«Арсенал» Тула сыграет на своем поле с «Родиной» в рамках 22-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 марта, начало — в 16:00 мск. «Арсенал» Тула — «Родина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал» Тула

«Арсенал» Тула мечтает о возвращении в РПЛ, однако с результатами не очень складывается. Нынешнее 5 место ничего не дает тулякам.

Отставание даже от зоны плей-офф составляет 4 очка. Да и вообще, игра команды пока не прибавляет оптимизма.

В своем последнем поединке команда снова потеряла 2 очка. Ничья с махачкалинским «Динамо» (0:0) в планы туляков явно не входила.

Прогнозы на ФНЛ

А вот в межсезонье команда смотрелась очень даже неплохо. В контрольных поединка «Арсенал» Тула обыгрывал своих соперников одного за другим.

В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. «Канонирам» терять очки уже нельзя, иначе даже выход в топ-4 станет недосягаемой высотой.

«Родина»

Эта команда в нынешнем сезоне борется за выживание в первой лиге. «Родина» находится на 11 месте в турнирной таблице.

При этом московская команда забивает с некоторой натугой. В 21 матче игроки «Родины» забили всего 21 мяч.

В предыдущем своем поединке «Родина» добыла важнейшую викторию. Дома команда переиграла крепкий «Шинник» (2:1).

Отрыв от опасной зоны составляет 5 очков. Так что вся борьба за место под перволиговым солнцем еще впереди.

«Родина» наверняка будет рассчитывать на контратаки. В первом круге команда не дала тулякам себя обыграть (1:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» Тула предлагают — 1.87.

На викторию «Родины» дают — 4.34, ничья оценена — в 3.50.

Тулякам уже нельзя терять очки, так что стоит ожидать от них активного начала матча.

Наш прогноз — Победа «Арсенала» Тула в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.37. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.00.