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    Идет охота на «волков», идет охота!

    «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, АПЛ, 4 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»
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    Харри Кейн
    «Вулверхэмптон» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 марта, начало — в 18:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Марта 2023 года
    Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
    •  Вулверхэмптон 18:00 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» в нынешнем сезоне выглядит не особо привлекательно. И вполне логично, что «волки» борются за выживание в АПЛ.

    Сейчас команда находится на 15 месте в АПЛ. Причем отрыв от опасной зоны ныне составляет лишь 3 очка.

    Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Тоттенхэм

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    В своем последнем поединке команда вновь не смогла набрать очки. «Вулверхэмптон» на выезде уступил «Ливерпулю» (2:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    Правда, с атакой у команды имеются проблемы. В 25 матчах «волки» забили всего лишь 18 мячей.

    Нет сомнений, что хозяева будут стараться дать бой «шпорам». Мотивации на встречу со столь сильным оппонентом будет с избытком.

    «Тоттенхэм»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает в привычном ритме. «Тоттенхэм» находится на 4 месте в турнирной таблице АПЛ.

    «Тоттенхэм» нередко теряет очки в матчах с более слабыми оппонентами. В 25 матчах чемпионата команда потерпела уже 8 поражений.

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  • 28/02/2023

    • В предыдущем своем поединке АПЛ «Тоттенхэм» добыл важнейшие 3 очка. Дома команда переиграла «Челси» (2:0).

    Снова отличился лидер атак «шпор» Харри Кейн. Форвард отличился уже 18 мячами в АПЛ, и это явно не предел!

    Нет сомнений, что в этой встрече гости будут действовать с позиции силы. Лондонцы способны побороться за выход в тройку.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Тоттенхэма» предлагают — 2.25.

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    На викторию «Вулверхэмптона» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.30.

    «Тоттенхэм» неплохо выглядит в плане реализации, а Кейн наверняка постарается улучить свою голевую статистику.

    Наш прогноз — Победа «Тоттенхэма». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.00.

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    «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 04.03.2023. Прогнозы на футбол. Идет охота на «волков», идет охота!
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