслиги на данный момент. Гости проиграли все шесть встреч.

Уже в этом туре команда может опуститься в зону вылета. Пока что «Хоффенхайм» занимает 16-ю строчку, имея в своем активе 19 баллов.

Уже эта позиция требует проведения матчей плей-офф за место в элитном дивизионе, тогда как зону вылета клуб опережает по разнице мячей.

В девяти последних поединках коллектив не знает побед при восьми поражениях и одной ничьей, так что гостям будет сложно добыть хотя бы один балл.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Фрайбург», коэффициент на победу которого равен 1,95. Успех «Хоффенхайма» оценивается в 4,00, ничья — в 3,65.

В семи из 10 последних выездных матчей гости проиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Фрайбург» выиграет за 1,95.

Еще один вариант ставки — «Фрайбург» выиграет 1-й тайм за 2,55, ведь хозяева выиграли к перерыву в шести из 10 последних домашних матчей.