В рамках 16-го тура турецкой Суперлиги «Башакшехир» на своем поле примет «Антальяспор». Встреча пройдет 27 декабря и начнется в 17:00 по мск. «Истанбул Башакшехир» — «Антальяспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Башакшехир»

Команда находится в борьбе за первую строчку турецкой Суперлиги с «Фенербахче». «Башакшехир» находится на 4-м месте в турнирной таблице и отстает от первой строчки всего на 2 балла.

«Башакшехир» ровно проводит чемпионат без заметных провалов. По результатам домашних матчей команда уступает лишь все тому же «Фенербахче». За 8 матчей на своем поле «Башакшехир» набрал 16 очков, 13 голов забил при 10 пропущенных.

Команда находится в хорошей форме, за последние 5 встреч команда ни разу не проиграла, 3 раза выиграла и дважды сыграла вничью.

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Примечательно, что в каждом поединке «Башакшехир» обязательно пропускал хотя бы один мяч в свои ворота.

Несмотря на хорошие результаты, 12 ноября у команды случился один из самых провальных матчей за последние несколько лет. «Башакшехир» на своем поле крупно уступил «Галатасараю» (0:7). В том матче хозяевам залетал практически любой удар в створ ворот.

«Антальяспор»

Эта команда не будет претендовать на высокие места в нынешнем сезоне. «Антальяспор» занимает лишь 12-е место в турнирной таблице с 16 очками в активе. К слову, отрыв от зоны вылета составляет всего лишь 2 балла.

Для «Антальяспор» этот сезон складывается не лучшим образом, тем более у команды не складывается в гостевых матчах.

«Антальяспор» занимает 17-е место по этому показателю, набрав за 8 гостевых матча лишь 6 очков. Стоит отметить, что на чужом поле команда много пропускает — 18 мячей.

Несмотря на это, в составе «Антальяспор» есть игроки, способные решать исход матча. К примеру, нападающий команды Хаджи Райт Райт здорово проявил себя в этом сезоне, в 13 матчах Суперлиги забив 9 голов. Футболист занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

Что касается очных встреч между предстоящими соперниками, то последний официальный матч был сыгран 14 марта 2022 года и тогда «Антальяспор» выиграла у «Башакшехира» в гостях (0:1), хоть и игровое преимущество было на стороне хозяев.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Башакшехира» предлагают — 1.82.

На викторию «Антальяспор» дают — 4.54, ничья оценена — в 3.88.

Безусловно, первым номером на протяжении всего матча будет выступать «Башакшехир». Тем более, команда точно захочет отомстить сопернику за обидное поражение в прошлом сезоне.

Прогноз на этот матч — Победа «Башакшехира». Коэффициент на эту ставку будет оцениваться в 1.82.

Еще вариант для ставки — Фора «Башакшехира» во втором тайме -0.5. за 2.12.