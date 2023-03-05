«Лос-Анджелес» сыграет на своем поле против «Портленд Тимберс» в рамках регулярного чемпионата МЛС. Матч пройдет 5 марта, начало — в 00:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Портленд Тимберс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес»

В прошлом сезоне 2022 года «Лос-Анджелес» стал чемпионом МЛС, что случилось впервые в истории франчайза.

В финале плей-офф команда обыграла «Филадельфию Юнион» (3:3) в серии послематчевых пенальти со счетом 3:0.

Коэффициенты матча Лос-Анджелес — Портленд Тимберс 1X2Новым игрокам 1.404.907.10Фрибет$40

После этого команду покинул звездный Гарет Бейл, который завершил карьеру, но зато остался другой легендарный игрок — защитник Джорджо Кьеллини.

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Перед стартом нового сезона МЛС хозяева одержали две победы кряду, так что явно набирают ход.

«Портленд Тимберс»

«Портленд» не смог выйти в плей-офф в прошлом сезоне МЛС, заняв восьмое место в Западной конференции.

«Тимберс» показали неплохие результаты в предсезонных матчах. В первую очередь, следует отметить победу над «Лос-Анджелес Гэлакси» со счетом 4:1.

После этого команда Джованни Саваресе сыграла вничью с «Торонто» и выиграла у «Нью-Йорк Сити».

В стартовом матче нового сезона МЛС коллектив обыграл дома «Спортинг Канзас-Сити» (1:0), так что находится в отличной форме.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Лос-Анджелес», коэффициент на победу которого равен 1,41. Успех «Портленд Тимберс» оценивается в 7,00, ничья — в 4,90.

В восьми из 10 последних матчей на выезде гости проигрывали к перерыву.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Лос-Анджелес» выиграет 1-й тайм за 1,91.

Еще один вариант ставки — «Лос-Анджелес» выиграет 1-й тайм и матч за 2,12, ведь хозяева являются фаворитом матча.