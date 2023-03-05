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    Как «Лос-Анджелес» начнет новый сезон МЛС?

    «Лос-Анджелес» — «Портленд Тимберс». Прогноз и ставки на МЛС 5 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Портленд Тимберс»
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    «Лос-Анджелес» выиграл МЛС в прошлом сезоне
    «Лос-Анджелес» сыграет на своем поле против «Портленд Тимберс» в рамках регулярного чемпионата МЛС. Матч пройдет 5 марта, начало — в 00:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Портленд Тимберс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 05 Марта 2023 года
    Лос-Анджелес
  • Лос-Анджелес
    •  Лос-Анджелес 00:30 Портленд Тимберс Портленд Тимберс
  • Портленд
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    «Лос-Анджелес»

    В прошлом сезоне 2022 года «Лос-Анджелес» стал чемпионом МЛС, что случилось впервые в истории франчайза.

    В финале плей-офф команда обыграла «Филадельфию Юнион» (3:3) в серии послематчевых пенальти со счетом 3:0.

    Коэффициенты матча Лос-Анджелес — Портленд Тимберс

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  • 1.404.907.10Фрибет$40
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    После этого команду покинул звездный Гарет Бейл, который завершил карьеру, но зато остался другой легендарный игрок — защитник Джорджо Кьеллини.

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    Перед стартом нового сезона МЛС хозяева одержали две победы кряду, так что явно набирают ход.

    «Портленд Тимберс»

    «Портленд» не смог выйти в плей-офф в прошлом сезоне МЛС, заняв восьмое место в Западной конференции.

    «Тимберс» показали неплохие результаты в предсезонных матчах. В первую очередь, следует отметить победу над «Лос-Анджелес Гэлакси» со счетом 4:1.

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    • После этого команда Джованни Саваресе сыграла вничью с «Торонто» и выиграла у «Нью-Йорк Сити».

    В стартовом матче нового сезона МЛС коллектив обыграл дома «Спортинг Канзас-Сити» (1:0), так что находится в отличной форме.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Лос-Анджелес», коэффициент на победу которого равен 1,41. Успех «Портленд Тимберс» оценивается в 7,00, ничья — в 4,90.

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    В восьми из 10 последних матчей на выезде гости проигрывали к перерыву.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Лос-Анджелес» выиграет 1-й тайм за 1,91.

    Еще один вариант ставки — «Лос-Анджелес» выиграет 1-й тайм и матч за 2,12, ведь хозяева являются фаворитом матча.

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    «Лос-Анджелес» — «Портленд Тимберс»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 05.03.2023. Прогнозы на футбол. Как «Лос-Анджелес» начнет новый сезон МЛС?
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