«Арсенал» Тула
«Арсенал» Тула мечтает о возвращении в РПЛ, однако с результатами не очень складывается. Нынешнее 5 место ничего не дает тулякам.
Отставание даже от зоны плей-офф составляет 4 очка. Да и вообще, игра команды пока не прибавляет оптимизма.
В своем последнем поединке команда снова потеряла 2 очка. Ничья с махачкалинским «Динамо» (0:0) в планы туляков явно не входила.
А вот в межсезонье команда смотрелась очень даже неплохо. В контрольных поединка «Арсенал» Тула обыгрывал своих соперников одного за другим.
В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. «Канонирам» терять очки уже нельзя, иначе даже выход в топ-4 станет недосягаемой высотой.
«Родина»
Эта команда в нынешнем сезоне борется за выживание в первой лиге. «Родина» находится на 11 месте в турнирной таблице.
При этом московская команда забивает с некоторой натугой. В 21 матче игроки «Родины» забили всего 21 мяч.
В предыдущем своем поединке «Родина» добыла важнейшую викторию. Дома команда переиграла крепкий «Шинник» (2:1).
Отрыв от опасной зоны составляет 5 очков. Так что вся борьба за место под перволиговым солнцем еще впереди.
«Родина» наверняка будет рассчитывать на контратаки. В первом круге команда не дала тулякам себя обыграть (1:1).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» Тула предлагают — 1.87.
На викторию «Родины» дают — 4.34, ничья оценена — в 3.50.
Тулякам уже нельзя терять очки, так что
Наш прогноз — Победа «Арсенала» Тула в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.37. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.00.