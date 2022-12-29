«Марсель» сыграет на своем поле с «Тулузой» в рамках 16-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 29 декабря, начало — в 23:00 мск. «Марсель» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

В нынешнем сезоне эта команда выступает неровно. Нынешнее 4 место в чемпионате Франции с отставанием в один балл от топ-3 не может устраивать столь амбициозный клуб.

«Марсель» забивает с огромной натугой. В 15 матчах коллектив забил всего лишь 26 мяча.

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А вот в плане надежности тылов проблем почти нет. Провансальцы пропустили всего лишь 13 мячей.

Все прогнозы на Лигу 1

В последних восьми поединках во всех турнирах клуб одержал только две победы при пяти поражениях, но обе зафиксированы в двух последних официальных матчах, так что он явно приходит в себя.

«Тулуза»

«Тулуза» проводит не лучшим образом нынешний сезон. Команда сражается за выживание в Лиге 1, опережая опасную зону лишь на 3 очка.

Более того, «Тулуза» в 15 матчах чемпионата пропустила уже 27 раз. А вот с атакой у команды относительный порядок — 20 голов.

Вот только стабильности в игре «Тулузы» нет и в первом приближении. Выиграно всего 4 матча из 15.

В последних шести матчах во всех турнирах клуб не выиграл при четырех поражениях, так что он будет явным аутсайдером дуэли.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично называют фаворитом «Марсель» — 1,52, успех «Тулузы» оценивается в 5,90, ничья — в 4,80.

Хозяева поля — фавориты игры, но пропустили в семи из восьми последних матчах, тогда как гости забивали в трех последних играх.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Марсель» выиграет, и обе команды забьют за 3,00.

Еще один вариант ставки — «Марсель» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,10. Это не только повторяет предыдущий прогноз (хозяева могут выиграть и пропустить только в том случае, если в матче будет забито три или больше голов), но и также учитывает их разгромный выигрыш.