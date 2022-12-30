В рамках 15-го тура испанской Примеры «Кадис» на своем поле примет «Альмерию». Встреча пройдет 30 декабря и начнется в 21:15 по мск. «Кадис» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кадис»

Команда находится на предпоследнем 19-м месте в турнирной таблице испанской Примере. За 14 матчей сезона «Кадис» заработал 11 очков. Стоит отметить, что до 17-й строчки, которая обеспечит выживание в лиге команде не хватает лишь один балл.

В этом сезоне «Кадис» очень мало забивает, всего лишь 9 голов в 14 поединках сезона, пропустив при 26 пропущенных.

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Что касается домашних встреч, «Кадис» занимает 17-е место по этому показателю в лиге. За 7 матчей на своем поле команда набрала 6 очков. Проблемы в этом сезоне у команды только от низкой результативности.

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Безусловно, «Кадису» необходимо набирать очки, тем более, на своем поле против более менее равного соперника, такого как «Альмерия».

Команда умеет играть на результат дома. К примеру, в 12-м туре Примеры «Кадис» обыграл мадридский «Атлетико» (3:2), забив победный гол в самом конце матча.

«Альмерия»

У этой команды дела обстоят куда лучше, чем у «Кадиса». «Альмерия» занимает 14-е место в турнирной таблице испанской Примеры с 16-ю очками в активе.

«Альмерия» находится в отрыве от зоны вылета на 5 очков. К тому же, команда может побороться за более высокие места в лиге, до 10-го места «Альмерии» не хватает лишь 3 балла.

Что касается последних гостевых матчей, то команда испытывает проблемы с игрой на чужом поле. «Альмерия» не выигрывала в гостях уже 10 матчей подряд. Команда занимает последнее место по этому показателю в лиге, набрав в 7 матчах лишь один балл.

Последний раз «Кадис» и «Альмерия» играли в товарищеском матче. Тогда «Альмерия» обыграла соперника со счетом 2:1. Получится ли повторить результат в предстоящем поединке?

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кадис» предлагают — 2.37.

На викторию «Альмерии» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.15.

Для «Альмерии» этот матч — возможность прервать неудачно складывающуюся серию поражений, но и «Кадису» также необходимо побеждать абсолютно в каждом матче.

Прогноз на этот матч — Ничья. Коэффициент на эту ставку будет оцениваться в 3.15.

Еще вариант для ставки — Тотал голов в первом тайме 1 больше за 2.15.