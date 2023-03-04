«Вулверхэмптон» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 марта, начало — в 18:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» в нынешнем сезоне выглядит не особо привлекательно. И вполне логично, что «волки» борются за выживание в АПЛ.

Сейчас команда находится на 15 месте в АПЛ. Причем отрыв от опасной зоны ныне составляет лишь 3 очка.

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В своем последнем поединке команда вновь не смогла набрать очки. «Вулверхэмптон» на выезде уступил «Ливерпулю» (2:0).

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Правда, с атакой у команды имеются проблемы. В 25 матчах «волки» забили всего лишь 18 мячей.

Нет сомнений, что хозяева будут стараться дать бой «шпорам». Мотивации на встречу со столь сильным оппонентом будет с избытком.

«Тоттенхэм»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает в привычном ритме. «Тоттенхэм» находится на 4 месте в турнирной таблице АПЛ.

«Тоттенхэм» нередко теряет очки в матчах с более слабыми оппонентами. В 25 матчах чемпионата команда потерпела уже 8 поражений.

В предыдущем своем поединке АПЛ «Тоттенхэм» добыл важнейшие 3 очка. Дома команда переиграла «Челси» (2:0).

Снова отличился лидер атак «шпор» Харри Кейн. Форвард отличился уже 18 мячами в АПЛ, и это явно не предел!

Нет сомнений, что в этой встрече гости будут действовать с позиции силы. Лондонцы способны побороться за выход в тройку.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Тоттенхэма» предлагают — 2.25.

На викторию «Вулверхэмптона» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.30.

«Тоттенхэм» неплохо выглядит в плане реализации, а Кейн наверняка постарается улучить свою голевую статистику .

Наш прогноз — Победа «Тоттенхэма». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.00.