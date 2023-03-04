«Ланс» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках 26-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 4 марта, начало — в 19:00 мск. «Ланс» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ланс»

Команда в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. «Ланс» находится на 4 месте в турнирной таблице, хотя вполне способен побороться за 2 строчку.

При этом клуб выиграл 14 матчей из 25-ти. Особенно отличается надежностью оборона команды, давшая результативный сбой лишь 22 раза.

Последняя на сегодня победа хозяев поля датирована 19 февраля, когда они в рамках Лиги 1 обыграли на своем поле «Нант» (3:1).

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Сейчас у клуба серия из двух матчей без побед — одна ничья и одно поражение, поэтому находится не в лучшей форме.

«Лилль»

Команда находится в верхней части турнирной таблицы Первой лиги, занимая 6-е место. «Лилль» ведет борьбу за попадание в еврокубки, команда отстает от 5-го места лишь на 2 балла.

«Лилль» является одним из лидеров по забитым голам в нынешнем сезоне. Команда забила 45 голов в 25-ти матчах сезона при 32-х пропущенных.

В своей предыдущем матче клуб обыграл на своем поле «Брест» (2:1) после поражения от ПСЖ (3:4) в результативном поединке.

В последних семи играх во всех турнирах «Доги» одержали три победы при трех поражениях, а значит не отличается хорошей формой.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Ланс», коэффициент на победу которого равен 2,46. Успех «Лилля» оценивается в 3,00, ничья — в 3,35.

Хозяева поля сыграли вничью к перерыву в 10 из 15 последних матчей.

Поэтому наши прогноз и ставка — ничья после 1-го тайма за 2,20.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,78, ведь в 11 из 15 последних матчей хозяев забивали оба соперника.