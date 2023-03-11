«Сельта» сыграет на своем поле с «Райо Вальекано» в рамках 25-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 11 марта, начало — в 20:30 мск. «Сельта» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сельта»

Эта команда в нынешнем сезоне традиционно сражается за выживание в Примере. «Сельта» на текущий момент находится на 12 месте.

Правда, атакует команда не столь результативно, отличившись всего 26 раз в 24 матчах. 9 из них в активе опытнейшего Яго Аспаса.

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В своем предыдущем поединке «Сельта» добыла 1 балл. На выезде команда расписала сухую мировую с «Осасуной».

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Матчи с «Райо Вальекано» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Сельта» выиграла и проиграла по разу.

Клуб из Виго не проигрывает уже на протяжении месяца. Вот только отрыв от опасной зоны все еще зыбкий и составляет 3 очка.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» проводит вполне приличный сезон. Команда находится на 7 месте в таблице, борясь за попадание в еврокубки.

Да и вообще, «Райо Вальекано» довольно неплохо обороняется. В 24 матчах команда пропустила 25 мячей.

В минувшем туре Примеры команда добыла 1 зачетный пункт. Дома «Райо Вальекано» расписал мировую с «Атлетиком» (0:0).

Вот только в последних матчах голы даются команде с натугой. В двух последних поединках игроки «Райо Вальекано» не сумели отличиться.

«Райо Вальекано» явно планирует разжиться очками. Гости уж точно не собираются отсиживаться в тылах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сельты» предлагают — 2.15.

На викторию «Райо Вальекано» дают — 4.14, ничья оценена — в 3.22.

Хозяева в последнее время выглядят достаточно монолитно , к тому же важную роль может сыграть лидер атак «Сельты» Аспас.

Наш прогноз — Победа «Сельты». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.05.