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    «Вольфсбург» и «Айнтрахт» оставят самое интересное на второй тайм

    «Вольфсбург» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 2.07) и ставки на чемпионат Германии 5 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Айнтрахт»
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    «Айнтрахт» ни разу не выигрывал в пяти предыдущих матчах Бундеслиги на выезде
    «Вольфсбург» сыграет на своем поле против «Айнтрахта» в рамках 23-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 5 марта, начало — в 19:30 мк. «Вольфсбург» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 05 Марта 2023 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 19:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
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    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» занимает седьмое место в таблице Бундеслиги после 22-х туров, набрав 33 очка.

    На прошлой неделе «волки» прервали из пяти матчей без побед.

    Коэффициенты матча Вольфсбург — Айнтрахт Ф

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    Команда Нико Ковача выиграла на выезде у «Кельна» (2:0). Примечательно, что «Вольфсбург» забуксовал после январских матчей с «Фрайбургом» и «Гертой», в которых забил в общей сложности 11 мячей.

    Два предыдущих матча на своем поле получились для «Вольфсбурга» максимально неприятными — сначала подопечные Ковача уступили «Баварии» (2:4), а потом «Лейпцигу» (0:3).

    Правда, до этого у «Вольфсбурга» было лишь одно домашнее поражение в текущей кампании.

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» тем временем находится на шестой строчке после 22-х сыгранных матчей, в которых набрал 38 очков.

    Клуб из Франкфурта в последнее время тоже нечасто радует своих поклонников.

    «Айнтрахт» проиграл три из четырех последних матчей, уступив в том числе «Наполи» в домашней встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Кроме того, весьма болезненным стало гостевое поражение от «Кельна» (0:3).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Исключением на этом отрезке стал лишь домашний матч с «Вердером», в котором команда Оливера Гласнера одержала победу со счетом 2:0.

    «Айнтрахт» ни разу не выигрывал в пяти предыдущих матчах Бундеслиги на выезде (три ничьи и два поражения). В трех случаях был зафиксирован счет 1:1.

    Прогноз и ставка

    На «Вольфсбург» в этом матче можно поставить за 2.43, ничью букмекеры предлагают за 3.56, а победу «Айнтрахта» — за 2.79.

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    «Айнтрахту», как правило, непросто даются матчи с «Вольфсбургом». Клуб из Франкфурта одержал лишь одну победу в пяти предыдущих встречах с «волками».

    И вполне вероятно, что «Айнтрахт» снова потеряет очки. Но ставку на исход в этом матче все равно сложно назвать оптимальным вариантом. «Вольфсбург» тоже «поплыл».

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.07.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.02.

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    «Вольфсбург» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 05.03.2023. Прогнозы на футбол. «Вольфсбург» и «Айнтрахт» оставят самое интересное на второй тайм
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