В рамках 16-го тура турецкой Суперлиги «Истанбулспор» на своем поле примет «Касымпаша». Встреча пройдет 28 декабря и начнется в 17:00 по мск. «Истанбулспор» — «Касымпаша»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Истанбулспор»

У хозяев беспросветная серия неудачных выступлений, которая длится с 8 октября. Ну, правда, стоит участь победу над «Этимесгутом» в Кубке, когда они выиграли в дополнительное время (3:2 ОТ).

Тем не менее проход в следующий раунд не закончился ничем хорошим, так как после сразу же попался «Фенербахче». Матч с ним завершился поражением со счетом 1:3.

В промежутке на ЧМ-2022 «Истанбулспор» крупно проиграл «Бешикташу» (0:4). В чемпионате клуб уступил «Фенербахче» (2:5), «Гиресунспору» (2:3) и «Хатайспору» (0:1).

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С учетом товарищеских встреч коллектив проиграл пять последних играх и на один балл опережает зону вылета, что должно тревожить его фанатов.

«Касымпаша»

Хозяева не могут выиграть на протяжении шести последних туров и занимают предпоследнее, 18 место. В этой серии у них три ничьи и три поражения.

В последних матчах турнира команда проиграла «Кайсериспору» (0:1), после чего у нее было две ничьи — с «Коньяспором» (1:1) и «Анкарагюджю» (1:1).

Затем у «Касымпаши» пошли матчи в Кубке Турции. Сначала она разгромила «Трабзон» 6:1, после чего проиграла «Умраниеспору» (1:2). Также был ничейный товарищеский матч с «Трабзонспором» (1:1).

В последнем туре клуб проиграл «Сивасспору» (1:2), поэтому его форма если и лучше, чем соперника, то ненамного.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично называют фаворитом «Касымпаша» — 2,46, успех «Истанбулспора» оценивается в 2,70, ничья — в 3,60.

В последних трех матчах «Касымпаши» было забито два или три гола.

Поэтому наши прогноз и ставка — будет забито два или три гола за 2,02.

Еще один вариант ставки — тотал больше 1,5 голов во 2 тайме за 1,85. Вышеуказанная статистика и результативность команд позволяет рассчитывать на этот исход.