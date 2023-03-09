В четверг, 9 марта, в первом матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий «Шахтер» в Варшаве сыграет против роттердамского «Фейеноорда». Начало — в 23:00 по мск. «Шахтер» Донецк — «Фейеноорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Донецк

В Лигу Европы «Шахтер» попал из Лиги чемпионов. На групповой стадии украинцы играли в одном квартете с мадридским «Реалом», немецким «РБ Лейпцигом» и шотландским «Селтиком».

«Горняки» мощно стартовали в самом главном еврокубке, разгромив в гостях «Лейпциг» со счетом 4:1, но после того команда Йовичевича больше не побеждала, трижды сыграв вничью и два раза проиграв, и в итоге финишировала в своей группе на третьем месте.

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Напомним, что в зимнее трансферное окно «Шахтер» продал за 100 миллионов евро своего лидера Михаила Мудрика в «Челси». Также заметным событием стало возвращение в команду Ярослава Ракицкого.

В 1/16 финала данного соревнования донецкий клуб прошел французский «Ренн». В домашней игре «кроты» победили 2:1, а в ответке уступили с таким же счетом, но выиграли в серии послематчевых пенальти.

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Помимо этого, «Шахтер» провел два матча чемпионата Украины, разгромив в них 4:1 «Минай» и 7:0 «Металлист 1925», и в турнирной таблице идет вторым, немного отставая от лидирующего «Днепр-1».

«Фейеноорд»

«Фейеноорд» сразу же стартовал в Лиги Европы с групповой стадии, где в одном квартете с «Лацио», «Мидтьюлланном» и «Штурмом» из Граца финишировали на первом месте.

Причем все команды набрали по восемь баллов, по два раза выиграв, проиграв и сыграв вничью. В итоге все решила разница мячей, которая у голландцев оказалась лучше, чем у остальных.

В чемпионате Нидерландов роттердамцы на текущий момент идут во главе турнирной таблицы, но ближайшего преследователя в лице «Аякса» опережают только на три пункта.

Стоит отметить, что в официальной игре «Фейеноорд» уступал последний раз аж в октябре прошлого года, а к данной встрече он подходит с серией из пяти побед, правда, четыре из них были минимальными.

В сезоне 2017/18 эти команды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов, и тогда дважды сильнее оказался украинский клуб — 3:1 и 2:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Фейеноорда» — 2.38, победа «Шахтера» — 2.90, ничья — 3.50.

Обе команды обладают довольно-таки неплохими линиями атаки, редко когда уходя с поля без забитого мяча. Вот и на этот раз ждем от них результативных действий и предлагаем поставить на такой исход — ТБ 2,5 + обе забьют: да.

А касаемо победителя в первой игре, то прогнозируем, что его не будет и команды распишут мировую.