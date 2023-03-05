«Вольфсбург» сыграет на своем поле против «Айнтрахта» в рамках 23-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 5 марта, начало — в 19:30 мк. «Вольфсбург» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» занимает седьмое место в таблице Бундеслиги после 22-х туров, набрав 33 очка.

На прошлой неделе «волки» прервали из пяти матчей без побед.

Коэффициенты матча Вольфсбург — Айнтрахт Ф 1X2Новым игрокам 2.453.552.85Фрибет$40

Команда Нико Ковача выиграла на выезде у «Кельна» (2:0). Примечательно, что «Вольфсбург» забуксовал после январских матчей с «Фрайбургом» и «Гертой», в которых забил в общей сложности 11 мячей.

Два предыдущих матча на своем поле получились для «Вольфсбурга» максимально неприятными — сначала подопечные Ковача уступили «Баварии» (2:4), а потом «Лейпцигу» (0:3).

Правда, до этого у «Вольфсбурга» было лишь одно домашнее поражение в текущей кампании.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» тем временем находится на шестой строчке после 22-х сыгранных матчей, в которых набрал 38 очков.

Клуб из Франкфурта в последнее время тоже нечасто радует своих поклонников.

«Айнтрахт» проиграл три из четырех последних матчей, уступив в том числе «Наполи» в домашней встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

Кроме того, весьма болезненным стало гостевое поражение от «Кельна» (0:3).

Все прогнозы на Бундеслигу

Исключением на этом отрезке стал лишь домашний матч с «Вердером», в котором команда Оливера Гласнера одержала победу со счетом 2:0.

«Айнтрахт» ни разу не выигрывал в пяти предыдущих матчах Бундеслиги на выезде (три ничьи и два поражения). В трех случаях был зафиксирован счет 1:1.

Прогноз и ставка

На «Вольфсбург» в этом матче можно поставить за 2.43, ничью букмекеры предлагают за 3.56, а победу «Айнтрахта» — за 2.79.

«Айнтрахту», как правило, непросто даются матчи с «Вольфсбургом». Клуб из Франкфурта одержал лишь одну победу в пяти предыдущих встречах с «волками».

И вполне вероятно, что «Айнтрахт» снова потеряет очки. Но ставку на исход в этом матче все равно сложно назвать оптимальным вариантом. «Вольфсбург» тоже «поплыл».

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.07.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.02.