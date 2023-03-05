ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хаби АлонсоУнаследованный хаос. Как Хаби Алонсо оказался во главе тонущего «Байера» «Реал» — «Барселона»Победа анти-барселонского футбола. Хави пожертвовал стилем ради результата Квинси Промес Без интриги, мотивации и трансферов. Семь ожиданий от весенней части РПЛ
  • 00:38
    • «Наполи» уступил «Лацио»
  • 00:26
    • Дортмундская «Боруссия» одолела «РБ Лейпциг» и вышла на первое место
  • 20:57
    • «Факел» и «Химки» сыграли вничью в первом матче после возобновления сезона
    Все новости спорта

    «Рома» и «Ювентус» не смогут определить сильнейшего

    «Рома» — «Ювентус». Прогноз (к. 3.00) и ставки на чемпионат Италии 5 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Рому Прогнозы на Ювентус Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Рома» — «Ювентус»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рома» — «Ювентус»
    Римская «Рома» сыграет на своем поле против туринского «Ювентуса» в рамках матча 24-го тура чемпионата Италии. Поединок пройдет в воскресенье, 5 марта, начало — в 22:45 мск. «Рома» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 05 Марта 2023 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 22:45 Ювентус Ювентус
  • Турин
    •

    «Рома»

    «Желто-красные» в текущем сезоне итальянской Серии А выступают нестабильно. В настоящий момент «волчица» занимает пятое место в турнирной таблице.

    Команда из столицы Италии продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов. В активе римлян 44 очка и они лишь на один пункт отстают от четвертого «Лацио» и на три балла — от «Интера» и «Милана». В тоже время, «волшебные» только на три очка опережают «Аталанту». Вся борьба еще впереди.

    Коэффициенты матча Рома — Ювентус

    1X2Новым игрокам
  • 2.753.002.85Фрибет$40
    •

    В последнем туре «Рома» сенсационно уступила «Кремонезе» (1:2), а до этого были победы над «Вероной» (1:0) и «Эмполи» (2:0), а также ничья против «Лечче» (1:1).

    Все прогнозы на Серию А

    Также подопечные Жозе Моуринью продолжают выступать в Лиге Европы. В 1/16 финала турнира команда из Рима справилась с австрийским «Зальцбургом», а далее на пути у «Ромы» будет испанский «Реал Сосьедад».

    «Ювентус»

    Туринская команда, после снятия с нее 15 очков, осложнила себе жизнь в плане борьбы за место в зоне Лиги чемпионов. Подопечные Массимилиано Аллегри в настоящий момент занимают только седьмое место в турнирной таблице Серии А.

    В активе «Старой сеньоры» сейчас 35 пунктов. Они на шесть очков отстают от «Аталанты», которая идет шестой и попадает в зону еврокубков. До «Лацио» и Лиги чемпионов команде из Турина 10 баллов. Учитывая, что впереди еще много матчей, наверстать упущенное можно.

    «Ювентус» также продолжает выступать в Кубке Италии и Лиге Европы. Туринцы в 1/8 финала второго по престижности клубного турнира Старого Света сыграют против немецкого «Фрайбурга», а в полуфинале Кубка Италии — против миланского «Интера».

  • Анти-итальянская команда. «Наполи» на пути к успеху под руководством Спаллетти
  • Неаполитанский клуб уверенно победил «Айнтрахт» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 22/02/2023

    • Последние четыре игры чемпионата Италии «Ювентус» выиграл. Повержены были «Торино» (4:2), «Специя» (2:0), «Фиорентина» (1:0) и «Салернитана» (4:0). До этого было поражение от «Монцы» (0:2).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают совсем небольшое предпочтение хозяевам поля. На победу «Ромы» предлагают — 2.80.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Ювентуса» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.00.

    Наши прогноз и ставка — ничья, которая не устроит ни одну из команд.

    Также попробуем поставить на то, что команды пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.44
  • Прогноз на матч Александрия — Днепр-1
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Верес — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Ингулец
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Хетафе — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Зенит — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Ахмат — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч ЦСКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Монца — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Аугсбург — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Рома» — «Ювентус»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 05.03.2023. Прогнозы на футбол. «Рома» и «Ювентус» не смогут определить сильнейшего
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры