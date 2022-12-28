«Монца» сыграет на своем поле с «Торино» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 28 декабря, начало — в 18:00 мск. «Монца» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монца»

Эта команда логично борется за сохранение прописки в Серии А. «Монца» сейчас занимает 14 место, опережая на 9 очков опасную зону.

При этом «Монца» выиграли 5 матчей из 15. Да и с атакой у команды дела складываются не ахти — 16 мячей.

В предыдущем поединке «Монца» добыла сверхважную победу. Дома была разгромлена «Салернитана» (3:0).

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«Монца» в последних матчах пропускает нечасто. Последнее же поражение в официальном поединке случилось еще в конце октября.

В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Забивать в составе «Монцы» есть кому.

«Торино»

«Торино» нынешний сезон проводит под в привычном ритме. Текущее 9 место в турнирной таблице является в этом плане вполне показательным.

«Быки» весьма пристойно обороняются. «Торино» пропускает в свои ворота не столь часто: 17 мячей в 15 встречах.

В плане реализации «Торино» действует менее успешно. Игроки команды в 15 матчах отличились лишь 16 раз.

В предыдущем своем поединке «Торино» добыл 1 зачетный пункт. На выезде «быки» расписали мировую с «Ромой» (1:1).

В этой встрече «Торино» наверняка будет действовать в привычном для себя ключе. Туринцы уж точно постараются, как минимум, не уступить.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Монцы» предлагают — 2.55.

На викторию «Торино» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.10.

«Монца» в осеннем цикле выглядела неплохо, и наверняка хочет поквитаться за августовское поражение в Серии А .

Наш прогноз — Победа «Монцы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.55. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.