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    Забитые мячи будут в обе стороны

    «Шахтер» Донецк — «Фейеноорд». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, Лига Европы, 9 марта 2023 года

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    «Шахтер» Донецк
    В четверг, 9 марта, в первом матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий «Шахтер» в Варшаве сыграет против роттердамского «Фейеноорда». Начало — в 23:00 по мск. «Шахтер» Донецк — «Фейеноорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 09 Марта 2023 года
    Шахтёр Д
  • Донецк
    •  Шахтёр Д 23:00 Фейеноорд Фейеноорд
  • Лига Европы. 1/8 финала
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    «Шахтер» Донецк

    В Лигу Европы «Шахтер» попал из Лиги чемпионов. На групповой стадии украинцы играли в одном квартете с мадридским «Реалом», немецким «РБ Лейпцигом» и шотландским «Селтиком».

    «Горняки» мощно стартовали в самом главном еврокубке, разгромив в гостях «Лейпциг» со счетом 4:1, но после того команда Йовичевича больше не побеждала, трижды сыграв вничью и два раза проиграв, и в итоге финишировала в своей группе на третьем месте.

    Коэффициенты матча Шахтёр Д — Фейеноорд

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    Напомним, что в зимнее трансферное окно «Шахтер» продал за 100 миллионов евро своего лидера Михаила Мудрика в «Челси». Также заметным событием стало возвращение в команду Ярослава Ракицкого.

    В 1/16 финала данного соревнования донецкий клуб прошел французский «Ренн». В домашней игре «кроты» победили 2:1, а в ответке уступили с таким же счетом, но выиграли в серии послематчевых пенальти.

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    Помимо этого, «Шахтер» провел два матча чемпионата Украины, разгромив в них 4:1 «Минай» и 7:0 «Металлист 1925», и в турнирной таблице идет вторым, немного отставая от лидирующего «Днепр-1».

    «Фейеноорд»

    «Фейеноорд» сразу же стартовал в Лиги Европы с групповой стадии, где в одном квартете с «Лацио», «Мидтьюлланном» и «Штурмом» из Граца финишировали на первом месте.

    Причем все команды набрали по восемь баллов, по два раза выиграв, проиграв и сыграв вничью. В итоге все решила разница мячей, которая у голландцев оказалась лучше, чем у остальных.

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  • 04/03/2023

    • В чемпионате Нидерландов роттердамцы на текущий момент идут во главе турнирной таблицы, но ближайшего преследователя в лице «Аякса» опережают только на три пункта.

    Стоит отметить, что в официальной игре «Фейеноорд» уступал последний раз аж в октябре прошлого года, а к данной встрече он подходит с серией из пяти побед, правда, четыре из них были минимальными.

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    В сезоне 2017/18 эти команды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов, и тогда дважды сильнее оказался украинский клуб — 3:1 и 2:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Фейеноорда» — 2.38, победа «Шахтера» — 2.90, ничья — 3.50.

    Обе команды обладают довольно-таки неплохими линиями атаки, редко когда уходя с поля без забитого мяча. Вот и на этот раз ждем от них результативных действий и предлагаем поставить на такой исход — ТБ 2,5 + обе забьют: да.

    А касаемо победителя в первой игре, то прогнозируем, что его не будет и команды распишут мировую.

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    «Шахтер» Донецк — «Фейеноорд»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 09.03.2023. Прогнозы на футбол. Забитые мячи будут в обе стороны
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