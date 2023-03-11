«Сельта»
Эта команда в нынешнем сезоне традиционно сражается за выживание в Примере. «Сельта» на текущий момент находится на 12 месте.
Правда, атакует команда не столь результативно, отличившись всего 26 раз в 24 матчах. 9 из них в активе опытнейшего Яго Аспаса.
Коэффициенты матча Сельта — Райо Вальекано
В своем предыдущем поединке «Сельта» добыла 1 балл. На выезде команда расписала сухую мировую с «Осасуной».
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Матчи с «Райо Вальекано» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Сельта» выиграла и проиграла по разу.
Клуб из Виго не проигрывает уже на протяжении месяца. Вот только отрыв от опасной зоны все еще зыбкий и составляет 3 очка.
«Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» проводит вполне приличный сезон. Команда находится на 7 месте в таблице, борясь за попадание в еврокубки.
Да и вообще, «Райо Вальекано» довольно неплохо обороняется. В 24 матчах команда пропустила 25 мячей.
В минувшем туре Примеры команда добыла 1 зачетный пункт. Дома «Райо Вальекано» расписал мировую с «Атлетиком» (0:0).
Вот только в последних матчах голы даются команде с натугой. В двух последних поединках игроки «Райо Вальекано» не сумели отличиться.
«Райо Вальекано» явно планирует разжиться очками. Гости уж точно не собираются отсиживаться в тылах.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сельты» предлагают — 2.15.
На викторию «Райо Вальекано» дают — 4.14, ничья оценена — в 3.22.
Наш прогноз — Победа «Сельты». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.05.