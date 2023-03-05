Римская «Рома» сыграет на своем поле против туринского «Ювентуса» в рамках матча 24-го тура чемпионата Италии. Поединок пройдет в воскресенье, 5 марта, начало — в 22:45 мск. «Рома» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

«Желто-красные» в текущем сезоне итальянской Серии А выступают нестабильно. В настоящий момент «волчица» занимает пятое место в турнирной таблице.

Команда из столицы Италии продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов. В активе римлян 44 очка и они лишь на один пункт отстают от четвертого «Лацио» и на три балла — от «Интера» и «Милана». В тоже время, «волшебные» только на три очка опережают «Аталанту». Вся борьба еще впереди.

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В последнем туре «Рома» сенсационно уступила «Кремонезе» (1:2), а до этого были победы над «Вероной» (1:0) и «Эмполи» (2:0), а также ничья против «Лечче» (1:1).

Все прогнозы на Серию А

Также подопечные Жозе Моуринью продолжают выступать в Лиге Европы. В 1/16 финала турнира команда из Рима справилась с австрийским «Зальцбургом», а далее на пути у «Ромы» будет испанский «Реал Сосьедад».

«Ювентус»

Туринская команда, после снятия с нее 15 очков, осложнила себе жизнь в плане борьбы за место в зоне Лиги чемпионов. Подопечные Массимилиано Аллегри в настоящий момент занимают только седьмое место в турнирной таблице Серии А.

В активе «Старой сеньоры» сейчас 35 пунктов. Они на шесть очков отстают от «Аталанты», которая идет шестой и попадает в зону еврокубков. До «Лацио» и Лиги чемпионов команде из Турина 10 баллов. Учитывая, что впереди еще много матчей, наверстать упущенное можно.

«Ювентус» также продолжает выступать в Кубке Италии и Лиге Европы. Туринцы в 1/8 финала второго по престижности клубного турнира Старого Света сыграют против немецкого «Фрайбурга», а в полуфинале Кубка Италии — против миланского «Интера».

Последние четыре игры чемпионата Италии «Ювентус» выиграл. Повержены были «Торино» (4:2), «Специя» (2:0), «Фиорентина» (1:0) и «Салернитана» (4:0). До этого было поражение от «Монцы» (0:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают совсем небольшое предпочтение хозяевам поля. На победу «Ромы» предлагают — 2.80.

На викторию «Ювентуса» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.00.

Наши прогноз и ставка — ничья, которая не устроит ни одну из команд.

Также попробуем поставить на то, что команды пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.