«Лос-Анджелес»
В прошлом сезоне 2022 года «Лос-Анджелес» стал чемпионом МЛС, что случилось впервые в истории франчайза.
В финале плей-офф команда обыграла «Филадельфию Юнион» (3:3) в серии послематчевых пенальти со счетом 3:0.
Коэффициенты матча Лос-Анджелес — Портленд Тимберс
После этого команду покинул звездный Гарет Бейл, который завершил карьеру, но зато остался другой легендарный игрок — защитник Джорджо Кьеллини.
Перед стартом нового сезона МЛС хозяева одержали две победы кряду, так что явно набирают ход.
«Портленд Тимберс»
«Портленд» не смог выйти в плей-офф в прошлом сезоне МЛС, заняв восьмое место в Западной конференции.
«Тимберс» показали неплохие результаты в предсезонных матчах. В первую очередь, следует отметить победу над «Лос-Анджелес Гэлакси» со счетом 4:1.
После этого команда Джованни Саваресе сыграла вничью с «Торонто» и выиграла у «Нью-Йорк Сити».
В стартовом матче нового сезона МЛС коллектив обыграл дома «Спортинг Канзас-Сити» (1:0), так что находится в отличной форме.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Лос-Анджелес», коэффициент на победу которого равен 1,41. Успех «Портленд Тимберс» оценивается в 7,00, ничья — в 4,90.
В восьми из 10 последних матчей на выезде гости проигрывали к перерыву.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Лос-Анджелес» выиграет 1-й тайм за 1,91.
Еще один вариант ставки — «Лос-Анджелес» выиграет 1-й тайм и матч за 2,12, ведь хозяева являются фаворитом матча.