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    Сможет ли «Монца» усмирить «быков»?

    «Монца» — «Торино». Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, товарищеский матч, 28 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Монца» — «Торино»
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    Кристиан Гюткьер
    «Монца» сыграет на своем поле с «Торино» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 28 декабря, начало — в 18:00 мск. «Монца» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 28 Декабря 2022 года
    Монца
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    •  Монца 18:00 Торино Торино
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    «Монца»

    Эта команда логично борется за сохранение прописки в Серии А. «Монца» сейчас занимает 14 место, опережая на 9 очков опасную зону.

    При этом «Монца» выиграли 5 матчей из 15. Да и с атакой у команды дела складываются не ахти — 16 мячей.

    В предыдущем поединке «Монца» добыла сверхважную победу. Дома была разгромлена «Салернитана» (3:0).

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    «Монца» в последних матчах пропускает нечасто. Последнее же поражение в официальном поединке случилось еще в конце октября.

    В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Забивать в составе «Монцы» есть кому.

    «Торино»

    «Торино» нынешний сезон проводит под в привычном ритме. Текущее 9 место в турнирной таблице является в этом плане вполне показательным.

    «Быки» весьма пристойно обороняются. «Торино» пропускает в свои ворота не столь часто: 17 мячей в 15 встречах.

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    • В плане реализации «Торино» действует менее успешно. Игроки команды в 15 матчах отличились лишь 16 раз.

    В предыдущем своем поединке «Торино» добыл 1 зачетный пункт. На выезде «быки» расписали мировую с «Ромой» (1:1).

    В этой встрече «Торино» наверняка будет действовать в привычном для себя ключе. Туринцы уж точно постараются, как минимум, не уступить.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Монцы» предлагают — 2.55.

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    На викторию «Торино» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.10.

    «Монца» в осеннем цикле выглядела неплохо, и наверняка хочет поквитаться за августовское поражение в Серии А.

    Наш прогноз — Победа «Монцы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.55. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.

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    «Монца» — «Торино»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 28.12.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Монца» усмирить «быков»?
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