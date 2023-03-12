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    Вернется ли «Фрайбург» в топ-4?

    «Фрайбург» — «Хоффенхайм». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 12 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Хоффенхайм»
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    «Фрайбург» не выигрывает три матча кряду
    12 марта в рамках 24-го тура чемпионата Германии по футболу «Фрайбург» сыграет против «Хоффенхайма». Начало игры — в 17:30 по мск. «Фрайбург» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 12 Марта 2023 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 17:30 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
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    «Фрайбург»

    Команда нынешний сезон проводит не особенно ярко. «Фрайбург» в своем чемпионате находится на 5-м месте в турнирной таблице.

    За Серебряную салатницу команда вряд ли поборется. А вот в топ-4 (зона Лиги чемпионов) попасть — задача для «Фрайбурга» вполне посильная.

    Коэффициенты матча Фрайбург — Хоффенхайм

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  • 1.903.654.00Фрибет$40
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    В своем предыдущем поединке коллектив потерпел поражение от «Ювентуса» (0:1) на выезде в первой встрече 1/8 финала Лиги Европы.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В последних трех матчах во всех турнирах клуб не знает побед при двух ничьих, так что демонстрирует не лучшую форму.

    «Хоффейнхайм»

    У «Хоффе» худшая серия из шести поединков среди всех команд Бундеслиги на данный момент. Гости проиграли все шесть встреч.

    Уже в этом туре команда может опуститься в зону вылета. Пока что «Хоффенхайм» занимает 16-ю строчку, имея в своем активе 19 баллов.

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    • Уже эта позиция требует проведения матчей плей-офф за место в элитном дивизионе, тогда как зону вылета клуб опережает по разнице мячей.

    В девяти последних поединках коллектив не знает побед при восьми поражениях и одной ничьей, так что гостям будет сложно добыть хотя бы один балл.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Фрайбург», коэффициент на победу которого равен 1,95. Успех «Хоффенхайма» оценивается в 4,00, ничья — в 3,65.

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    В семи из 10 последних выездных матчей гости проиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Фрайбург» выиграет за 1,95.

    Еще один вариант ставки — «Фрайбург» выиграет 1-й тайм за 2,55, ведь хозяева выиграли к перерыву в шести из 10 последних домашних матчей.

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    «Фрайбург» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 12.03.2023. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Фрайбург» в топ-4?
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