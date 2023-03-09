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    Справится ли «Базель» со «Слованом»?

    «Базель» — «Слован» Братислава. Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, Лига конференций, 9 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Базель» — «Слован» Братислава
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    «Базель» начал борьбу в плей-офф с 1/16 финала
    В четверг, 9 марта, в первом поединке 1/8 финала Лиги конференций «Базель» в родных стенах примет словакий «Слован» Братислава. Стадион «Сент-Якоб» в Базеле. Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени. «Базель» — «Слован» Братислава: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 09 Марта 2023 года
    Базель
  • Базель
    •  Базель 23:00 Слован Слован
  • Либерец
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    «Базель»

    Швейцарский коллектив пробился в данную стадию турнира после победы над турецким «Трабзонспором»: после поражения 0:1 на выезде дома он выиграл 2:0.

    Подопечные Хайко Фогеля в текущем сезоне чемпионата Швейцарии выступают крайне неудачно. В настоящий момент команда занимает лишь пятое место в турнирной таблице.

    Коэффициенты матча Базель — Слован

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  • 1.803.704.50Фрибет$40
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    В активе «Базеля» 30 очков после 23 матчей. Команда отстает на один балл от зоны еврокубков и опережает на семь пунктов последнее место.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В последних пяти матчах клуб не знает поражений при трех победах и двух ничьих, а значит будет фаворитом грядущей дуэли.

    «Слован» Братислава

    «Слован» Братислава сыграет в 1/8 финала Лиги конференций благодаря победе в группе, где также выступал его нынешний соперник, «Пюник» и «Жальгирис».

    На данной стадии турнира словацкий клуб выиграл у швейцарского на выезде 2:0 и сыграл вничью 3:3 в домашних стенах.

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    • В своем национальном первенстве «Слован» занимает вторую позицию в турнирной таблице с отставанием в один балл от лидера ДАК 1904.

    В последних 11 поединках во всех турнирах гости не знают поражений при семи победах и четырех ничьих, поэтому обещает оказаться серьезное сопротивление сопернику.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Базель», коэффициент на победу которого равен 1,81. Успех «Слована» оценивается в 4,40, ничья — в 3,65.

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    В 10 из 15 последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,82.

    Еще один вариант ставки — «Базель» выиграет за 1,81, ведь хозяева выиграли восемь из 10 своих последних домашних матчей в плей-офф.

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    «Базель» — «Слован» Братислава: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 09.03.2023. Прогнозы на футбол. Справится ли «Базель» со «Слованом»?
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