ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик Тен ХагШесть вопросов для «МЮ»: Замена Роналду, судьба Магуайра и Санчо, напарник Каземиро Сборная Канады на МЧМ-2022Без сборной России и с очевидным фаворитом. Каким получится МЧМ-2023? В ноябре «Манчестер Сити» выиграл у «Челси» в рамках Кубка лигиКаталонское дерби, «Ман Сити» — «Челси» и два испытания для «Арсенала». Топ-10 матчей во время новогодних праздников
  • 20:16
    • «Краснодар» ведет переговоры по трансферу игрока «Карабаха» Борхеса
  • 17:24
    • Сеюнджю может продолжить карьеру в «Атлетико»
  • 15:42
    • Тюрам может продолжить карьеру в «Интере»
  • 15:31
    • Карраско попросил руководство «Атлетико» о переходе в другой клуб
  • 15:17
    • «Аль-Насср» намерен подписать контракт с Канте
  • 15:06
    • Коутиньо покинет «Астон Виллу»
  • 12:35
    • Сычевой продолжит карьеру в «Крылья Советов»
    Все новости спорта

    «Башакшехир» отомстит за прошлогоднее поражение

    «Истанбул Башакшехир» — «Антальяспор». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, чемпионат Турции, 27 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Турции Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Истанбул Башакшехир
    Прогноз и ставки на «Истанбул Башакшехир» — «Антальяспор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Башакшехир»
    В рамках 16-го тура турецкой Суперлиги «Башакшехир» на своем поле примет «Антальяспор». Встреча пройдет 27 декабря и начнется в 17:00 по мск. «Истанбул Башакшехир» — «Антальяспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Турция. Суперлига 27 Декабря 2022 года

    «Башакшехир»

    Команда находится в борьбе за первую строчку турецкой Суперлиги с «Фенербахче». «Башакшехир» находится на 4-м месте в турнирной таблице и отстает от первой строчки всего на 2 балла.

    «Башакшехир» ровно проводит чемпионат без заметных провалов. По результатам домашних матчей команда уступает лишь все тому же «Фенербахче». За 8 матчей на своем поле «Башакшехир» набрал 16 очков, 13 голов забил при 10 пропущенных.

    Команда находится в хорошей форме, за последние 5 встреч команда ни разу не проиграла, 3 раза выиграла и дважды сыграла вничью.

    Все прогнозы на футбол

    Примечательно, что в каждом поединке «Башакшехир» обязательно пропускал хотя бы один мяч в свои ворота.

    Несмотря на хорошие результаты, 12 ноября у команды случился один из самых провальных матчей за последние несколько лет. «Башакшехир» на своем поле крупно уступил «Галатасараю» (0:7). В том матче хозяевам залетал практически любой удар в створ ворот.

    «Антальяспор»

    Эта команда не будет претендовать на высокие места в нынешнем сезоне. «Антальяспор» занимает лишь 12-е место в турнирной таблице с 16 очками в активе. К слову, отрыв от зоны вылета составляет всего лишь 2 балла.

    Для «Антальяспор» этот сезон складывается не лучшим образом, тем более у команды не складывается в гостевых матчах.

  • Каталонское дерби, «Ман Сити» — «Челси» и два испытания для «Арсенала». Топ-10 матчей во время новогодних праздников
  • Совсем скоро топовый европейский футбол станет ежедневным развлечением
  • 24/12/2022

    • «Антальяспор» занимает 17-е место по этому показателю, набрав за 8 гостевых матча лишь 6 очков. Стоит отметить, что на чужом поле команда много пропускает — 18 мячей.

    Несмотря на это, в составе «Антальяспор» есть игроки, способные решать исход матча. К примеру, нападающий команды Хаджи Райт Райт здорово проявил себя в этом сезоне, в 13 матчах Суперлиги забив 9 голов. Футболист занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

    Что касается очных встреч между предстоящими соперниками, то последний официальный матч был сыгран 14 марта 2022 года и тогда «Антальяспор» выиграла у «Башакшехира» в гостях (0:1), хоть и игровое преимущество было на стороне хозяев.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Башакшехира» предлагают — 1.82.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Антальяспор» дают — 4.54, ничья оценена — в 3.88.

    Безусловно, первым номером на протяжении всего матча будет выступать «Башакшехир». Тем более, команда точно захочет отомстить сопернику за обидное поражение в прошлом сезоне.

    Прогноз на этот матч — Победа «Башакшехира». Коэффициент на эту ставку будет оцениваться в 1.82.

    Еще вариант для ставки — Фора «Башакшехира» во втором тайме -0.5. за 2.12.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.14
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Денвер — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Брешия — Палермо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Уотфорд — Миллуол
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Брентфорд — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сандерленд — Блэкберн
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Асколи — Реджина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Венеция — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.13
  • Прогноз на матч СПАЛ — Пиза
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Зюйдтироль — Модена
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Лестер — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Истанбул Башакшехир» — «Антальяспор»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 27.12.2022. Прогнозы на футбол. «Башакшехир» отомстит за прошлогоднее поражение
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры