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    «Канониры» начнут матч активно

    «Арсенал» Тула — «Родина». Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, Первая лига, 12 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Родина»
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    Антон Коченков
    «Арсенал» Тула сыграет на своем поле с «Родиной» в рамках 22-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 марта, начало — в 16:00 мск. «Арсенал» Тула — «Родина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 12 Марта 2023 года

    «Арсенал» Тула

    «Арсенал» Тула мечтает о возвращении в РПЛ, однако с результатами не очень складывается. Нынешнее 5 место ничего не дает тулякам.

    Отставание даже от зоны плей-офф составляет 4 очка. Да и вообще, игра команды пока не прибавляет оптимизма.

    В своем последнем поединке команда снова потеряла 2 очка. Ничья с махачкалинским «Динамо» (0:0) в планы туляков явно не входила.

    Прогнозы на ФНЛ

    А вот в межсезонье команда смотрелась очень даже неплохо. В контрольных поединка «Арсенал» Тула обыгрывал своих соперников одного за другим.

    В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. «Канонирам» терять очки уже нельзя, иначе даже выход в топ-4 станет недосягаемой высотой.

    «Родина»

    Эта команда в нынешнем сезоне борется за выживание в первой лиге. «Родина» находится на 11 месте в турнирной таблице.

    При этом московская команда забивает с некоторой натугой. В 21 матче игроки «Родины» забили всего 21 мяч.

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  • 09/03/2023

    • В предыдущем своем поединке «Родина» добыла важнейшую викторию. Дома команда переиграла крепкий «Шинник» (2:1).

    Отрыв от опасной зоны составляет 5 очков. Так что вся борьба за место под перволиговым солнцем еще впереди.

    «Родина» наверняка будет рассчитывать на контратаки. В первом круге команда не дала тулякам себя обыграть (1:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» Тула предлагают — 1.87.

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    На викторию «Родины» дают — 4.34, ничья оценена — в 3.50.

    Тулякам уже нельзя терять очки, так что стоит ожидать от них активного начала матча.

    Наш прогноз — Победа «Арсенала» Тула в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.37. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.00.

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    «Арсенал» Тула — «Родина»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 12.03.2023. Прогнозы на футбол. «Канониры» начнут матч активно
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