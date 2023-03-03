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    «Реал Сосьедад» одержит вторую победу над «Кадисом»

    «Реал Сосьедад» — «Кадис». Прогноз, ставка (к. 2.46) на футбол, Чемпионат Испании, 3 марта 2023 года

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    «Реал Сосьедад»
    В матче 24-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» на своем поле сыграет против «Кадиса». Встреча состоится 3 марта и начнется в 23:00 по мск. «Реал Сосьедад» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 03 Марта 2023 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 23:00 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
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    «Реал Сосьедад»

    Команда входит в тройку лидеров испанской Примеры. «Реал Сосьедад» будет пытаться сохранить свое 3-е место в лиге, чтобы напрямую попасть на групповой этап Лиги чемпионов.

    «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне показывает отличную игру. У команды не было затяжных провальных серий. За 23 игры в чемпионате «Реал Сосьедад» выиграл 13 раз при 6-и поражениях.

    Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Кадис

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    Стоит отметить, что команда забуксовала в последнее время и потеряла всякую надежду на то, чтобы догнать «Реал» и «Барселону» в турнирной таблице. Команда выиграла лишь один матч из последних 5-и у «Эспаньола» (3:2).

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    Также, «Реал Сосьедад» дважды проиграл и столько же раз сыграл вничью. За этот период команда забила 4 гола при 5-и пропущенных.

    Примечательно, что команда не лучшим образом действует на своем поле. «Реал Сосьедад» занимает лишь 11-е место в лиге по этому показателю, выиграв 5 домашних матча из 11-и.

    «Кадис»

    Команда ведет борьбу за выживание в испанской Примере. «Кадис» располагается на 16-й позиции в лиге и опережает зону вылета лишь на 2 балла.

    «Кадис», очевидно, проваливает нынешний сезон. У команды беда с результативностью — всего 18 голов в 23-х матчах сезона при 35-и пропущенных.

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    • Стоит отметить, что команда в последнее время начала исправляться. «Кадис» выиграл 3 из 5-и последних матча в Примере. Команда обыграла «Райо Вальекано» (1:0), «Жирону» (2:0) и «Мальорку» (2:0). Проиграла «Барселоне» (0:2) и «Атлетику» (1:4).

    В предстоящем матче с мощным соперником, который находится на вершине турнирной таблице. Команды уже встречались друг с другом в нынешнем сезоне.

    В 1-м туре Примеры «Реал Сосьедад» в гостях обыграл «Кадис» (1:0). Гости забили единственный гол на 26-й минуте встречи.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Реал Сосьедада» предлагают — 1.52.

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    На викторию «Кадиса» дают — 7.20, ничья оценена — в 4.20.

    «Реал Сосьедад» настроен начать новую победную серию. Команда должна придти в себя, чтобы продолжать вести борьбу за третью строчку в Примере. Можно предположить, что хозяева возьмут свои очки.

    Наш прогноз — Победа «Реал Сосьедада» с форой -1.5 . Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.46. Еще вариант для ставки — Тотал голов больше 1 в первом тайме за 2.11.

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    «Реал Сосьедад» — «Кадис»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 03.03.2023. Прогнозы на футбол. «Реал Сосьедад» одержит вторую победу над «Кадисом»
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